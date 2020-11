Jennifer Lopez, 51, läväytti julki videon, jossa hän keimailee täysin alasti – fanit riehaantuivat totaalisesti: ”Jos tämä ei riko internettiä...”

Jennifer Lopez julkaisee perjantaina uutta musiikkia.

Laulajana ja näyttelijänä tunnettu Jennifer Lopez hemmottelee fanejaan tänä perjantaina toden teolla. Lopez nimittäin julkaisee perjantaina pitkästä aikaa uutta musiikkia In The Morning -nimisen singlen muodossa.

Mainostaakseen uutta singleään sekä tammikuussa ilmestyvää kosmetiikkamallistoaan Lopez on viime päivien aikana julkaissut kuvapalvelu Instagramissa useita kuvia ja videoita, joissa hän poseeraa kameralle täysin alasti. Videoiden ja kuvien yhteyteen Lopez on kirjoittanut voimaannuttavia tekstejä.

– Kauneudessa on kyse siitä, että tunnet olosi voimakkaaksi ja rajattomaksi. Siitä, että tunnet oman arvosi. Kauneudella ei ole parasta ennen -päivää, Lopez kirjoitti yhdessä kuvateksteistään.

Lopezin päivitykset ovat keränneet yhteensä miljoonia tykkäyksiä ja tuhansia kommentteja. Tuhannet Lopezin seuraajat kehuivat kommenteissaan 51-vuotiaan laulajan näyttävän yksinkertaisesti upealta.

– Jos tämä ei riko internettiä, en tiedä mikä rikkoo. WAU, hehkutti eräs seuraaja kommentissaan.

– Olet 51, minä olen kateellinen, kommentoi toinen.

– Tältä näyttää 51-vuotias jumalatar. Uskomatonta, hehkutti kolmas.

– Pilailetko? Vartalosi näyttää upealta, komppasi yksi laulajan seuraajista.

Joukkoon mahtui kuitenkin myös muutama negatiivinen kommentti. Eräs Lopezin seuraajista muun muassa vertasi laulajaa tosi-tv-tähti Kim Kardashianiin.

– Ei, ei, ei... Sinun ei tarvitse olla kuin Kim Kardashian, kuului kyseinen kommentti.

– Älä ole niin kuin muut naiset ja esittele vartaloasi internetissä, komppasi toinen.

– Hän on jo valmiiksi niin upea. Hänen ei tarvitsisi turvautua tällaiseen, kommentoi kolmas.

Jennifer Lopezin, 51, julkaisemat videot ja kuvat saivat fanit hieraisemaan silmiään.­

Jennifer Lopez juhli heinäkuussa 51-vuotissyntymäpäiväänsä. Hän on tullut tunnetuksi niin näyttelijänä kuin laulajanakin. Hänen tunnetuimpia hittejään ovat On The Floor, Dance Again sekä Jenny From The Block. Näyttelijänä hänet muistetaan muun muassa elokuvista Anoppi on pahin, Hustlers sekä Mitä odottaa, kun odotat.

Lopez on kihloissa baseball-pelaaja Alex Rodriguezin kanssa. He kihlautuivat viime vuoden alussa. Kaikkiaan pariskunta on pitänyt yhtä kolmen vuoden ajan.