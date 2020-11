Valtteri Bottaksen Tiffany-rakas pölähti F1-varikolle – näyttävä asu varasti huomion

Tiffany Cromwell kannusti Bottasta Bahrainin osakilpailussa viikonloppuna.

Tiffany Cromwell on tuttu näky F1-varikoilla. Viime viikonloppuna hän kannusti Valtteri Bottasta Bahrainissa.­

Viikonloppuna kisattiin Formula 1:n Bahrainin kilpailun voitosta. F1-kauden kolmanneksi viimeisin kisa ei päättynyt Valtteri Bottaksen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, sillä hän oli kilpailussa vasta kahdeksas.

Bottasta oli F1-varikolla kannustamassa hänen naisystävänsä Tiffany Cromwell. Cromwell ikuistettiin lauantain aika-ajoissa varikolla yhteiskuviin rakkaansa kanssa.

Australialainen Cromwell oli pukeutunut Bahrainin helteeseen näyttävään haalariin, jossa oli ohuet olkaimet ja pitkät, löysät lahkeet. Kirkkaanpunaista haalaria koristivat aurinkolasien, postikorttien ja kynien kuvat.

Cromwell oli pukenut haalarin kanssa rennot tennarit, aurinkolasit ja mustan kasvomaskin. Myös Bottaksella oli päässään maski.

32-vuotias Cromwell ja 31-vuotias Bottas ovat seurustelleet noin vuoden. Pari asuu nykyään yhdessä Monacossa, mutta matkustaa paljon ympäri maailmaa molempien urheilu-urien vuoksi. Cromwell on huippupyöräilijä, jolla on vuodessa 50–60 kisapäivää.

Syyskuussa Bottas ja Cromwell kävelivät yhdessä Toscanan F1-kisan varikolla.­

Cromwell kertoi elämästään Bottaksen rinnalla lokakuussa australialaislehti Sunday Timesille. Hän myönsi elämänsä muuttuneen totaalisesti sen jälkeen, kun hän tutustui suomalaiskuskiin.

– Tämä on ehdottomasti ollut melkoinen elämänmuutos, Cromwell totesi haastattelussa viitaten suhteeseen F1-tähden kanssa.

Cromwell kertoi, että hän tukee Bottasta tämän uralla ja Bottas häntä hänen urallaan.

– F1 on tietysti täysin erilainen maailma, mutta on ollut upeaa saada hänet rinnalleni. Hän ymmärtää huippu-urheilun vaatimukset. On ollut erilaista ja hienoa, että olemme pystyneet yhdessä tasapainottelemaan meidän molempien lajien välillä, kilpapyöräilijä kertoi.

Lokakuussa Cromwell kannusti Bottasta Portugalin osakilpailussa.­

Cromwell kertoi haastattelussa myös viihtyvänsä hyvin F1-varikoilla, joilla hänet on otettu lämpimästi vastaan. Hän kehui Mercedeksen tallin väen toivottaneen hänet tervetulleeksi ja opettaneen hänelle myös pyöräilyssä tarvittavia tietoja aerodynamiikasta.

Myös Bottas on innostunut pyöräilystä ja maanantaina pari viettikin päivää ajaen pyörillä läpi Bahrainin aavikoita. Cromwell julkaisi Instagram-tilinsä Stories-osiossa videoita, joilla pari viilettää hiekka-aavikon keskellä kahdestaan. Viikonloppuna kaksikko pyöräili myös radalla Bahrainissa.