Paljastivatko salaisen palvelun toimet, minne Donald Trump muuttaa presidenttikautensa jälkeen? Vaihtoehtoina viisi järjetöntä lukaalia

Donald Trump omistaa toinen toistaan hulppeampia vapaa-ajanasuntoja eri puolilta maata, joista yhteen hänen huhutaan asettuvan presidenttikautensa päätyttyä.

21. tammikuuta koittaa päivä, jolloin presidentti Donald Trump joutuu luovuttamaan 1600 Pennsylvania Avenuen avaimet manttelinperijälleen Joe Bidenille.

Vaikka Trump joutuu jättämään Valkoiselle talolle hyvästit, hän ei jää kodittomaksi. Talouslehti Forbesin arvion mukaan Trumpin yritys omistaa kiinteistöjä yli kahden miljardin dollarin edestä ja yksityishenkilönä hänellä on kiinni kiinteistöissään yli 122 miljoonaa.

Viisi majapaikkaa on Trumpin mielestä ylitse muiden ja näissä ympyröissä hän vietti presidenttikautensa aikana liki kolmanneksen ajastaan. Kaikista eniten Trump on panostanut Floridan Palm Beachilla sijaitsevaan hulppeaan Mar-a-Lagon -lomakeskukseen, johon hänen huhutaan myös asettuvan aloilleen jätettyään Valkoisen talon taakseen.

Trumpin salaiset tulevaisuudensuunnitelmat selvisivät, kun hänen komennossaan oleville salaisen palvelun agenteille tarjottiin siirtoa Floridaan ja Mar-a-Lagon tiluksille alettiin haalia lisää työvoimaa. Siirrot ovat yhä epävirallisia siitä syystä, että presidentti Trump on yhä virassaan. Asiasta uutisoi ABC News.

ABC Newsin mukaan Mar-a-Lagon rakennuksien asuintiloihin kaavaillaan paraikaa laajennuksia, mikä antaa lisää vihiä siitä, että kautensa päättävä presidenttiperhe suuntaa tammikuussa pysyvästi Floridaan.

Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida

Presidentti Trumpin hulppeassa Floridan kodissa on yli 7 000 neliömetriä, joihin mahtuu 58 makuuhuonetta, 33 kylpyhuonetta, 12 takkaa ja kolme pommisuojaa.

Korkeiden palmupuiden suojaamaa kartanoa ympäröivät useat puutarhat, uima-altaat ja kokonainen golfkeskus, jonka vuotuinen jäsenmaksu kipuaa peräti 200 000 dollariin. Koko tontin pinta-alaksi on mitattu noin seitsemän hehtaaria.

Lähes koko ikänsä New Yorkissa asunut Donald Trump muutti asuinpaikkansa Floridaan vuosi sitten. Perhe teki tuolloin Mar-a-Lagon golfparatiisista virallisen kotinsa.­

Trump lunasti 1927 rakennetun historiallisen maamerkin itselleen 10 miljoonalla dollarilla vuonna 1985, mutta rakennuksen arvon uskotaan sittemmin kasvaneen melkoisesti.

Mar-a-Lago on tiedetysti yksi Trumpin lempipaikkoja, ja hän viettää siellä suuren osan vapaa-ajastaan rentoutuen ja golfaten. Siksi ei olekaan mikään ihme, että Trumpin uskotaan asettuvan presidenttikautensa jälkeen aurinkoiseen Floridaan.

Trump Tower, Fifth Avenue, New York

Ennen kuin Donald Trump muutti perheensä kanssa Valkoiseen taloon vuonna 2017, perhe asui nimikkotorninsa kattohuoneistossa, Fifth Avenuella New Yorkissa. Suurenmoisessa huoneistossa on kolme kerrosta, joista yhden kerrotaan olevan kokonaan Trumpien teini-ikäisen pojan Barronin, 14, käytössä.

Yli tuhannen neliömetrin kokoisen kattohuoneiston arvoksi on arvioitu noin 54 miljoonaa dollaria ja sitä pidetään yhtenä New Yorkin hintavimmista asunnoista.

Trump Tower on kuulunut Manhattanin katukuvaan jo 30 vuoden ajan. Se tunnetaan muun muassa kullatuista sisustuselementeistään.­

58-kerroksinen Trump Tower valmistui vuonna 1984 ja sen kultaisiin sisustuselementteihin on otettu mallia Versailles’n palatsista, Ranskasta. Rakennuksen katseenkiinnittäjiä ovat marmorinen tulipesä ja timanttikoristeltu ulko-ovi.

Maailmassa on monta muutakin Trumpin nimeä kantavaa tornitaloa, mutta Fifth Avenuella sijaitseva on niistä se, jossa presidentti Trump painaa päänsä tyynyyn.

Trump Towerin edusta on viime vuosina ollut suosittu paikka erilaisille mielenosoituksille.­

Trump National Golf Club, Bedminster Township, New Jersey

Kun Trump valittiin Yhdysvaltain presidentiksi 2017, hän sai käyttöönsä valtion omistaman Camp Davidin lomaparatiisin golfkenttineen, mutta entinen bisnesmoguli viittasi kädenojennukselle kintaalla. Syynä siihen on se, että intohimoisella golfaajalla oli jo entuudestaan monia mainioita kenttiä ikiomassa käytössään.

Trump National Golf Club New Jerseyssä on väitetysti Trumpin toiseksi mieluisin lomakoti heti Mar-a-Lagon jälkeen.

Presidentti Trump isännöi juhlaillallista Trump National Golf Clubilla New Jerseyssä kesällä 2018.­

Alueen päärakennus on yksityisen golfklubin käytössä, mutta Trumpin perhe asuttaa alueella sijaitsevia huviloita. Presidentin tytär Ivanka Trump ja hänen puolisonsa Jared Kushner juhlivat näissä maisemissa häitään 2009 ja pariskunnan on povattu asettuvan alueelle asumaan sen jälkeen, kun Donald Trumpin presidenttikausi on saatu päätökseen.

Muuttoaikeista kielii muun muassa se, että Trumpin ja Kushnerin tiedetään hakeneen viranomaisilta rakennuslupaa ylellisen ”mökkinsä” laajentamiseen.

Seven Springs, Bedford, New York

Kun Trumpin kaipaavat maaseudun rauhaa, he suuntaavat vuonna 1919 rakennettuun kartanoon New Yorkin Bedfordissa. Jykevässä kivirakennuksessa on 60 huonetta, joista 15 on makuuhuoneita. Kartanon erikoisuus on oma keilahalli.

Donald Trump osti 4 600 neliön kiinteistön vuonna 1996 7,5 miljoonalla dollarilla. Tilusten arvon uskotaan sittemmin jopa kolminkertaistuneen.

Trumpin perheen pakopaikka Seven Springs sijaitsee noin 70 kilometrin päässä New Yorkin kaupungista.­

Trump Winery, Charlottesville, Virginia

Vaikka Donald Trump on väittänyt 445 hehtaarin viinitilaa Virginian Charlottesvillessä omakseen, se on itse asiassa hänen poikansa Eric Trumpin nimissä.

Tilan päärakennus Ablermarle House on 2 100 neliömetrin kokoinen ja siinä toimii Trumpin nimeä kantava hotelli. Yksi yö hotellissa kustantaa noin 300 dollaria, eli noin 250 euroa.

Trumpin kerrotaan maksaneen viinitilasta aikoinaan 8,5 miljoonaa dollaria, vaikka kokonaisuuden uskotaan todellisuudessa vastanneen arvoltaan noin 170 miljoonaa.

Virginiassa sijaitsevan viinitilan komeassa päärakennuksessa voi eksyä yli kahden tuhannen neliömetrin edestä.­

Lähteet: NBC News, ABC News, South China Morning Post, Daily Mail, Business Insider