Megatähti Rita Ora järjesti kaikessa hiljaisuudessa juhlat keskellä koronakaaosta – pian totuus valkeni ja raivo repesi

Laulaja Rita Ora järjesti viikonloppuna syntymäpäiväjuhlat, vaikka kokoontumiset on Britanniassa kielletty.

Maailmantähti Rita Ora on joutunut kohun silmään juhlittuaan viikonloppuna 30-vuotissyntymäpäiväänsä ystävien kanssa.

The Mirrorin mukaan Ora juhlisti syntymäpäiväänsä lauantaina Lontoon Notting Hillissä sijaitsevassa ravintolassa. Brittilehden mukaan Ora emännöi paikalla juhlia, joihin osallistui hänen maailmankuuluja ystäviään, muun muassa huippumalli ja näyttelijä Cara DeLevigne.

Ora julkaisi viikonlopun aikana Instagramissa useita kuvia juhlistaan, mutta niissä ei näy lainkaan vieraita. BBC:n mukaan paikalla oli kuitenkin jopa 30 vierasta.

Brittimedian mukaan Oran juhlapaikalla nähtiin tosi-tv-tähtiä ja vieraita erilaisten juomien kanssa. Pian juhlien jälkeen kuvat tapahtumasta levisivät ja Oralta alettiin vaatia anteeksipyyntöä.

Oran juhlat saivat laulajan fanit raivostumaan, sillä kaikki tapahtumat ja eri perhekuntien yhteiset tilaisuudet on kielletty Britanniassa kuukauden ajaksi. Oran juhlista suivaantuneet ovat todenneet laulajan toiminnan olevan äärimmäisen itsekästä ja piittaamatonta.

BBC:n mukaan Lontoon poliisi on käynyt Oran juhlien juhlapaikkana toimineella ravintolalla sen jälkeen, kun saatiin vihiä, että siellä järjestetty tapahtuma saattaisi rikkoa Britanniassa voimassa olevia koronarajoituksia. Maan koronatartunnat ovat kääntyneet laskuun, mutta niitä todetaan silti päivittäin reilusti yli 10 000.

Kaikki ravintolat ja baarit ovat Britanniassa suljettuja tällä hetkellä ja ihmisten tulisi tavata vain yhtä ihmistä kerrallaan ulkona sekä pysytellä vain oman perhekuntansa seurassa. Poliisilla on oikeus hajottaa yli kuuden hengen ryhmät ja tarvittaessa myös sakottaa sääntöjen rikkojia.

Maanantaina Ora julkaisi Instagram-tilinsä Stories-osiossa tekstin, jossa hän pahoittelee juhliaan ja myöntää tehneensä pahan virhearvion.

– Osallistuin pieneen kokoontumiseen joidenkin ystävieni kanssa juhliakseni 30-vuotispäivääni. Se oli hetken mielijohteesta tehty päätös, jota ohjasi harhaan ajatus siitä, että saattaisimme päästä tiukoista rajoituksista ja se olisi ok. Olen syvästi pahoillani, että rikoin sääntöjä ja ymmärrän myös, että tämä saattaa ihmisiä vaaraan, Ora kirjoittaa ja jatkaa:

– Tämä oli vakava ja anteeksiantamaton virhearvio. Ottaen huomioon rajoitukset, tajuan nyt, miten vastuuttomia tekoni olivat ja otan niistä täyden vastuun.

Ora kertoo tietävänsä, millaisia uhrauksia ihmiset ovat joutuneet tekemään koronapandemian vuoksi ja kokeekin juhliensa olleen väärin erityisesti sen vuoksi.

– Minua hävettää erityisesti siksi, että minulla on ensikäden tietoa siitä, miten kovaa ihmiset ovat työskennelleet tätä kamalaa sairautta vastaan ja olen täysin tietoinen niistä uhrauksista, joita ihmiset ja yritykset ovat joutuneet tekemään auttaakseen pitämään meidät kaikki turvassa. Vaikka tämä ei hyvitä tekoani, haluan pyytää vilpittömästi anteeksi.

Daily Mailin mukaan Ora on tarjoutunut maksamaan vapaaehtoisesti yli 11 000 euron suuruisen sakon kunnalle hyvittääkseen tapahtuneen.

Britanniassa kasvanut, kosovolaistaustainen Rita Ora on yksi tämän hetken suosituimmista poptähdistä. Hänen läpimurtohittejään ovat How We Do (Party) ja R.I.P., joista tuli kansainvälisiä menestyksiä. Ora on nähty myös Britannian X Factor -kisan tuomarina ja hän on Unicefin hyväntahdonlähettiläs.

Ora on tuttu näky myös Suomessa, sillä hän esiintyi Ruisrock-festivaalilla viime vuonna.