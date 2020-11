Saatko molemmat ”vieraat” eläimet kiinni – testaa itsesi!

Tällä kertaa kisaillaan eläinkuvien parissa.

Mikä ihme eläimiä yhdistää, mikä niistä ei kuulu joukkoon?

IS teki vaihteeksi visan, jossa on kaksi kuvaa. Ensimmäinen on vähän helpompi, mutta toinen aiheuttaakin jo paljon enemmän päänvaivaa. Osaatko sinä päätellä, mikä eläimistä ei kuulu muiden kanssa yhteen?

Tässä ensimmäinen, vähän helpompi arvoitus:

Arvaa alle, mikä eläimistä ei mielestäsi kuulu porukkaan. Näet samalla, mitä muut ovat veikanneet!

Ja sitten paljon vaikeampaan kuvaan: mikä näistä eläimistä ei kuulu mielestäsi joukkoon?

Vastaa alle ja perustele vastaustasi halutessasi alle kommenttiosioon!

IS julkaisee molempien arvoitusten oikeat vastaukset tällä sivulla myöhemmin perjantaina.

