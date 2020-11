Niklas Hagman sairastui koronaan – jättää Tanssii tähtien kanssa -kilpailun

Niklas Hagman kertoo jättävänsä TTK:n kesken viime metreillä koronatartunnan vuoksi.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa kuultiin todellinen yllätysuutinen, kun Niklas Hagman paljasti, että sairastui koronavirukseen. Hagman kertoi jättävänsä kilpailun kesken, koska ei ole vielä täysin toipunut sairaudesta eikä pysty sen vuoksi treenaamaan.

– Mulla todettiin koronatartunta ja en oikein ole vieläkään siitä toipunut. Tällä hetkellä terveys ensisijalla mennään ja ikävä kyllä en jatka tansseja, Hagman kertoi suorassa lähetyksessä vakavana.

Hagmanin tanssipari Kia Lehmuskoski kertoi, ettei hän saanut tartuntaa ja sairastunut. Hän oli kuitenkin karanteenissa vaadittavat kymmenen päivää ja häneltä otettiin kaksi koronatestiä, jotka olivat molemmat negatiivisia.

– Pystyn huokaisemaan helpotuksesta, että itse en sairastunut, mutta onhan tämä ollut rankka 10 päivää, Lehmuskoski sanoi lähetyksessä.

Vappu Pimiä korosti, että Hagmanin kohdalla tartuntavaara on jo ohi ja hän on suorittanut karanteeninsa. Mikko Leppilampi puolestaan kertoi lähetyksen aluksi, että koko tuotanto on joukkotestattu ja tilanne on turvallinen.

Hagman myönsi, että kisan kesken jättäminen oli valtava pettymys. Hän ei kuitenkaan kokenut voivansa jatkaa kilpailussa terveydentilansa vuoksi.

– Aika tyhjä olo nyt. Aika pitkä matka tehtiin noita tansseja ja löysi itsestään uusia puolia ja nautti tuosta tanssista. On tyhjä olo. Tietysti olisi ollut mukava mennä loppuun asti, mutta terveys edellä kun mennään, niin kroppa vaatii nyt lepoa, sille ei vaan voi mitään, Hagman kertoi suorassa lähetyksessä.

Tilanne nosti tanssiparin tunteet pintaan ja Kia Lehmuskoski herkistyi puhuessaan heidän kisataipaleestaan.

– En halua mitään muuta kuin kiittää Niklasta tästä ihanasta matkasta. En voi olla kuin ylpeä siitä, mitä on saatu aikaiseksi parketilla, Lehmuskoski kertoi herkistyen.

Tuomari Jukka Haapalainenkin herkistyi kyyneliin kiittäessään tanssiparia suorassa lähetyksessä upeista tansseista.

– Olette antaneet meille uskomattomia elämyksiä, Haapalainen kiitteli koko tiimin puolesta.

Niklas Hagman nousi yhdeksi Tanssii tähtien kanssa -kisan voittajasuosikeista heti sen ensimmäisessä lähetyksessä. Ex-jääkiekkoilija nappasi viikko toisensa jälkeen loistavia pisteitä tuomaristolta ja hänet valittiin usein viikon parhaaksi tanssijaksi.

Tanssii tähtien kanssa -kilpailun kaksiosaisessa finaalissa jatkavat Hagmanin keskeyttämisen jälkeen Miisa Rotola-Pukkila ja Marko Keränen, Virpi Sarasvuo ja Sami Helenius ja Jare Brand ja Saana Akiola.