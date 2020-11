Pertti ja Lauri Salovaara toteuttivat pitkäaikaisen haaveen ja laittoivat pystyyn yhteisen radio-ohjelman – jännittävät erityisesti yhtä asiaa

Pertti ja Lauri Salovaaran ammatillinen esikuva on isä-Martti, joka veti klassisen musiikin ohjelmia kaupallisessa paikallisradiossa ensimmäisenä Suomessa.

Oululaisen paikallisradion studiossa oli perjantai-iltana tiivis tunnelma, kun Salovaaran juontajaveljekset Pertti ja Lauri valmistautuivat elämänsä ensimmäiseen yhteiseen radiolähetykseen.

Maakunnasta lähetettävässä yöradio-ohjelmassa on luvassa huonoja vitsejä ja kuuntelijoiden tarinoita.

Oulun pieneen studioon on pakkautunut iso annos suomalaista radioammattilaisuutta. Veljeksistä vanhempi, Pertti Salovaara, 50, on työskennellyt Suomen radioissa jo 35 vuotta. Pikkuveli Lauri, 42, on ehtinyt juontaa radio-ohjelmia 25 vuotta.

Yhdessä vedetty radio-ohjelma on silti jäänyt tähän päivään asti tekemättä. Kumpikaan ei osaa selittää miksi. Yhteislähetyksen tekee nyt mahdolliseksi se, että valtakunnallista ohjelmaa voi tehdä myös maakunnista.

Yöradion lähetykseen he valmistautuvat rentoutumalla. Kuuntelijoihin perustuvaa ohjelmaa ei tehdä etukäteen valmiiksi.

– Lähetyksen runko on valmiina, mutta lopullinen ohjelma muodostuu kuuntelijoiden lähettämistä viesteistä ja keskusteluista. Heidän teemojensa mukaan mennään, Pertti kertoo.

Salovaaran juontajaveljekset Lauri ja Pertti valmistautumassa elämänsä ensimmäiseen yhteiseen radiolähetykseen.­

Kumpikin radioaaltojen ammattilainen on sitä mieltä, että hyvä lähetys ei ole täydellisyyden tavoittelua, vaan ihmisten mukana elämistä.

– Joskus kun olet tehnyt omasta mielestä täydellisen ohjelman, niin kuuntelijoiden mielestä et olekaan. Ihmiset tykkäävät rosoisuudesta. Kuuntelijoille pitää repiä itsensä alasti, Pertti miettii.

Laurin tavoitteena on Yöradiossakin höpöttää niin huonoja juttuja, että velipoika putoaa tuolilta.

– Mehän emme vielä tiedä miten meillä synkkaa lähetyksessä. Tilanne on kihelmöivä, Lauri aprikoi.

Isoveli-Pertti aloitti radiotyöt lukioaikana Oulussa 1990-luvulla. Matka jatkui Helsinkiin ja Radiomafiaan, jonka kautta hänestä tuli Suomen ensimmäinen todellinen radiojulkkis.

Pikkuveli-Lauri aloitti radiouransa vuonna 1996 työharjoittelijana oululaisessa Radio Megassa Oulun Kärppien ja Oulun Lipon otteluiden studioisäntänä.

Molempien ammatillinen esikuva on Martti-isä, joka veti Suomessa ensimmäisiä klassisen musiikin ohjelmia kaupallisessa paikallisradiossa.

– Isällä oli omat ohjelmat, Martti-tunti ja Martin vartti Radio Megassa. Fanitin isää ja halusin tulla hänen kaltaisekseen radiojuontajaksi, Lauri kertoo

Elokuussa 2020 veljekset aloittivat Yöradion tekemisen Radio Novalle. Sitä ei ole kuitenkaan tehty yhdessä, vaan vuorotellen. Ohjelma jatkuu keväällä.

Miten luonnehditte toisianne radiojuontajina?

– Laurin livekokemus näkyy ja kuuluu lähetyksessä. Spiikit ovat 3–5 minuuttia pitkiä, silti ne ovat kuin käsikirjoitettuja. Niissä on looginen aloitus, keskikohta ja lopetus, vaikka kaikki tulee spontaanisti ja intuition pohjalta. Se on hyvin kuuntelijaystävällistä ja sujuvaa, Pertti kehuu.

– Pertin voi heittää mihin tahansa tilanteeseen. Hän juttelee sujuvasti ja asiantuntevasti rekkamiehen, pääministerin tai kiukkuisen kuuntelijan kanssa. Pertti pärjää lähetyksessä kaikkien kanssa, Lauri huomauttaa.