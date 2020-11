Aksel Kankaanrannan ura junnasi vuosia paikallaan, vaikka hänen äänensä oli tuttu miljoonille – UMK-voiton jälkeen laulaja päätyi rohkeaan ratkaisuun

Laulaja Aksel Kankaanranta ei jäänyt suremaan euroviisujen peruuntumista, vaan solmi levytyssopimuksen. Nyt hän julkaisee ensimmäisen suomenkielisen kappaleensa.

–Minulla ei ole erillistä artistiminää. On helpompi lähestyä ihmisiä omana itsenään, hän sanoo.­

UMK-voittaja Aksel Kankaanrannan piti edustaa Suomea toukokuussa euroviisuissa, mutta toisin kävi. Kankaanrannan, 22, viisukarkelot vaihtuivat koronakevääseen lennosta, kun laulukilpailun järjestäjä ilmoitti, ettei viisuja koronatilanteesta johtuen järjestettäisi tänä vuonna ollenkaan.

Euroviisujen sääntöjen mukaan Kankaanranta olisi voinut osallistua laulukisaan ensi vuonna Suomen edustajana, mikäli hän olisi esittänyt tulevissa viisuissa eri kappaleen.

Yle kuitenkin ilmoitti etsivänsä UMK-kisassa Suomelle viisukappaleen ja edustajan vuoden 2021 viisukarkeloihin.

– Ei se ollut iso pettymys. En halua mitään erikoiskohtelua, joten ymmärrän Ylen päätöksen, Kankaanranta sanoo.

UMK-voitto oli Aksel Kankaanrannalle yllätys. Euroviisulavalle hän ei kuitenkaan päässyt, sillä viisut peruttiin koronan takia.­

Kankaanrannan katse on nyt tiukasti tulevaisuudessa. Turkulaislaulajalle vuosi on tuonut mukanaan suuria muutoksia, sillä hän solmi elämänsä ensimmäisen levytyssopimuksensa Etenee Recordsin kanssa ja on valmistellut uraansa sooloartistina.

Tänään perjantaina julkaistaan hänen uusi kappaleensa Muista kuka oot. UMK-voitto napattiin englanninkielisellä kappaleella, mutta nyt kieli on vaihtunut suomeksi.

– Tykkään laulaa molemmilla kielillä. Suomessa pidetään suomenkielisestä musiikista, mutta en sulje pois mahdollisuutta laulaa myös englannin kielellä, Kankaanranta toteaa.

Tältä kuulostaa Aksel Kankaanrannan Muista kuka oot -kappale:

Levytyssopimus ja uusi kappale merkitsevät Kankaanrannalle eräänlaista uutta alkua. Hän kuvailee olleensa pitkään kummallisessa välitilassa urallaan. Kiinnostusta oli, mutta asiat junnasivat paikallaan.

– Levytyssopimus on asia, jota olen odottanut pitkään. Olen ollut tietynlaisessa limbossa uran suhteen. Paljon on ollut kiinnostusta, mutta asiat eivät ole jostain syystä edenneet, Kankaanranta sanoo.

Kankaanranta sanoo asioiden nytkähtäneen todenteolla eteenpäin tapaamisessa Etenee Recordsin perustaja Perttu Mäkelän kanssa.

– Perttu sanoi, että hänellä on visio ja hän haluaisi signata minut. Tuli sellainen olo, että vihdoinkin! Olen niin pitkään tehnyt biisejä, laittanut demoja, mutta mitään ei ole kuulunut takaisin.

Aksel Kankaanranta tuli suurelle yleisölle tutuksi jo vuoden 2017 Voice of Finland -kisasta, jossa hän sijoittui toiseksi.

Varsinaisen läpimurtonsa musiikkimaailmaan Kankaanranta teki vuonna 2018, kun hän lauloi kertosäkeen räpartisti Pyhimyksen supersuosioon nousseella Jättiläinen-kappaleella. Hän esitti kappaleen yhdessä Pyhimyksen eli Mikko Kuoppalan kanssa myös Emma-gaalassa, jossa Pyhimys pokkasi lukuisia palkintoja. Jättiläinen oli vuonna 2018 kuunnelluin kappale Suomessa.

Aksel Kankaanranta tuli suomalaisille tutuksi jo vuoden 2017 Voice of Finland -kisasta.­

Kappaleen menestyksestä ja Voice of Finlandista huolimatta Kankaanranta on viihtynyt pääosin poissa parrasvaloista.

– Jättiläisen jälkeen ei oikein tapahtunut mitään kahteen vuoteen. Siinä olisi ollut hyvä hetki lähteä tekemään jotain omaa. Kävin tekemässä demoja, mutta niistä ei koskaan seurannut mitään. Se ihmetytti, mutta nyt on mukava päästä tekemään musiikkia, hän sanoo.

Uuden Muista kuka oot -kappaleen Kankaanranta kuvailee kuvastavan hyvin sitä, millaista musiikkia hän haluaa tehdä. Laulaja ei kuitenkaan halua lokeroida itseään, vaan kuvailee olevansa musiikin suhteen kaikkiruokainen.

– Kaveri sanoi, että uudessa biisissä on hieman mystinen tunnelma ja että se voisi olla Hobitti-elokuvan soundtrackilta. Otan sen ehdottomasti kohteliaisuutena, Kankaanranta nauraa.

Kankaanranta sanoo tärkeimmän valttikorttinsa olevan hänen äänensä ja hänen kykynsä tulkita kappaleita.

– Haluan välittää tekstin ja tunteen kuulijalle. En halua lyödä itseäni yhteen genreen, vaan kokeilla erilaisia juttuja. En halua tehdä itsestäni isoa juttua, vaan menen lavalle ja hoidan hommani. Olla lavalla ihmisenä ihmisten edessä.

Cicciolina-fanit harmistuivat

Kankaanranta sanoo UMK-voiton olleen hänelle pienoinen sokki. Hype kisan ennakkosuosikin Erika Vikmanin discohitin Cicciolinan ympärillä oli niin valtaisa, että Kankaanranta piti Vikmanin voittoa lähes varmana. Finaalissa kuitenkin selvisi, että Kankaanranta vei voiton 13 pisteen erolla Vikmaniin.

Tuolloin monet Cicciolinaa kannattaneet viisufanit purkivat pahaa oloaan sosiaalisessa mediassa. Kankaanranta ei kritiikistä hätkähdä, vaan jättää törkeät kommentit omaan arvoonsa.

– Luin silloin somekirjoittelua ja negatiivisia kommentteja. Nettiin kirjoitetaan hyvin herkästi sen suurempia ajattelematta, eikä sitä kannata ottaa hirveän tosissaan, hän toteaa.

– Kaikkia ei voi miellyttää, ja on ihan ymmärrettävää, että omiin suosikkeihin suhtaudutaan intohimoisesti.