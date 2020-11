Vappu Pimiä luuli saaneensa viestin tutulta yritykseltä ja paljasti pankkitietonsa sekä henkilötunnuksensa – tajusi pian tehneensä karmean virheen

Vappu Pimiä kertoo Instagram-tilinsä tarina-osiossa joutuneensa sähköpostihuijauksen uhriksi.

Monet meistä ovat varmasti törmänneet tilanteeseen, jossa sähköpostiin kilahtaa erilaisia, hyvin asiallisiksi naamioituja huijausviestejä. Näin kävi myös juontaja Vappu Pimiälle tänä aamuna. Pimiä kertoi tapauksesta perjantaina Instagram-tilinsä tarinat-osiossa.

– Hyvää huomenta. Nyt voin sanoa, että tänään on kyllä paskin aamu pitkään aikaan, Pimiä aloitti avautumisensa videolla.

Pimiä kertoi videolla saaneensa aamulla sähköpostia yritykseltä, joka väitti olevansa Apple-laitteille sovelluksia myyvä kauppa App Store. Pimiän mukaan viesti oli hyvin aidon näköinen ja hän luuli, että kyseinen viesti koski hänen Viola-tyttärelleen ostettua peliä.

Suosikkijuontaja kertoi Instagramissa kysyneensä välittömästi neuvoa Teemu-puolisoltaan. Pariskunta viihtyi kuitenkin tapahtumahetkellä eri puolilla taloa, joten Pimiä ei kuulut puolisonsa vastausta kysymykseen tarpeeksi selkeästi.

– Jotenkin mä kuulin, että Teemu sano, että se tuli Applelta se meili, kun hän katsoi sen. Mutta hän sanoikin, että tarkista, että se tuli Applelta, Pimiä kertoi videollaan.

– Mähän tein siitä johtopäätökset ja menin antamaan kortin numeroni ja henkilötunnukseni jollekin paskasivustolle, hän voivotteli.

Vappu Pimiä tunnetaan muun muassa Tanssii tähtien kanssa -suosikkiohjelman juontajana.­

Pimiä kertoi julkaisemallaan videolla ymmärtäneensä heti, että hän teki karmean virheen luovuttaessaan tietonsa eteenpäin. Hän kertoikin soittaneensa välittömästi pankkiin sulkeakseen pankkikorttinsa. Huolta herätti lisäksi se, että Pimiä oli luovuttanut eteenpäin myös henkilöturvatunnuksensa.

– Menin sen verran paniikkiin, että soitin poliisilaitokselle kysyäkseni neuvoa. He onneksi vähän lohdutteli ja sanoi, että tärkeintä on, että kortti on kuoletettu. Mutta kehottivat tekemään rikosilmoituksen. Joten mä tein tässä perjantaiaamun iloksi rikosilmoituksen, Pimiä päivitteli videollaan.

Erilaiset huijausviestit ovat tänä päivänä arkipäivää. Aihe on ollut ajankohtainen viime päivinä, sillä koronaviruksen vuoksi suuri osa vuoden suosituimman ostospäivän Black Fridayn myynnistä on siirtynyt verkkoon, mikä mahdollistaa muun muassa pakettilähetyshuijaukset.

Esimerkiksi Suomen Postnord varoitti eilen, että parhaillaan menossa on aiemmin nähtyjen kaltainen kampanja, jossa ihmisille lähetetään sekä teksti- että sähköpostiviestejä, joissa ilmoitetaan ”puutteellisesta maksusta”. Viesteihin ei tule reagoida eikä niissä olevia linkkejä tule klikata.