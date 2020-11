Ina Mikkolalle huudellaan raitiovaunussa, sillä hänen olemuksensa ärsyttää ihmisiä – tällainen pornosta häpeilemättömästi puhuva tv-kasvo oikeasti on

Rohkeudestaan tunnettu toimittaja on saanut kuulla tytöttelyä ja ammattitaitonsa kyseenalaistamista ulkonäkönsä takia. Miksi rusettia käyttävä toimittaja saa monet ärsyyntymään?

Harmaan marraskuun katukuvasta erottuvat kimaltelevien tolppakorkojen askeleet. Vaaleanpunaiseen hameeseen ja helmikirjailtuun pastellinsävyiseen neuleeseen pukeutunut Ina Mikkola istahtaa kahvilan pöydän ääreen.

Kysymättäkin on selvää, että tunnettu toimittaja tietää pukeutumisensa kääntävän katseita. On silti kysyttävä aiheesta, johon hän on jo ilmeisen tottunut, kenties kyllästynytkin.

– Minulle tyyli on tapa ilmaista itseäni, ja on ihanaa leikitellä väreillä ja asusteilla, Mikkola perustelee.

Hänen hiuksillaan koreilee valtava rusetti, jota voi jo pitää hänen tavaramerkkinään. Erityisesti lapset ihailevat tyyliä ja jopa haluavat päähänsä samanlaisen rusetin kuten Mikkolalla. Joitain aikuisia rusetti taas tuppaa ärsyttämään.

– Yksi yleinen negatiivinen kommentti on, että ”ota se rusetti pois päästä”. Mutta en todellakaan ota, Mikkola sanoo naurahtaen.

– On turhauttavaa, että puhun jostakin tärkeästä aiheesta, mutta silti huomio kiinnittyy ulkonäkööni, hän vakavoituu.

Ina Mikkola on tottunut siihen, että hänen ulkonäkönsä herättää huomiota.­

Huomiota Mikkola, 30, herättää tosiaan myös poikkeuksellisilla aihevalinnoillaan sekä sisäisellä persoonallaan. Voimakkaita tunteita.

Kaikki sai alkunsa rohkeudesta. Hänen tv-uransa alkoi jo vuonna 2011, kun hän pääsi toimittamaan ja ohjaamaan Ylen Hullu juttu -ohjelmaa. Suuren yleisön tietoisuuteen hän ponnahti vuonna 2018 esitetystä Ina <3 porno -sarjasta, jossa hän kiersi ympäri maailmaa pornon tutkimusmatkalla. Sarja sai jatkoa Ina <3 Suomi -ohjelmalla, jossa hän tarttui muun muassa huumepolitiikka- ja maahanmuuttokeskusteluun.

Parhaillaan hän juontaa nimeään kantavaa Tilipäivä-ohjelmaa, jossa rikotaan työelämän tabuja ja setvitään työelämän ongelmia.

– Toimittajana nojaan arvomaailmaani. Siihen, että en ole koskaan kohdellut ihmisiä eri tavalla riippuen heidän asemastaan. Kunnioitan kaikkia ihmisiä, mutta en nuoleskele kenenkään persettä tai katso ketään alaspäin, hän painottaa.

Nykyään lähes jokaisella tuntuu olevan Mikkolasta mielipide. Räväkkänä ja suorapuheisena tunnettu mediapersoona tietää herättävänsä tunteita laidasta laitaan.

– Toiset kuvailevat minua esikuvakseen, kun taas joku toinen huutaa ratikassa, että olen vitun ärsyttävä. Heiltä kysyn usein, ovatko he miettineet, miksi pitävät minua ärsyttävänä, Mikkola selvittää.

– Teoriani on, että monilla suomalaisilla on edelleen kapea käsitys naisen roolista: pitäisi olla hillitty ja eleetön, suorat mielipiteet ja räväkkyys puistattavat. Itse en siihen muottiin istu, enkä haluakaan, Mikkola sanoo.

Eläväinen persoona naurahtelee haastattelussa pirskahtelevasti, ja kun keskustelu kääntyy yhteiskunnan epäkohtiin, hänen katseestaan loistaa suorastaan palo. Ehkä siksi, että Mikkola tuo omaa persoonaansa esiin myös toimittajan roolissaan.

Televisiossa on nähty, kuinka Mikkola kävelee kaupoilla itsevarmasti ilman vaatteita tavoitteenaan löytää päällensä vastuullisesti tuotettu asu tai sekin, kuinka hän yrittää saada orgasmin mielen voimalla.

Mikkolan tavoite on saada sisällöllään ihmiset ajattelemaan asioita eri näkökulmista ja keskustelemaan monipuolisesti. Hän ihmettelee, miksi silti edelleen osa kommentoinnista typistyy vain naiseuden ympärille.

– Jollain ihmisillä tuntuu edelleen olevan tarve nähdä mediassa naiset bimbouden kautta. Se on jotain, jolle voidaan nautinnollisesti kunnolla naureskella. Olen itsekin kuullut tytöttelyä ja huorittelua. Ei nähdä naiseuden tai ulkonäön yli siihen, mitä joku sanoo tai osaa, Mikkola toteaa.

– Mutta en voi muokata itseäni vain sen takia, ettei yhteiskunta selvästikään ole valmis rikkomaan stereotypioita. Miksi on niin vaikea ymmärtää, että nainen voi samaan aikaan olla yleissivistynyt ja älykäs, mutta myös olla kiinnostunut tyylistään ja hauskanpidosta? hän pohtii.

Eniten Mikkolaa kuulemma huvittaa, kun joku kutsuu häntä tyhmäksi tai turhanpäiväiseksi.

– Se tympii, koska en ole kumpaakaan. Jokainen arvostelijoista voi tulla eteeni istumaan ja sanoa minkä tahansa aiheen, niin olen heti valmis keskustelemaan siitä asia-argumentein. Tiedän olevani hyvä siinä, mitä teen, joten sellaiset kommentit tuntuvat tyhjänpäiväisiltä, hän korostaa.

Todennäköisesti juuri häpeilemättömän ja itsevarman asenteensa ansiosta Mikkola on päässyt näkyvästi esiin. Julkisen hahmon takaa löytyy kuitenkin muutakin.

Kesällä Mikkola julkaisi esikoiskirjansa Runkkarin käsikirja (Into Kustannus). Kuulemma sen luettuaan monen mielipide hänestä on muuttunut.

– Huomio kiinnittyy usein ulkonäkööni, mutta kirjassa siihen ei keskitytä, Mikkola perustelee.

Mikkolan intohimo journalismiin juontaa juurensa lukioaikoihin, kun Mikkola löysi tiensä Nuorten Ääni -toimitukseen. Ilman sitä kokemusta hänestä ei omien sanojensa mukaan olisi tullut toimittajaa.

– Se oli ratkaisevan tärkeä kokemus, hän alleviivaa.

Mikkola kävi Metropolian ammattikorkeakoulun tv- ja radiotyönlinjan sekä pääsi opintojen loppupuolella radioon aamujuontajaksi. Radiotyöstä Mikkola ei koskaan ollut erityisemmin haaveillut, mutta tarttui hänelle tarjottuun työhön innokkaasti ja ennakkoluulottomasti. Pestistä tuli lopulta rankka, mutta opettavainen kokemus.

Nopealla menestyksellä oli hintansa. Mikkola sai nimittäin burnoutin 24-vuotiaana, uppouduttuaan yksin vetämiinsä radiolähetyksiin äärimmäisen pedanttisesti.

– Aluksi ajattelin, että pitkät työpäivät johtuvat uuden opettelusta, mutta lyhenevät kyllä sitten. Näin ei käynyt. Työpäivät olivat pitkiä ja venyivät, koska työtä oli yksinkertaisesti liikaa yhdelle ihmiselle. Tein käytännössä useamman ihmisen työt, Mikkola muistelee.

– Jossakin kohtaa aloin tinkimään laadusta, mikä ei tietenkään tuntunut hyvältä. Varsinkaan, kun työni oli julkista ja koska halusin tehdä työni tinkimättömästi. Siitä kertyi paineita.

Uupumisen merkit alkoivat hiljalleen näkyä. Aktiivisesti urheillut Mikkola jätti treenejä väliin, koska aika ei yksinkertaisesti riittänyt.

– Kun vihdoin sain raahattua itseni salille, painot eivät pysyneet käsissäni ja meinasin pyörtyä, hän kertoo.

Mikkola jätti urheilun, mutta oireet jatkoivat pahenemistaan.

– Joka aamu työmatkalla oksetti ja välillä oli hypättävä pyörän selästä oksentamaan. Stressiä aiheutti työmäärän lisäksi myös aamuisin herääminen. Pelkäsin, että jos en herää aamulla, kanavalta ei kuuluisi mitään. Stressi vei myös yöuneni.

Mikkolan mukaan työpaikalla ei kiinnitetty tarpeeksi huomiota jaksamiseen, eikä hän saanut juontoparia pyynnöistä huolimatta.

Hänestä oli karua huomata, kuinka intohimo omaa työtä kohtaan kuihtui olemattomiin. Mikkola päätti irtisanoutua, vaikka tiesi jäävänsä tyhjän päälle. Palautumiseen meni yli vuosi, eivätkä oireet ole vieläkään täysin kadonneet.

– Minulla on vieläkin aamuisin pahoinvointia. Kehooni jäi varmasti jokin stressireaktio päälle, hän harmittelee.

Irtiottonsa myötä Mikkola lähti muutamaksi kuukaudeksi Yhdysvaltoihin, jossa hän myös teki töitä lyhytelokuvassa puvustus- ja maskeeraussuunnittelijana. Hollywood-kokemuksen jälkeen hänellä syttyi ajatus omasta tv-ohjelmasta, Ina <3 pornosta.

Siitä tulikin hitti ja ohjelma palkittiin myös Kultaisella Venlalla. Dokumenttisarjaa on esitetty myös ulkomailla.

Ina Mikkola liikuttui Kultainen Venla-gaalassa kyyneliin voittonsa jälkeen tammikuussa 2019.­

Viimeistään sillä hetkellä Mikkola oivalsi, ettei unelmissaan kannata jarrutella. Hän sai alustan tärkeistä asioista puhumiseen.

– Tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus ovat olleet tärkeitä arvojani jo pienestä pitäen. Olen oppinut paljon äidiltäni, joka on pyyteettömästi auttanut muita ihmisiä. Isäni taas oli poliisi, joten en koskaan oppinut ”pelkäämään” auktoriteetteja, Mikkola sanoo.

Toimittajana hän haluaa tuoda erilaisten ihmisten äänen kuuluviin ja murtaa yhteiskunnan tabuja. Mikkolan mukaan saavuttaa jotakin sellaista, mitä ei pelkkien lukujen valossa voi mitata.

– En tavoittele miljoonayleisöjä, mutta jos saan vaikutettua ja muutettua ihmisten elämiä oikeasti, koen sen tärkeäksi. Saan päivittäin koskettavia viestejä ihmisiltä. Jo pelkästään aiheiden nostaminen tapetille on tärkeää, Mikkola sanoo.

– Olen otettu siitä, kun niin sanotut kadun miehet ja naiset antavat hyvää palautetta. Heidän mielipiteensä merkitsee enemmän kuin valtaa pitävien jehujen.

Ina Mikkola ei pyytele anteeksi tai sensuroi itseään.­

Intohimo on haastattelussa alati läsnä. Mikkolaa on vangitsevaa kuunnella, jopa siinä määrin, että hänen yksityiselämänsä jää taka-alalle. Nyt hän kiittelee perhettään ja yli kymmenen vuotta rinnallaan elänyttä kumppaniaan suuresta tuesta ja huomauttaa heti perään itseensä liittyvästä ristiriidasta.

– Työni paradoksi on se, että jos saisin tehdä julkista työtä omilla kasvoilla ilman että olisin julkkis, niin valitsisin sen vaihtoehdon, Mikkola sanoo hymähdellen.

Kapinallisuus on syvästi osa tätä toimittajaa. Sitä hän ilmentää esimerkiksi kuuluisalla rusetillaan.

– Jengi ottaa julkisuuden naurettavan vakavasti. Aina ollaan miettimässä omaa julkisuuskuvaa ja brändiä. Mulle julkisuus on yksi vitsi. En laskelmoi, vaan teen asioita, jotka tuntuvat miellyttäviltä ja luotan intuitioon, Mikkola painottaa.

– Voin olla viihdeohjelmassa hassuttelemassa tai toisaalla tenttaamassa vallanpitäjiä. En murehdi muiden mielipiteistä. Luotan omaan tekemiseen. Se on suurin voimavarani.