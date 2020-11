Radiojuontaja Kimmo Vehviläinen kertoo Rakkauden nallekarkit -podcastissa, että hän on 48 ikävuoteensa nähden viettänyt melko vähän sinkkuelämää.

Kimmo Vehviläinen on sitä mieltä, että deittailu ja siinä onnistuminen on puhdasta matematiikkaa.­

Radio- ja tv-persoona Kimmo Vehviläinen, 48, vieraili Jonna Joutsenen luotsaamassa Rakkauden nallekarkit -podcastissa, jossa kaksikko keskusteli sinkkuudesta ja treffailun haasteista.

Vehviläinen on itse tätä nykyä parisuhteessa, mutta kertoo olleensa aktiivinen treffeillä kävijä omina sinkkuaikoinaan.

– Mä en tiedä minkä takia mulla on aina elämässäni käynyt valtavan hyvä tuuri, että mä en ole koskaan ehtinyt olla kauhean pitkään sinkkuna. Mä olen aina törmännyt vastustamattoman ihanaan ihmiseen. Väitän, että se perustuu siihen, että mä liikun tuolla aika paljon. En pelkästään baareissa, vaan ylipäätään liikun, Vehviläinen pohtii.

Vehviläisen mielestä parisuhteen löytäminen on puhdasta matematiikkaa: mitä enemmän deittailee, sitä todennäköisemmin sopiva kumppani löytyy.

– Tämä on mun mielestä yksi ongelma, mihin olen varsinkin naispuolisissa ystävissäni törmännyt. Miten voit kuvitella löytäväsi parisuhteen, jos käyt viiden vuoden aikana viisillä treffeillä. Pitää käydä 500 kertaa treffeillä. Rohkeasti vaan mennä, mennä, mennä. Ei se haittaa, jos tulee pettymyksiä, Vehviläinen kannustaa.

– Kun mä olin sinkku, olin treffeillä varmaan 30 naisen kanssa. Jokainen ilta oli tosi kiva. Jos oli semmoinen ihminen, jota ei ymmärtänyt yhtään, sekin opetti. Se opettaa kertomaan, että mitä sä et ainakaan halua.

Vehviläinen kertoo, että joissain tapauksissa treffien motiivina oli puhtaasti pelkkä seksi.

– Kyllä mä myönnän sen, että motivaatiota antoi vähän tylsemmällekin illanvietolle se, että saattoi olla seksiä tarjolla illan päätteeksi. Mulle se on seksin harrastaminen on mukavaa aikuisten kesken harrastettavaa puuhaa, mikä ei ole edes kovin kallista, Vehviläinen heittää.

Vehviläinen tapasi nykyisen puolisonsa Petra Sydämen kesällä 2018. He tapailivat hieman yli vuoden ajan, kunnes vuosi sitten tuumasivat, että haluavat ”katsella maailmaa kimpassa tästä eteenpäin”.

Sitä ennen Vehviläinen ehti olla pari vuotta sinkkuna. Puhetyöläisenä hän nautti erityisesti kotona vallitsevasta rauhasta ja siitä, että ei tarvitse puhua kenenkään kanssa töistä tullessa.

– Mutta Petra ymmärtää tätä todella hienosti ja antaa minun olla ihan hiljaa, Vehviläinen kommentoi IS:n haastattelussa maaliskuussa.

Vehviläinen erosi vaimostaan kahden avioliittovuoden jälkeen keväällä 2018. Pari ehti olla yhdessä yli kymmenen vuoden ajan. Vehviläisellä on myös kaksi tytärtä: Wilma, 20, sekä Peppi, 18. Tyttärien äidistä Vehviläinen erosi jo kun tyttäret olivat pieniä.

Vehviläinen haki avioeroa vaimostaan yksin kesäkuussa 2018. Toisen vaiheen hakemus tuli käräjäoikeuteen huhtikuussa 2019. Vehviläinen on kertonut aiemmin Me Naiset -lehdelle, että hänen suhteensa ex-vaimoon on ollut on-off-suhde: pariskunta erosi suhteensa aikana kahdesti ennen lopullista avioeroa.

Vehviläinen aiheutti kesän päätteeksi pienimuotoisen kohun julkaistessaan Instagramissa kuvan, jossa hänen Petra-puolisonsa poseerasi ilman alushousuja.

– Kiitos helle 2020. Kiitos elämä. Tällaisen annoit, Vehviläinen hehkutti kuvatekstissään.

Rakkauden nallekarkit on podcast Suplassa. Podcast- ja radiosovellus Supla ja Ilta-Sanomat kuuluvat Sanoma-konserniin.