Amanda Harkimo 30 vuotta! Näin Hjalliksen veljentyttärestä kuoriutui ronskien tosi-tv-ohjelmien tähti – katso kuvat vuosien varrelta

Tosi-tv-konkari Amanda Harkimo täyttää tänään maanantaina 30 vuotta.

Lukuisista tosi-tv-ohjelmista tuttu Amanda Harkimo juhlii tänään maanantaina 30-vuotissyntymäpäiväänsä. Amanda ponnahti julkisuuteen toden teolla vuoden 2011 Big Brother -ohjelmasta, mutta parrasvaloissa hänet on nähty lapsesta saakka kuuluisien sukulaistensa ansiosta.

Hänen setänsä on liikemiehenä ja poliitikkona tunnettu Harry ”Hjallis” Harkimo. Hjalliksen veljentyttären elämää on seurattu tiiviisti julkisuudessa ja Amanda on kuvaillut haastatteluissa, että välillä hänen tekemisensä ovat saaneet Roy-isän kulmat kohoamaan.

– Aina kun se tekee jotain, se ottaa yhteyttä. Kyllähän kun Amanda on mennyt niihin ohjelmiin, ja kaikkea… Se eka Big Brother oli pikkuinen shokki, kun en tiennyt, mitä se on. Olin kuitenkin häntä vastassa, kun hän tuli ulos, Amandan isä Roy Harkimo kertoi vuonna 2017 esitetyssä Harkimot-tv-sarjassa.

Amanda Harkimo tuli julkisuuteen vuonna 2011 Big Brother -tosi-tv-ohjelman kautta. Hänet häädettiin talosta neljäntenä.­

Amanda Harkimo kuvattuna vuonna 2004 setänsä Hjallis Harkimon ja Merikukka Forsiuksen häissä.­

Roy Harkimo kuvaili ohjelmassa, että Amanda on osittain sellainen, kuin tosi-tv-ohjelmat antavat ymmärtää.

– Mutta tykkää se olla yksinkin. Se varmaan ymmärtää ne pelin säännöt, että pitää olla määrätynlainen, hän pohti.

Amanda itse totesi, että hänen kotikasvatuksensa on ollut rentoa. On hän silti saanut isänsä järkyttymäänkin.

– Se on niin ymmärtäväinen, mutta ei se tykkää, että käyn Paratiisihotellissa panee. On faija silti tukena, eikä lynkkaa mua, Amanda virnisti Harkimot-ohjelmassa.

Keksi sijoituskohteen Viidakon tähtöset -voittorahoille

Big Brotherin jälkeen Amanda Harkimo on nähty Viidakon tähtösissä, Martina ja hengenpelastajat -ohjelmassa, Ruotsin Paratiisihotellissa ja Hottiksissa. 2017 Amanda sai oman Amanda ja pelimiehet -ohjelman Fox-kanavalle.

Amanda Harkimo ja BB:ssäkin nähty Sebastian Tynkkynen poseerasivat kameroille 2012 näin hilpeissä tunnelmissa.­

Amanda on niittänyt menestystä tosi-tv-kilpailuissa, sillä hänet on kruunattu sekä Viidakon tähtöset että Martina ja hengenpelastajat -kilpailujen voittajaksi. 2014 Amanda nappasi Viidakon tähtösistä suuren nipun kahisevaa, jolle hän oli miettinyt jo sijoituskohteen.

Amanda Harkimo voitti vuonna 2014 Thaimaassa käydyn Viidakon tähtöset -kisan ja nappasi 14000 euron voittopotin.­

– Tiina Jylhä saa hoitaa mulle vähän isommat rinnat. Se on päätetty, että nyt nämä pikkutissit lähtee ihan jonnekin muualle, Harkimo kertoi finaalijakson lopuksi voiton pokattuaan.

Martina ja hengenpelastajat -kilpailussa julkkiskaunottaret osallistuivat hengenpelastuskurssille. Amanda kruunattiin ohjelman toisen kauden voittajaksi.­

Vuonna 2015 Amanda Harkimo nousi otsikoihin myös Ruotsissa, kun hän harrasti useita kertoja seksiä Ruotsin Paratiisihotellissa. Amanda ja mieskilpailija Robin Andersson päätyivät vällyjen väliin Halloween-teemaisten juhlien jälkeen.

Seuraavana aamuna Amanda kuvaili kameroille, ettei ollut yllätys, että hän päätyi harrastamaan seksiä Robinin kanssa.

– Seksi oli ihan ok, mutta olen saanut parempaakin, Amanda kertoi tv-kameroille bileillan jälkeen.

2016 Amanda Harkimo osallistui Ruotsin Paratiisihotelliin.­

Hän on todennut, ettei kadu mitään tosi-tv-ohjelmiaan.

– Mua ei kaduta, että olen harrastanut seksiä televisiossa. Se on aika normaalia ja toivon, että kaikki sitä harrastaa. Jos sitä nyt kuukauden asuu ihanien miesten kanssa, niin kyllä siinä voi käydä noin, hän kuittasi vuonna 2016 Hottikset-ohjelmassa.

Vuonna 2014 Amanda poseerasi pikaruokaketju Snackyn kalenterissa bikineissä.­

”Saan rahaa siitä, että pidän hauskaa”

2018 Amanda Harkimo nähtiin Temptation Island -kohurealityssa viettelijäsinkkuna. Tuolloin Amanda myönsi Ilta-Sanomien haastattelussa jännittäneensä hieman sitä, miten parit ja muut sinkut ottaisivat vastaan tv:stä tutun naisen.

– Olen tehnyt niin paljon näitä, että kaikki meni aika rutiinilla. Vähän ehkä ärsytti, että tiesi tasan tarkkaan, mitä tapahtuu. Yllätti kuitenkin, kuinka paljon ohjelmassa elää mukana ja kuinka itsellekin tulee niitä tunteita, hän summasi kuvausten jälkeisiä fiiliksiä.

2018 Amanda asteli viettelysten saarelle Temptation Islandissa. Rakkautta ohjelmasta ei kuitenkaan löytynyt.­

Hän kertoi tuolloin saavansa paljon palautetta tosi-tv-ohjelmiin osallistumisesta.

– He kommentoivat, että enkö voisi lähteä vetämään uraani ylöspäin eikä alaspäin. Ihmisillä on omat näkemyksensä. Mä tykkään tehdä näitä ja olen tosi onnellinen siitä, että olin mukana.

– Mä saan rahaa siitä, että pidän hauskaa ja olen lämmössä. En ole lopettamassa, hän näpäytti.

Tosi-tv-uran ohella Amanda Harkimo tunnetaan myös DJ:nä. 2019 hän avasi työnsä saloja DJ Diaries -dokumenttiohjelmassa Suvi Pitkäsen kanssa. Hän kertoi keväällä 2019 Ilta-Sanomien haastattelussa, että ihmisillä on hänen työstään hyvin vääränlainen käsitys.

Amanda Harkimo tunnetaan myös DJ:nä. Hän soittaa levyjä muun muassa KHL-joukkue Jokerien matseissa.­

Amanda kertoi, että hänellä on erilaisia DJ-keikkoja parhaimmillaan melkein sata vuodessa. Se tarkoittaa sitä, että hänen täytyy esiintyä kahden tai kolmen päivän välein ja matkustaa aina uudelle paikkakunnalle keikkojen perässä.

Amanda on kuvaillut DJ:n työn oleva raskasta, mutta hyvin palkitsevaa. –Mulla on sellainen oma jeejeejee -laulu, mitä lauleskelen, että saan itseni hyvälle päälle. Mutta aina kun menen sinne lavalle ja meininki räjähtää kattoon, olen taas onneni huipulla, Amanda on kertonut IS:lle.­

– Mietin usein, että duunini on sairasta. 2018 tein 95 keikkaa ja vuonna 2017 105 keikkaa. Se tarkoittaa sitä, että olen keikalla melkein joka toinen päivä. Tänään pressi alkoi kahdelta, ja ajattelin eilen illalla, että en ymmärrä, miten pystyn herätä tätä tilaisuutta varten, Harkimo sanoi.

– Elän tosi erilaista elämää kuin suurin osa. Viini kuuluu elämääni erottamattomasti, saan melkein palkkaa juomisesta. Tasaista elämää mulle ei ole ollut pitkään aikaan, hän totesi.