Kim Kardashian vieraili kuolemaantuomitun vangin luona – syyttömyyttään vakuuttavan miehen perhe uskoo julkkikselta saadun tuen auttavan tuomion muuttamisessa

Julius Jonesin perhe on taistellut pitkään saadakseen kuolemaantuomitun miehen vapaaksi.

Kim Kardashian vieraili Julius Jonesin luona oklahomalaisessa vankilassa. Jones odottaa vankilassa teloitustaan, TMZ kertoo.

Justice for Julius -kampanjan väki kertoo TMZ:lle, että Kardashianin vierailun jälkeen ihmiset ryntäsivät heidän nettisivuilleen, ja he ovat lähettäneet myös lukuisia pyyntöjä Oklahoman viranomaisille Jonesin tuomion lieventämiseksi.

Jonesin sisko Antoinette Jones kertoo TMZ:lle, että Kardashianin vierailu toi heille uutta toivoa ja moraalista tukea.

Jones oli vain 19-vuotias, kun hänet pidätettiin. Jones ampui 45-vuotiaan Paul Howellin vuonna 1999.

Jones tuomittiin ensimmäisen asteen murhasta vuonna 2002 ja hänet tuomittiin kuolemaan.

Moni Jonesin tukija on kuitenkin sitä mieltä, että Jonesin tuomio oli väärä. Heidän mukaansa todisteet eivät olleet riittäviä ja tuomiossa oli rasistinen sävy. Jones itse väittää, että hänet lavastettiin syylliseksi.

Jones allekirjoitti armahdusta koskevan vetoomuksen viime vuonna ja hän odottaa rangaistuksensa lieventämistä. Kuvernööri Kevin Stittin odotetaan tekevän lopullisen päätöksensä piakkoin.

Muitakin julkkiksia on liittynyt Jonesia puolustavien rintamaan. Yksi heistä on Cleveland Browns -joukkueessa pelaava Baker Mayfield. Hän on kantanut Jonesin nimeä kypäränsä takaosassa koko tämänvuotisen NFL-kauden ajan.

Oklahoman yleinen syyttäjä Mike Hunter on ihmetellyt, miksi Kardashian puolustaa Jonesia. Hänen mukaansa kaikki tuomiota koskeva kritiikki on kumottu paikkaansapitämättömänä, eikä hän katso hyvällä julkkisten sotkeentumista asiaan.