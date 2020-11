Ville Virtanen kieltäytyy näyttelemästä Aku Louhimiehen ohjauksessa – jätti ohjaajan takia roolinsa kansainvälisessä suurtuotannossa

Näyttelijä Ville Virtanen ei suostu tekemään töitä ohjaaja Aku Louhimiehen kanssa. Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat.

Näyttelijä Ville Virtanen, 59, kertoo, ettei hän aio näytellä Aku Louhimiehen ohjauksessa.

Virtanen kertoi asiasta ensin Helsingin Sanomien pitkässä haastattelussa ja podcastissa perjantaina.

Virtanen kertoo IS:lle, että hän jätti roolinsa kansainvälisessä Omerta-elokuvassa, kun Louhimies hyppäsi tuuraamaan elokuvan alkuperäistä ohjaajaa Antti J. Jokista. Jokinen sairastui kesken elokuvan kuvausten ja Louhimies toimii parhaillaan hänen sijaisenaan.

– Olen hypännyt pois siitä elokuvasta, enkä ole enää lainkaan mukana siinä, Virtanen kertoo IS:lle.

Kun näyttelijältä kysyy, onko syynä se, että Aku Louhimies valittiin elokuvan tuuraavaksi ohjaavaksi, vastaa hän heti myöntävästi.

– Kyllä on, Virtanen sanoo.

Alun perin Antti J. Jokisen jättituotanto Omerta perustuu Ilkka Remeksen 6/12-menestysromaaniin, ja Virtasen piti olla yksi sen suomalaisista näyttelijätähdistä. Hän kertoi Helsingin Sanomien perjantaina julkaistussa, että mikäli Louhimies ohjaa elokuvan, ei hän voi olla mukana.

– Minulla on rooli tuotannossa, mutta jos Louhimies ohjaa, en uskalla tehdä sitä. Louhimies sanoo, että kohu ei ole muuttanut häntä ohjaajana. Mä tulkitsen tämän niin, että entiset keinot kuuluvat edelleen Louhimiehen repertuaariin. Menen rikki, jos minua manipuloidaan, Virtanen sanoi Helsingin Sanomille.

Virtanen sanoo nyt IS:lle, että hän nosti asian esiin HS:n haastattelussa, sillä hän kokee, että pari vuotta sitten käyty Me too -keskustelu jäi Suomessa ikään kuin kesken.

– Mielestäni on hirveän tärkeää, että tästä asiasta puhutaan. Olen sanonut mielipiteeni ja nyt minua kiinnostaa, mitä mieltä muut ovat siitä. Tarkoitukseni on tällä avata ja jatkaa kesken jäänyttä dialogia Me toosta, joka henkilöityy hyvin pitkälti Louhimiehen ympärille, Virtanen sanoo ja jatkaa:

– On syytä, että tätä keskustelua jatketaan vielä ja siitä puhutaan ääneen. Toivon, että keskustelu nyt jatkuu avoimesti.

Louhimies kertoi HS:lle, ettei hän ole tehnyt Virtasen kanssa töitä kuin kerran vuosikymmeniä sitten.

– Olen tehnyt Ville Virtasen kanssa töitä yhden päivän verran noin 20 vuotta sitten Irtiottoja-sarjassa. Hän ei ole koskaan aikaisemmin kertonut minulle kokemuksistaan. Kovin syvällistä käsitystä hänellä tuskin on minun tavastani tehdä työtä, Louhimies sanoo HS:lle.

Ville Virtanen Omerta-elokuvan handout-kuvassa.­

Tieto Antti J. Jokisen sairastumisesta kerrottiin 17. marraskuuta. Asian vahvisti IS:lle tuotantoyhtiö Cinematicin toimitusjohtaja Sara Norberg.

– Ohjaaja Jokinen on sairauslomalla. Meillä on senkaltaiset toimet niin kuin missä tahansa työyhteisössä, jossa junaa ei niin vain pysäytetä: meillä on tuuraaja Antille tuotannossa.

IS:n tietojen mukaan Louhimies vastasi ohjauksesta jo edellisellä viikolla Virossa, jossa kuvaukset jatkuivat entiseen tapaan. IS:n tietojen mukaan sarjan työryhmälle on tiedotettu, että Louhimies vastaa kuvauksista toistaiseksi.

Louhimies joutui kohun keskelle maaliskuussa 2018, jolloin Yle kirjoitti laajan artikkelin ohjaajan työtavoista. Kahdeksan suomalaista naisnäyttelijää syytti Louhimiestä muun muassa nöyryyttämisestä kuvauksissa.

Aku Louhimies sijaistaa Antti J. Jokista Omerta-elokuvan kuvauksissa.­

Omertaa voi pitää kansainvälisesti ansioituneen ohjaaja Jokisen ”omana lapsena”. Hän on paitsi pääohjaaja, myös käsikirjoittaja yhdessä Mika Karttusen kanssa.

Omerta: 6/12 -elokuvan ensi-ilta on syksyllä 2021, Omerta: 7/12:n ensi-ilta on seuraavana vuonna.