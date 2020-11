Chachi Hildén teki mielipiteensä selväksi vain neljä minuuttia synnytyksen jälkeen – lausui unohtumattomat sanat

Vuoden naimisissa olleet Jukka ja Chachi Hildén toivovat saavansa tulevaisuudessa lisää lapsia.

Duudsoneista tutun Jukka Hildénin, 40, kanssa naimisissa oleva tanssija-sometähti Chachi Hildén, 24, on tiennyt aina tahtovansa äidiksi. Parilla on vuodenikäinen tytär Sophia. Jukalla on myös 6- ja 8-vuotiaat lapset edellisestä liitostaan.

Kun Chachi ja Jukka kolme vuotta sitten tapasivat, Chachi piti sitä, että Jukalla oli jo lapsia suurena plussana.

– Kun Sophia syntyi, hän tiesi heti, miten toimia ja ei pelännyt vaihtaa kakkavaippoja, Chachi kertoo IS:lle.

– Rakastan lapsia ja äitiyttä. Oli todella hyvä, että Jukalla oli lapsia jo entuudestaan. Raskauden aikana he opettivat minua olemaan äiti, sillä minun piti huolehtia heistä: ruokkia heidät, auttaa heidät valmiiksi kouluun ja opin millaista se elämä oli, Chachi kertoo.

Pariskunta kokee Sophian lähentäneen heitä entisestään ja he kuvailevat tytön olevan kuin ”monsteriversio heistä.” Pari toivoo tulevaisuudessa saavansa lisää lapsia. Jukka muistelee, että Chachi teki kantansa asiasta selväksi heti Sophian syntymän jälkeen.

– Neljä minuuttia sen jälkeen, kun Chachi oli synnyttänyt Sophian, hän sanoi, että tahtoo toisen vauvan, Jukka nauraa.

Sophia syntyi Helsingissä Naistenklinikalla. Chachi muistelee synnytystä lämpimästi.

– Nautin siitä, että synnytyksessämme oli paikalla ainoastaan minä, Jukka ja kätilö. Texasissa yleensä synnytyksissä on koko perhe paikalla. Veljet, siskot, äidit ja kaikki mahdolliset sukulaiset vain tuijottavat, kun synnytät.

Chachi kuvailee Sophian olevan täysin ”isän tyttö”. Sophiasta kasvaa vähintään kolmikielinen, sillä Jukka puhuu lapselle suomea, Chachi espanjaa ja englannin tämä oppii, sillä sitä kieltä vanhemmat puhuvat keskenään.­

Chachi on kokenut muitakin kulttuurien välisiä eroja sen jälkeen, kun Hildénit viime maaliskuussa muuttivat Suomeen. Eniten Chachi Suomessa olonsa aikana järkyttyi siitä, kun Jukka ehdotti, että pariskunta laittaisi Sophian vaunuissa ulos nukkumaan päiväunien ajaksi.

– Minulla kesti kauan aikaa tottua siihen. Mietin usein, että apua, mitä me teemme oikein. Ulkona on niin kylmä. Nyt laitan Sophian mielellään ulos päiväunille, sillä hän nukkuu niin parhaiten.

Jukka muistuttaa, että Chachin suhtautumiseen vaikutti myös se, että vastaavanlainen toimintatapa ei tulisi kuulonkaan Yhdysvalloissa.

– Ei Jenkeissä voisi noin tehdä. Se on ihan turvallisuuskysymys.