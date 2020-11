Frendit-tähti Matthew Perryn yllätysilmoitus: kosi 29-vuotiasta tyttöystäväänsä – ”Maailman paras nainen”

Matthew Perryn vasemmassa nimettömässä kimmeltää nyt kihlasormus, sillä tähti kosi pitkäaikaista tyttöystäväänsä.

Frendit-tähti Matthew Perry menee naimisiin, kertoo People. Perry, 51 vahvistaa Peoplelle kihlautuneensa pitkäaikaisen naisystävänsä Molly Hurwitzin, 29, kanssa.

Pari on seurustellut kahden vuoden ajan.

– Päätin mennä kihloihin. Onnekseni seurustelin maailman parhaimman naisen kanssa, Perry sanoo Peoplelle.

Tähti on ollut hyvin vaitonainen hänen ja Hurwitzin suhteesta. Hurwitzin tiedetään työskentelevän kirjallisuusagettina.

Parin kihlaus on tullut yllätyksenä Frendit-tähden faneille, sillä toukokuussa amerikkalaismediat uutisoivat, että Perry ja Hurwitz ovat eronneet. Tuolloin Perryn kerrottiin lähettelevän viestejä naisille Raya-deittisovelluksessa.

Toukokuussa parin lähipiiristä kerrottiin, että pari oli tavannut alunperin yhteisten ystävien kautta.

– He liikkuvat samoissa piireissä. Mollylla on outo huumorintaju ja heidän välillään kipinöi heti. Molly ei ole lainkaan kiinnostunut julkisuudesta, eikä hän biletä, joten hän on juuri sopiva Matthewlle, lähipiiristä kerrottiin.

Monet muistavat Perryn, 51, rakastettavasta Chandler Bingin roolihahmosta suositussa Frendit-sarjassa. Perry esitti Chandleria Frendeissä vuosina 1994–2004.

Frendit nautti aikoinaan valtaisaa suosiota ympäri maapalloa. Sarjan päätähtien arvioidaan tienaavan sarjasta edelleen 17 miljoonaa euroa vuosittain. Valtava omaisuus ja suosio eivät kuitenkaan ole tuoneet Perrylle onnea elämään.

Frendit on yksi kaikkien aikojen suosituimmista sarjoista ja teki sarjan näyttelijöistä tähtiä.­

Perry on kärsinyt alkoholi- ja lääkeriippuvuudesta. Hän meni vieroitukseen ensimmäisen kerran jo vuonna 1997. Perry on käyttänyt takavuosina reseptilääkkeitä, amfetamiinia ja alkoholia. Hän ei ole näytellyt suuremmissa Hollywood-elokuvissa tai sarjoissa kymmeneen vuoteen.

Näyttelijä tekee paluun parrasvaloihin Frendit-sarjan erikoisjaksossa, joka oli tarkoitus nähdä tänä vuonna HBO:ssa. Koronavirus kuitenkin sotki suunnitelmat ja jakso julkaistaan vuonna 2021.