Koronaan sairastuneen Niklas Hagmanin tanssipari Kia Lehmuskoski häkeltyi saamistaan viesteistä – kotiovelle tuotu yllätys liikutti kyyneliin

Tanssii tähtien kanssa -kilpailun keskeyttäneen Niklas Hagmanin tanssinopettaja Kia Lehmuskoski on vastaillut sunnuntai-illasta lähtien saamiinsa viesteihin.

Yleisö kohahti sunnuntai-iltana Tanssii tähtien kanssa -ohjelman alkumetreillä, kun ennakkosuosikki Niklas Hagman ja hänen tanssiparinsa Kia Lehmuskoski ilmoittivat jättävänsä kilpailun kesken. Syynä oli Hagmanin saama koronavirustartunta, jonka vuoksi hän ei voinut treenata tavalliseen tapaan.

Päätös jättäytyä kilpailusta oli raskas tanssiparille, ja siitä olivat pahoillaan niin TTK-kilpailijat, yleisö kuin tuomaritkin.

Lehmuskoski kertoo, että hänen puhelimensa on kilahdellut lähes taukoamatta sunnuntai-illasta lähtien, kun miljoonayleisöjä keräävän ohjelman fanit ovat osoittaneet tukeaan parille.

– Puhelin on tuutannut eilisestä illasta tähän päivään asti koko ajan. On tullut ihan järisyttävän hienoja viestejä ja paljon palautetta, Lehmuskoski kiittelee.

Viestejä on tullut satoja niin tekstiviesteillä, WhatsAppissa, Facebookissa kuin Instagramissakin.

– En ole koskaan saanut näin paljon viestejä ihmisiltä. Eilen meni yöllä yhteen asti kun katselin puhelinta. Haluan vastata kaikkiin viesteihin, koska ihmiset ovat antaneet hetken sille että ovat minulle kirjoittaneet, niin minäkin haluan vastata heille. Aion vastata kaikille, vaikka vielä en ole ehtinyt.

Viesteissä on voimakkaasti myötäeletty parin matkaa tanssikilpailussa.

– Ihmiset ovat katsoneet ohjelmaa, fanittaneet ja nauttineet meidän tansseista. He olisivat halunneet nähdä loppuun asti, miten tässä käy. Viesteissä on ollut paljon arvostusta meitä kohtaan. Olemme selvästi koskettaneet ihmisiä esityksillämme, Lehmuskoski kertoo.

Palautetulva on omalta osaltaan helpottanut tilanteen hyväksymistä.

– Tämä tuntuu helpommalta, kun tajuaa, että ihmiset on meidän puolella. Tästä on jollain tavalla helpompi päästä eteenpäin kun näkee, kuulee ja lukee sen, että ihmiset elää tätä meidän kanssamme. Tässä ei ole vain minä ja Niklas, vaan matkassa on henkisesti mukana moni muukin. Tulee kiitollinen olo. Jokaisen viestin olen sydämeeni laittanut, Lehmuskoski sanoo.

Myös muiden tähtiparien kannustus on ollut tärkeää.

– Kaikki ovat lähettäneet sydämellisiä terveisiä ja tulivat eilen studiolla moikkaamaan, mutta rajoitusten takia ei tietenkään edes voitu halata, Lehmuskoski harmittelee.

Lehmuskoski purskahti itkuun suorassa lähetyksessä kertoessaan tunnelmiaan, eikä kyyneliltä ole säästytty maanantainakaan. Lehmuskoski sai aamulla ilmoituksen saapuvasta kukkalähetyksestä. Paljastui, että lähetys oli tanssinopettajana työskentelevän Lehmuskosken oppilailta.

– Kun sain kukkalähetyksen kotiovelle, niin tuli kyyneleet taas silmiin. Kyllä tämä nyt vie jonkun aikaa. Ei tämä maailmanloppu ole, mutta tässä kohtaa tämä on iso asia. Tätä on kuitenkin elänyt ja hengittänyt neljä kuukautta, Lehmuskoski myöntää.

Hagmanin Lehmuskoski tapaa tiistaiaamuna, kun he vierailevat uutislähetyksessä.

– Haluan antaa Niklakselle nyt rauhaa toipua tästä kaikesta, joten en ole tänään halunnut häntä häiritä. Huomenna kuitenkin näemme ja ehdimme vaihtaa ajatuksia tästä kaikesta.

– Olisi hassua sanoa, että elämä jatkuisi heti normaalisti. Kokemus oli tietysti ihan mahtava, ja minulla on ihania ihmisiä ympärilläni, mutta pakko myöntää, että tuntuu pahalta, ja se on ihan ok. Nyt menee muutamia päiviä, että tämä helpottaa ja pääsee takaisin arkeen, Lehmuskoski kuvailee tunteitaan.

Arkeen hyppäämistä helpottaisi se, jos tanssinopetus jatkuisi normaalisti. Uudet koronarajoitukset ja -suositukset kuitenkin pistivät hyllylle myös ryhmäliikunnan.

Se näkyi välittömästi myös Lehmuskosken kalenterissa.

– Tanssikoulu joutui pistämään ovet kiinni, eli minulla ei ole mitään virallisia tanssitunteja enää, kun aikuisryhmäliikuntakin on suositellusti kiinni. Nyt on kalenteri tyhjä. Olisi mahtavaa, jos olisi paljon töitä, niin pystyisi vaan aloittamaan arjen taas. Nyt on aika paljon aikaa omille ajatuksille, Lehmuskoski pohtii.

Lehmuskoski kertoi sunnuntai-iltana IS:lle, että Hagmanin oireet olivat sellaiset, ettei niiden kanssa voinut treenata. Koronatartunnan alkuperä on edelleen mysteeri, eikä Lehmuskoski itse sairastunut. Hänet testattiin kahdesti, ja molemmilla kerroilla tulos oli negatiivinen.

Hagmanin kohdalla oireet estivät fyysisesti raskaat tanssiharjoitukset.

– Oireet oli onneksi lieviä, mutta lämpöily vain jatkui ja jatkui. Häneltä lähti maku- ja hajuaisti, ja väsymystila oli tosi kova. Hän hengästyi, kun yritti lähteä portaita ylös ja alas, Lehmuskoski kuvailee Hagmanin oireita.

– Hänellä ei vain yksinkertaisesti ollut voimavaroja jatkaa enää treenejä. Hän on aika heikossa kunnossa ollut. Ei ollut niin paha korona, kuin olisi voinut olla, mutta kyllä se häneltä voimat vei, Lehmuskoski myöntää.

Kilpailussa ovat mukana vielä Miisa Rotola-Pukkila ja Marko Keränen, Jare Brand ja Saana Akiola sekä Virpi Sarasvuo ja Sami Helenius.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelman voittaja ratkeaa lauantaina 5.12. kello 19:30 alkaen MTV3-kanavalla.