Tiffany Trump kasvoi kaukana kuuluisasta isästään ja jäi sisarustensa varjoon – tällainen on Trumpin toinen tytär, jolla on mutkikas suhde perheeseensä

Tiffany Trumpilla, 27, ja hänen isällään Donald Trumpilla kerrotaan aina olleen kompleksiset välit, vaikka isä ja tytär itse muuta väittävät.

Lokakuussa 1993 se uutisoitiin Suomessakin: Trumpin perheeseen on syntynyt tyttövauva. Näin Ilta-Sanomat kirjoitti tapahtuneesta 27 vuotta sitten:

”New Yorkin kiinteistömiljonääri Donald Trump ja hänen kakkosvaimonsa Marla Maples saivat eilen tyttövauvan. Floridalaisessa sairaalassa syntyneelle lapselle annettiin isän toivomuksesta nimeksi Tiffany. Tytär oli Donaldin neljäs perillinen, mutta Marlan ja Donaldin esikoinen. Trumpin ensimmäiset kolme lasta ovat hänen kovalla melskeellä karille ajautuneesta avioliitostaan entisen tshekkiläisen laskettelijan, nykyisin New Yorkissa lepattelevan seurapiiriperhosen Ivanan kanssa. 3,4 kiloa painanut Tiffany sai nimensä kiinteistösopimuksesta, jolla Trump osti Manhattanin keskustassa sijaitsevalta kuuluisalta Tiffanyn koruliikkeeltä oikeudet rakentaa omaa nimeään kantava pilvenpiirtäjä jalokivikaupan päälle.”

Taaperoikäinen Tiffany Trump äitinsä Marla Maplesin kanssa. Taustalla Donald Trump.­

Harva arvasi, että Donald Trumpista tulisi vielä supersuosittu tosi-tv-tähti ja myöhemmin kenties historian ristiriitaisin Yhdysvaltain presidentti. Paljon on ehtinyt tapahtua myös Tiffany-tyttären elämässä. Hän ei jäänytkään isänsä kuopukseksi, sillä vuonna 2006 hänelle syntyi pikkuveli Barron Trump. Donald Trumpin kuopus on hänen nykyisestä liitostaan Melania Trumpin kanssa.

Tiffanyn kerrotaan jääneen Trumpin lapsista etäisimmäksi sekä medialle että isälleen. Tiffanyn äiti näyttelijä Marla Maples kasvatti tyttärensä yksin Kaliforniassa erillään muista Trumpin lapsista. Lapsena Tiffanyn kerrotaan nähneen isäänsä kerran vuodessa pidemmän ajan kevätlomalla, jonka Trumpit viettivät Mar-a-Lagon-huvilassa Floridassa. Donaldilla ja Tiffanylla kerrotaan olleen etäiset välit aina, mutta People-lehden mukaan välit huononivat Trumpin presidenttikaudella.

Nyt kun presidentti Trump on siirtymässä pois vallasta, amerikkalaismedioissa arvuutellaan muun muassa sitä, mitä tekee Tiffany seuraavaksi? Hänen isosisaruksillaan Donald Trump Jr:lla, 42, Ivankalla, 39, ja Ericillä, 36, vaikuttaa nimittäin olevan sisartaan turvatumpi tulevaisuus töiden suhteen. Heistä jokainen on työskennellyt Trumpin perheyrityksessä, esiintynyt isänsä kanssa Diili-ohjelmassa ja ollut isänsä neuvonantajina tämän presidenttikaudella.

Tiffany Trump valmistui viime toukokuussa Georgetownin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Isä onnitteli häntä omintakeiseen tyyliinsä Twitterissä: ”Loistava oppilas, loistava koulu. Juuri mitä tarvitsen, on asianajaja perheeseeni. Olen ylpeä sinusta, Tiff!”

Republikaanien puoluekokouksessa elokuussa Tiffany mainitsi valmistumisensa:

– Kuten niin monet oppilaat ympäri maailmaa, minäkin valmistuin pandemia-aikaan. Vastavalmistuneena pystyn samaistumaan kaikkiin teihin, jotka saatatte parhaillaan etsiä töitä, Tiffany sanoi.

Washington Postin mukaan Tiffanyn opiskeleminen Georgetownissa herätti suurta kiinnostusta muiden opiskelijoiden keskuudessa. Eräs koulun oppilaista kertoi lehdelle kuuluneensa WhatsApp-ryhmään, jossa juoruiltiin Tiffanysta.

– Juoruilimme muun muassa siitä, mitä hänellä oli yllään ja sen sellaisesta, oppilas paljasti.

Tiffany Trump 13-vuotiaana vuonna 2006.­

Osa oppilaista olisi halunnut väitellä Tiffanyn kanssa tämän isän harjoittamasta politiikasta siinä onnistumatta. Tiffany on kokeillut siipiään muun muassa laulajana, sillä vuonna 2011 häneltä julkaistiin Like a Bird -niminen kappale. Hän on tehnyt myös mallin töitä ja ollut harjoittelijana Vogue-muotilehdessä.

Mitä politiikkaan tulee, Tiffanyn on ajateltu olevan Trumpin konservatiivisen perheen jäsenistä vapaamielisin, vaikka hän onkin republikaani. Muun muassa Tiffanyn ajatukset naisten oikeuksista ovat lehtitietojen mukaan kasvattaneet kuilua hänen ja muun perheen välille.

Tiffany on kommentoinut isänsä näkemyksiä naisista Anderson Cooperin tv-haastattelussa vuonna 2016. Cooper tiedusteli Tffanylta, mitä mieltä tämä no siitä, että hänen isänsä väitetään alentavan ja loukkaavaan naisia.

– Hänellä on äärimmäinen luottamus siihen, että me voimme saavuttaa, mitä tahansa tavoittelemmekaan, Tiffany sanoi puhuen itsestään ja isosiskostaan Ivankasta.

– Pystymme mihin tahansa miehet pystyvät, jos emme jopa enempään, Tiffany sanoi tuolloin.

Tiffany Trump poseerasi Valkoisen talon edustalla isänsä, veljiensä, äitipuolensa ja kälynsä kanssa.­

Yhtenä suurimmista syistä Tiffanyn ja hänen sisarustensa etäisistä väleistä on pidetty sitä, miten Donald Trumpin ja Marla Maplesin suhde sai alkunsa. Suhde alkoi Trumpin ollessa vielä naimisissa ensimmäisen vaimonsa Ivanka Trumpin kanssa. Tämä ei ole tiettävästi ollut helppoa Trumpin vanhemmille lapsille.

Tiffanyn kerrotaan kärsineen etenkin siitä, että hän on joutunut kasvamaan Ivankan varjossa ”sinä toisena tyttärenä” Ivankan saadessa enemmän huomiota ja saavuttaessa urallaan enemmän. Siskokset itse ovat todenneet julkisesti, että heillä on läheiset välit. Hiljattain Tiffany onnitteli isosiskoaan Instagramissa tämän syntymäpäivän kunniaksi. Kuvassa teini-ikäinen Ivanka pitää sylissään kiharapäistä Tiffanya yksityiskoneessa.

– Näimme toisiamme aina lomilla ja puhuimme säännöllisesti (puhelimessa). Olen ollut Tiffanyn kanssa läheinen hänen koko elämänsä ajan ja minä todella rakastan häntä, Ivanka Trump on sanonut People-lehdelle vuonna 2016.

Samaisessa haastattelussa Ivanka totesi, ettei hän ole läheinen Tiffanyn äidin Marla Maplesin kanssa.

Välit isoveljiinkään eivät tiettävästi ole olleet helpot. Donald Jr:n ja Ivankan on uutisoitu yrittäneen keplotella Tiffanyn perinnöttömäksi. Eric Trump puolestaan on muun muassa vitsaillut tv:ssä Tiffanyn juopottelusta päiväaikaan.

Elite Dailyn haastatteleman kehonkielen asiantuntijan Lillian Glassin mukaan Tiffany tiedostaa asemansa perheessä, mikä näkyy tämän käytöksessä julkisissa tilaisuuksissa.

– Hän kunnioittaa sisaruksiaan ja jää aina taka-alalle seisomaan. Hän tietää, ettei ole huomion keskipisteenä, Glass arvioi.

Ivanka ja Tiffany Trump poseerasivat yhdessä presidentin ensimmäisen vaalikampanjan aikaan vuonna 2015.­

Tiffanyn ja Donald Trumpin välien on kerrottu olevan erittäin kompleksiset. Miss Universum -kisojenkin järjestäjänä tunnetuksi tulleen Trumpin kerrotaan muun muassa kommentoineen Tiffanyn painoa. Politico-lehden mukaan Trumpin henkilökohtaisena sihteerinä työskennellyt Madeleine Weterhout olisi väittänyt toimittajille, ettei Trump tahdo tulla kuvatuksi Tiffanyn kanssa, koska pitää tätä ylipainoisen näköisenä. Avustajan myös sanotaan vitsailleen, ettei Trump olisi tunnistanut tytärtään väkijoukosta.

Julkisesti isä ja tytär ovat kehuneet väliensä olevan hyvät, vaikka sisäpiirilähteiden väitetään puhuneen medialle muuta. Trump itse kehui Anderson Cooperin haastattelussa olleensa aina erittäin hyvä isä. Eräässä toisessa haastattelussa Trump kuvaili Tiffanyn olevan mahtava nuori nainen, jolla on suuri sydän.

– Olen erittäin ylpeä Tiffanysta ja siitä, kuinka hän on pärjännyt, Trump on kommentoinut.

Donlad ja Tiffany Trumpin välit ovat aina olleet monimutkaiset.­

Ennen Tiffanyn syntymää vuonna 1990 Trump puhui Playboy-lehden haastattelussa siitä, kuinka hänen lapsillaan voi olla haasteita menestyä elämässään hänen menestyksensä aiheuttamassa valtavassa varjossa.

– Tilastojen valossa lapsillani on erittäin huonot mahdollisuudet. Menestyneiden ihmisten lapset ovat yleensä erittäin ongelmaisia, eivät menestyneitä, Trump pohti tuolloin.

Tiffany itse on kehunut isänsä kannustaneen häntä valtavasti elämässä.

– Isäni on ystävällinen, huomaavainen ja hauska sekä erittäin aito, Tiffany on kehunut isäänsä.

Marla Maples on kertonut People-lehdelle tyttärensä loukkaantuneen siitä, kuinka hänet on esitelty mediassa ”unohdettuna Trumpina.” Tämän vuoksi Tiffanykin tahtoi äidin mukaan olla näkyvästi esillä isänsä vaalikampanjoissa.

– Hän tahtoisi tuntea isänsä paremmin ja viettää tämän kanssa aikaa samalla tavalla kuin tämän muun lapset tekivät lapsina eli menivät tämän toimistoon katsomaan häntä työskentelemässä, Maples on kommentoinut.

Tiffany Trump on luonut uraa laulajana ja muodin parissa. Kuvassa parikymppinen Tiffany.­

People-lehden haastattelema sisäpiirilähde arvioi, etteivät Tiffanyn ja Donald-isän välit ole läheiset sen vuoksi, koska Trumpin ja Maplesin suhde päättyi riitaisasti.

– Hän ei juurikaan puhu isästään. Hän on aina ollut koko perheen itsenäisin jäsen, lähde kuvaili.

Lähteet: IS:n arkisto, Business Insider, People, The New York Times, Daily Mercury, Washington Post, Playboy, Elite Daily, Politico.