OnlyFans-verkkosivusto on kasvanut räjähdysmäisesti korona-aikana. Sisällöntuottajat kertovat nyt, miksi ryhtyivät myymään rohkeita kuviaan sivustolla.

Mikä ihmeen OnlyFans?

Keskustelupalstoilla suureksi puheenaiheeksi noussut sivusto on useimmille edelleen suuri mysteeri. Tälle sosiaalisen median sivustolle pääsevät vain täysi-ikäiset käyttäjät.

OnlyFansissa kuka tahansa voi jakaa haluamaansa sisältöä, kuten kuvia ja videoita, sekä määritellä kuukausihinnan, jolla sisältöä pääsee seuraamaan. OnlyFans tunnetaan erityisesti aikuisviihdesivustona, sillä käyttäjät julkaisevat tyypillisesti alastonkuvia ja -videoita tai muuta eroottista sisältöä.

Ilmiöksi nousseeseen palveluun on rekisteröitynyt myös suomalaisjulkkiksia. Yksi heistä on Miss Suomi -kisoihin 2018 osallistunut Erika Helin.

– Olen ylpeä, että saan olla mukana uuden ilmiön eturintamassa ja puhua nyt sen puolesta, Helin sanoo.

Erika Helin nauttii työstään OnlyFans-sisällöntuottajana.­

Alun perin Helin, 26, nousi julkisuuteen vuonna 2015, kun hän osallistui Paratiisihotelli-tosi-tv-ohjelmaan. Kolmisen vuotta myöhemmin pidetyssä Miss Suomi -kilpailussa hän jäi palkintosijojen ulkopuolelle, mutta vuodesta jäi kuitenkin käteen mediatekniikan insinöörin paperit sekä työpaikka it-alalla.

Sen jälkeen suuret muutokset ovat seuranneet toinen toistaan, kiihtyvässä tahdissa. Helin pääsi poseeraamaan Portugalin Playboy-lehdelle ja muutti syksyllä Maltalle. Kaksi kuukautta sitten hän jätti päivätyönsä ja ryhtyi työllistämään itsensä OnlyFans-sisällöntuottajana.

Idea sivustoon rekisteröitymisestä syntyi, kun Helin sai sähköpostin seuraajaltaan, joka kertoi törmänneensä Instagramissa hänen kuviaan kaupittelevaan käyttäjään.

– Naureskelimme kaverini kanssa sille ajatukselle, että joku saa rahaa kuvistani. Keväällä vitsailemamme asia kääntyi täysin toiseen suuntaan. Siihen, että tästähän voisinkin saada pienen sivubisneksen itselleni, Helin kertoo.

Palvelu on K18.­

Helin ryhtyi julkaisemaan OnlyFans-tilillä eroottisen latauksen sisältäviä kuvia. Hänen kuvansa koostuvat muun muassa ammattikuvaajien ottamista alusvaate- ja bikinikuvista. Helin jakaa sekä yläosattomia kuvia että täysiä alastonkuvia, mutta jälkimmäisille hänellä on selkeä linjaus.

– Genitaalialueet on aina on peitetty esimerkiksi asennolla tai varjolla. Kuvailisin tyyliäni seksikkääksi, mutta tyylikkääksi, Helin perustelee.

Helin pystyi jättämään päivätyönsä, koska hänen suosionsa kasvoi nopeasti. Somemallin tilin kuukausimaksu on vajaat 30 euroa, mutta tilaajamääräänsä hän ei paljasta. Tienestit ovat kuulemma ”tuhansia euroja kuukaudessa”.

– OnlyFans-tuloillani olen muun muassa ostanut auton, hän paljastaa.

”Mielestäni mahtava palvelu”

Vaikka OnlyFans-sivustolla myydään tyypillisesti paljastavia kuvia, pelkästä aikuisviihteestä ei ole kyse. Sivustolla esimerkiksi fitness-ammattilaiset jakavat reseptejä ja treeniohjelmia, monet artistit, kuten Chris Brown ja Cardi B, puolestaan käyttävät sitä fanitilinään.

Britanniassa vuonna 2016 perustettu OnlyFans on esimerkki alustataloudesta eli eritys tarjoaa alustan, jossa yksityishenkilöt voivat myydä erilaisia tuotteita tai palveluita. OnlyFans-sivusto veloittaa asiakkaiden maksuista 20 prosenttia, loput jäävät sisällöntuottajalle.

OnlyFans-sivusto on määritellyt kuukausihinnan minimisummaksi noin 5 dollaria eli reilut 4 euroa ja ylärajaksi 49,99 dollaria (noin 42 euroa). Sivustoa seuraavat fanit voivat antaa käyttäjälle tippiä, joka on minimissään 5 dollaria. Tällä hetkellä sivustolla on maailmanlaajuisesti 660 000 sisällöntuottajaa ja noin 50 miljoonaa käyttäjää.

Palvelu on suosittu myös Suomessa. Kevään karanteenielämä näkyi pornosivustojen kävijämäärien kasvuna, samoin OnlyFansin kohdalla. OF-tilien määrä kasvoi maaliskuusta heinäkuuhun jopa 42 prosentilla.

Yksi sivuston suurimmista eroista pornosivustoihin verrattuna on vuorovaikutus sisällöntuottajien ja yleisön välillä. Käyttäjät kommunikoivat mallien kanssa aktiivisesti ja esittävät toiveitaan yksityisviesteissä.

– Ymmärrän ihmisten mielikuvan pornosivustosta, koska sitäkin on tarjolla, mutta itse en miellä tekeväni aikuisviihdettä, Helin näkee.

– Todellisuudessa kuvissani on siis usein kriittiset alueet peitettyinä. On turhauttavaa, että ihmiset kokevat vielä 2020-luvulla seksikkyyden ja alastomuuden tabuna. Mielestäni kyseessä on mahtava palvelu, jonka avulla voin maksaa palkkaa itselleni ja kuvaajilleni.

Erika Helin lanseerasi syksyllä myös oman seinäkalenterin.­

Oma perhe ja lähipiiri suhtautuva Helinin mukaan hänen työhönsä avarakatseisesti. Hän kertoo saavansa yksityisviesteillä pyyntöjä laidasta laitaan, mutta kaikkeen hän ei suostu.

– En halua puhua rivoja asiakkaideni kanssa tai lähettää kuvia, joissa mitään ei ole peitetty, Helin korostaa.

– Ikävin asia on ollut, kun kerran mies pyysi minulta kotiosoitettani, jotta hän voisi tulla katselemaan minua ikkunan takaa. Se sai pohtimaan turvallisuuttani, minkä takia en enää jaa somessa sijaintitietoani.

”Se tuntui pahalta ja ahdistavalta”

Helin julkaisee päivittäin vähintään yhden kuvan. Kerran kuukaudessa hän järjestää kuvauspäivän. Vaikka somemalli kehuu sivuston antia, hän myöntää kokevansa työstään ristiriitaisia tunteita.

– Sisällön tuottaminen on myös työlästä ja stressaavaa. Kuvauspäivien suunnitteluun menee paljon aikaa, ja työ on koko ajan läsnä elämässäni. Tämä pätee varmasti kaikkien yrittäjien arkeen, Helin kertoo.

OnlyFans-ilmiön varjopuolen hän sai kokea hiljattain, kun hänen tilinsä kuviaan oli vuodettu keskustelufoorumille.

– Se tuntui pahalta ja ahdistavalta. Olen kyllä jokaisen kuvan kohdalla varautunut siihen, että ne saattavat vuotaa, mutta maksullisen kuvien jakaminen oli hyvin loukkaavaa työtäni kohtaan.

Helin kertoo käyvänsä tilaajiensa kanssa myös arkisia keskusteluja. Helin kuvailee sisältöään henkilökohtaisemmaksi kuin hänen muissa somekanavissaan.

– En koe myyväni alastomuutta, vaan tuotteena on yhteys tilaajiini. Olen päässyt tutustumaan asiakkaisiini. He ovat aivan tavallisia järkeviä ihmisiä, Helin sanoo.

Sara syö alusvaatteissaan

Päivätyössä käyvä Sara, 32, perusti OnlyFans-tilin kuukausi sitten. Lamourettes-tanssiryhmässä yli kymmenen vuotta tanssinut Sara näki palvelussa lisätienestimahdollisuuden.

– Olen aina nauttinut esiintymisestä, mutta tanssin jäädessä vähemmälle OnlyFans tuntui luontevalta vaihtoehdolta, palveluntuottajaksi valmistunut Sara kertoo.

Sara Soininen kertoo markkinoivansa OnlyFans-tiliään aktiivisesti muissa somekanavissaan. Hän tekee myös yhteistyötä OnlyFans-sisällöntuottajana toimivan kämppiksensä kanssa.­

Saran tilin kuukausihinta on 10,90 euroa. Hänen tarkoituksenaan on maksaa sivuston tuloilla opintolaina pois.

– Aloitin tekemällä videoita, joissa syön alusvaatteissa, mutta tällä hetkellä teen kerran viikossa striptease-videon, ja viikon aikana julkaisen aina tietyn teeman mukaan kuvia, hän kertoo.

Myös Saralla on sisällölleen tarkat rajat.

– Lisään sisältöä, joka tuntuu itsestä hyvältä eikä tarvitse jälkeenpäin hävetä. Teen rohkeita sekä paljastavia kuvia ja videoita hyvän maun rajoissa. Se on toiminut todella hyvin, koska silloin jää varaa mielikuvitukselle, Diosa Sara -nimimerkillä sivustolla toimiva Sara kuvaa.

– Haluan olla myös helposti lähestyttävä. Tuon myös luonnettani esiin, ja sitä moni pitää kiehtovana.

Sara aloitti tekemällä videoita, joissa hän syö seksikkäästi pukeutuneena.­

Sara myöntää pelänneensä aluksi, miten hänen sivutyöhönsä suhtauduttaisiin lähipiirissä.

– Sain tutuiltani viestejä, että onhan minulla kaikki hyvin. On hyväksyttävämpää lisätä Instagramiin alusvaatekuva, mutta jos siitä pyytää rahaa, se nähdään jostakin syystä moraalittomana, hän kyseenalaistaa.

– Lopulta päätin olla välittämättä muiden mielipiteistä. Sisällöntuotannossa ei ole mitään hävettävää, päinvastoin.

Sara kertoi OnlyFans-tilistään myös työpaikallaan, jossa häneen suhtauduttiin kannustavasti.

– Jos pystyn tienaaman ulkonäöllä ja parantamaan samalla elämänlaatuani, se ei ole minusta huono asia. Sara perustelee.

Sara valmistui ammattikorkeakoulusta.­

Tutkija: Eettisempää pornoa

OnlyFans työllistää myös paljon seksityöläisiä – pitkän linjan pornomalleista nettikameraesiintyjiin sekä amatöörimalleihin asti. Korona-aikana monet seksityöläiset menettivät työnsä, ja pian sen jälkeen osa heistä siirtyi sivustolle työllistämään itsensä.

New York Times on kuvaillut OnlyFansia ”verkkosivuksi, joka muutti seksityön ikuisesti”. Sitä pidetään eettisempänä tapana tuottaa aikuisviihdettä. Eettisyyden allekirjoittaa myös mediatutkimuksen professori, pornoa yli 20 vuotta tutkinut Susanna Paasonen. Hän nostaa esiin pornosivustojen tekijänoikeudelliset ongelmat.

– Monet pornosivustot tarjoavat ilmaista sisältöä, koska se on piratoitua, ja siis tekijänoikeuksien kannalta ongelmallista, Paasonen sanoo.

– Lisäksi tuotantoyhtiö ottaa ison siivun kaupallisesti tuotetun aikuisviihteen tekijöiltä. OnlyFansin kaltaisilla sivustoilla tilanne on toinen, eli tekijät voivat itse määritellä sisältönsä ja hintansa.

Perinteisen pornon tilalle on tullut uudenlaista kysyntää, mikä myös selittää sivuston suosion.

– Pornoon liittyy tyypillisesti epämääräisyys, kun ei tiedetä, mistä video on peräisin, kuka videolla esiintyy ja onko hän tietoinen julkaisusta. OnlyFansissa luodaan henkilökohtainen suhde tilaajan ja sisällöntuottajan välille, Paasonen painottaa.

Tutkijan mukaan motiivit sisällöntuotantoon, kuten alastonkuvien julkaisuun, ovat varsin moninaisia.

– Toiset haluavat tulla nähdyksi ja nauttivat vuorovaikutuksesta sekä positiivisesta keskustelusta kuviensa ympärillä. Joillekin OnlyFans näyttäytyy yksinkertaisesti tienestinä, Paasonen selvittää.

OnlyFansin kaltaisia sivustoja on useita, kuten yhdysvaltalainen Patreon. Yhdysvalloissa otettiin käyttöön vuonna 2018 FOSTA/SESTA-lainsäädäntö, jonka pyrkimyksenä on estää internetissä käytävää ihmiskauppaa.

Paasonen selvittää, että lain tarkoituksena on erityisesti estää kaupallista seksiä, minkä takia esimerkiksi Patreon poisti sivustoltaan pornon kokonaan.

– Yhdysvaltalaiset alustat vähenivät, jolloin brittiläinen OnlyFans nousi markkinajohtajaksi, Paasonen kertoo.

Myös sivuston saama julkisuus on ollut huipussaan kuluneena vuonna. Huhtikuussa Beyoncé sai sivustolla aikaan piikin, kun hän viittasi siihen kappaleen sanoituksissa, Complex kertoi.

Sivustolle on rekisteröitynyt useita maailmantähtiä.­

Sivustolla alaikäistenkin kuvia

Ongelmaton OnlyFans-sivusto ei ole. Palveluun tunnistaudutaan henkilöllisyystodistuksella ja omalla kuvalla, mutta BBC Threen Nudes4Sale-dokumentti paljasti, että palvelussa on runsaasti myös alaikäisten alastonkuvia. BBC:n haastattelema 17-vuotias ”Hannah” on myynyt kuviaan 16-vuotiaasta asti. Paljastumisesta seurannut tilin sulkeminenkaan ei estänyt tätä, vaan esiintyjä loi uuden tilin OnlyFansiin.

Tutkija Paasonen toteaa, että alaikäisten sisällöntuotantoa on haastavaa kitkeä. Hän korostaa, ettei ongelmana ole nuoret käyttäjät, vaan alaikäiset sisällöntuottajat.

– Tällöin sivusto syyllistyy lapsipornon levittämiseen, mikä on jo oikeudellisesti ja ylipäätään alustan kannalta vakavampi asia kuin että nuori katsoisi pornoa tai alastonkuvia sivustolla, Paasonen huomauttaa.

Täysi-ikäisten sisällöntuottajien näkökulmasta merkittävimmät ongelmat liittyvät kuvien vuotamiseen, piratointiin sekä yleiseen halveksuntaan.

– Nykyajan somekulttuuri rakentuu pitkälti seksikkäiden kuvien jakamiselle, vaikka paljaita nännejä ei esiteltäisikään. Ongelmana on tekijän haavoittuvuus ja yksityisyys – toisin sanoen se, miten pitää ruutu-minä erillään omasta persoonastaan, Paasonen pohtii.