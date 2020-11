Harry Potter -kirjojen ei uskottu kiinnostavan ketään – suomalaiset kustantajat paljastavat, miten uskomattomia mokia he ovat tehneet

Liza Marklund on hörönlöröä, Harry Potter ei kiinnostanut. Kolme kustannusalan huippuammattilaista kertoo, minkä hittikirjan kustannuspäätöksen he ovat hylänneet.

Timo Ernamo: ”Ei nämä ketään kiinnosta”

Kolme päätöstä pitää olla, jotka ovat päin helvettiä, ennen kuin voi kutsua itseään kustantajaksi.

Timo Ernamo on pyrkinyt täyttämään kustannus­johtaja Matti Suurpäältä nuorena saamansa neuvon.

Mokia on tapahtunut.

– Olen hylännyt Liza Marklundin, Johnny Knigan toimituspäällikkö Timo Ernamo kertoo.

Sittemmin Liza Marklundista on tullut Ruotsin dekkarikuningatar. Hänen esikoiskirjansa ei ollut Ernamosta kirjallisesti kiinnostava. Ernamolla oli muuta kiikarissa ja päätöskin tehtynä.

– Ajattelin, että Marklundin kirja on hörönlöröä, Timo Ernamo kertoo.

Toisen kerran Ernamon pöydälle tuli islantilaisen Hugleikur Dagssonin tikku-ukkopiirustuksia. Ei nämä ketään kiinnosta, hän ajatteli. Kirjasta tuli ilmiö.

Hylkäämispäätökseen liittyy monia asioita. Kustantamossa voi olla jo samantyyppisiä kirjailijoita. Joskus samansuuntainen projekti voi olla kesken. Näin kävi dekkaristi Jens Lapiduksen kohdalla.

– Halusin keskittyä Jo Nesbøn nostamiseen. Lapidukselle ei ollut siinä kohdassa tilaa, Ernamo muistelee.

– Se ei ollut niin erinomaista, että tällä mennään.

Kustantamoissa haetaan usein kirjoittajaa, joka kirjoittaisi pitkäkestoisesti. Ernamoa arvelutti Lapiduksen tausta juristina. Sitoutuisiko hän moneen kirjaan?

– Tuntui, ettei Lapidus ollut vastaus siihen, mitä haimme. Trilogiasta tuli kuitenkin hyvä, ja menestys.

Muunkinlaisia mokia on sattunut ja tapahtunut, niin inhimillisiä kuin suorastaan epäinhimillisiä. Niistä toivutaan paremmin tai huonommin.

– Tanskalaista Carsten Jenseniä vapaasti siteeraten: Olen nähnyt, miten pommituksen jälkeen ihmiset menevät kuopan reunalle ja alkavat istuttaa riisiä.

– Pätee kirjallisuuteen ja kustantamiseen, Timo Ernamo sanoo.

Leena Majander-Reenpää: ”Hyvänen aika, mitä soopaa”

Leena Majander-Reenpää­

– Hyvänen aika, mitä soopaa, kirja­kustantamo Otavan silloinen kustantaja Leena Majander-Reenpää ajatteli Stephenie Meyerin Twilight-kirjasarjasta.

Meyerin amerikkalainen agentti yritti myydä suomalaiselle kustantamolle kirjaa. Kirja pohtii, kumpi on tytölle oikeampi partneri, ihmissusi vai vampyyri.

– Minulla on vahva vampyyri- ja dinosaurusallergia. En tajunnut ollenkaan, kun Michael Crichtonin Jurassic Parkista lähti dinosaurusbuumi, Leena Majander-Reenpää kertoo.

Sittemmin Stephenie Meyerin kirjoja on myyty 160 miljoonaa.

Hylkäämispäätöksestä kului vuosi. Majander-Reenpää meni taas New Yorkiin. Joka taksin katolla mainostettiin Meyeriä. Kerran Majander-Reenpää joutui lentokoneessakin katsomaan Meyerin kirjaan perustuvaa elokuvaa.

– On hyvä, että kirjankustantamoissa on monta päättäjää. Jos yksi ei kestä vampyyreitä, toinen voi sanoa, että otetaan tämä, juuri tätä tarvitaan.

Leena Majander-Reenpää on toiminut pitkään WSOY:n ja Otavan johtotehtävissä. Tunnetun amerikkalaisen kustantajan sanat ovat lohduttaneet. Hän muistutti nuorempiaan, että jokainen, joka osuu kirjabisneksessä oikeaan edes 50-prosenttisesti, on nero.

– Mokat kuuluvat ammatin luonteeseen.

Usein kirjoja esitellään kustantajille lyhyillä ”hissipuheella”. Harry Potteria kuvailtiin yksinhuoltajan kuvaukseksi brittiläisestä sisäoppilaitoksesta, jossa lennellään luudalla ja tehdään taikoja. Majander-Reenpää ei kiinnostunut.

– Ajattelin, että eiköhän sisäoppilaitokset ole jo niin nähty.

Väkevä reaktio on Majander-Reenpään mielestä yksi hyvä oppi. Jos kirja herättää voimakkaan tunteen, silloin pitää kysyä itseltään, että entä jos tässä on juuri jotakin.

– Jos mokia jäisi murehtimaan, saisi olla naama rutussa koko ajan. Aina löytyy uusia, innostavia juttuja, joita pääsee viemään eteenpäin ja osoittamaan nerouden.

Henrikki Timgren: ”Siitä tuli isoin hutini”

Sellaiset kirjat, joista tulee isoja hittejä, ovat tosi yllättäviä, WSOY:n tietokirjojen kustantaja Henrikki Timgren sanoo.

Hän ottaa esimerkiksi J. K. Rowlingin Harry Potterin, jolle vasta 12. kustantaja sanoi kyllä Iso-Britanniassa. Suomessa useat kustantajat hylkäsivät Potterin.

– Varsinkin käännöskirjoissa ensireaktio voi olla, ettei tällainen kirja ole ennenkään mennyt, Henrikki Timgren sanoo.

– Ehkä juuri silloin, kun tulee tunne, että onpa outoa, tulisi pysähtyä. Ehkä kirjassa on siksi jotain erityistä.

Ei tällainen kirja mene kaupaksi. Näin Henrikki Timgren ajatteli ruotsalaisen yrityskouluttaja Thomas Eriksonin tietokirjasta Idiootit ympärilläni.

– Ajattelin, että se on ruotsalainen tietokirja työelämästä ja tekijä on tuntematon, Henrikki Timgren kertoo.

Siitä tuli viime vuosien menestynein self help -kirja, joka on käännetty yli kolmellekymmenelle kielelle. Timgrenillä olisi ollut mahdollisuus ostaa kirjan julkaisuoikeudet, mutta hän päätti toisin.

– Siitä tuli tietokirjapuolella isoin hutini, Timgren sanoo.

Hänestä on vääjäämätöntä, että huteja tulee. Varsinkin, jos on pidempään töissä kustannusalalla.

– Jos 60 prosenttia kustannuspäätöksistä osuu oikeaan ja 40 prosenttia menee väärin, se on jo hyvin.

Kustannusalaan liittyy aina arvaamattomuuden elementti. Se tekee Timgrenin mielestä työstä kiehtovan.

– Mokat pitää hyväksyä. Usein onnistumisiin tarvitaan hyvän vainun lisäksi myös ripaus hyvää tuuria, Henrikki Timgren sanoo.