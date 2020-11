Kuittailiko Jaajo Linnonmaa Juha Perälälle suorassa radiolähetyksessä? Heitti ilmoille jäätävän kuitin, joka viittasi selvästi Aamulypsyn jättäneeseen juontajaan

Aamulypsyssä pitkään juontanut Juha Perälä teki syksyllä paluun radioon omalla ohjelmallaan.

Radio Suomipopin keskiviikon Aamulypsy-lähetys on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa. Jotkut pistivät merkille Jaajo Linnonmaan kommentit, joissa hän mitä ilmeisimmin viittasi entiseen juontopariinsa Juha Perälään.

Perälä jätti Suomen suosituimmaksi radio-ohjelmaksi lukuisia kertoja valitun Aamulypsyn vuonna 2018. Hän juonsi kymmenen vuotta ohjelmaa yhdessä Linnonmaan ja Anni Hautalan kanssa. Tänä syksynä Perälä teki paluun kanavalle omalla Perälän asiakaspalvelu -radio-ohjelmalla, jota kuullaan perjantai- ja lauantai-iltaisin.

Keskiviikkoaamun lähetyksessä Linnonmaa fiilisteli Samu Haberin Forever Yours -elämäkertaa, minkä jälkeen puheeksi nousi Haberin kunnianhimoinen ja menestyksekäs ura.

Linnonmaa totesi, että häntä mietityttää, miksi kansainvälisiltä lavoilta halutaan tulla takaisin Suomeen. Samalla hän teki vertauksen omaan uraansa.

– Ajatellaan, että kolmen vuoden kuluttua päätettäisiin, että kilometrini tulivat täyteen ja kiittäisin kuuntelijoita, että tämä oli tässä. Sitten puolen vuoden jälkeen tulisin takaisin ilmoittamalla, että ”noniin kuulijat, minulla on hyviä uutisia: ollaan tässä hiljalleen aloiteltu uutta projektia Jari-show:ta. Nyt mä tulen yksin, ei muita juontajia ja saan vihdoin puhua niistä asioista, joista haluan ja suoraan!”, Linnonmaa heitti lähetyksessä.

– Ihan uudenlainen konsepti, Hovimuusikko Ilkka totesi väliin.

– Kyllä jengille tulisi varmaan ajatus, että miksi vitussa sä haluat tulla. Ja nyt on uusi aika yhdeksältä perjantai-iltana, miksi? ”Sun piti Jaajo alkaa nauttia elämästä, sun piti tehdä jotain muuta, mutta ei”, Linnonmaa päätti.

Juha Perälä juonsi syksyllä Melkein mensa -viihdeohjelmaa.­

Juha Perälä ilmoitti paluustaan radioon Youtube-videolla syyskuussa. Hän myös ilmaisi jyrkästi, ettei palaisi enää Aamulypsyyn.

– Yleisimmät kysymykset ovat, että palaatko radioon ja palaatko Aamulypsyyn, Perälä kommentoi videolla ihmisten uteluita.

– Ja vastaus on: En. En palaa enää Aamulypsyyn. Sen aika on ohi. Peris is gone, hän täräytti.

Myös MTV:n Kesäterassi-ohjelmassa Perälä sanoi kaivanneensa uusia tuulia.

– Kun kuuntelin muita radio-ohjelmia, niiden jutut eivät kolahtaneet. Sitten kun aloitin tekemään Aamulypsyä, rupesin tietoisesti miettimään päässäni erilaisuutta. Halusin sanoa jotakin, mikä saisi kuuntelijan pysähtymään ja miettimään, että sanoiko toi oikeasti noin, Perälä pohjusti ohjelmassa.

– Sitten se ehkä vähän lähti jossakin vaiheessa käsistä. Kuuntelijoita tietenkin täytyy viihdyttää tai piristää heidän huonoa päiväänsä, mutta kun on itse herännyt viideltä ja hädin tuskin saanut aivot käyntiin, joskus tuli sanottua tosi provokatiivisia asioita. Jälkikäteen mietin, että tuota ei ehkä olisi pitänyt sanoa, hän avautui.

Taannoisen lähtöilmoituksen jälkeen Jaajo Linnonmaa kommentoi kollegansa lähtemistä sosiaalisessa mediassa. Pitkässä päivityksessään hän painotti tukevansa ystävänsä päätöstä.

– Perälä on minulle työkaveri, mutta ennen kaikkea hyvä ystävä, joten näemme varmasti tulevaisuudessa edelleen viikoittain. Toivottavasti se oma juttu löytyy ja jos se on tämä radio, niin kuin itse totesin, niin ovi on aina auki, hän kirjoitti.