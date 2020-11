Sometähti Pernilla, 20, lataa tv:ssä suorat sanat bikini fitneksen arvostelijoille – tyrmää väitteet ”automaattisesta syömishäiriöstä”

Pernilla Böckerman tilittää Fitnesspäiväkirjat 2021 -ohjelmassa turhautuneensa siihen, että joutuu jatkuvasti selittelemään lajivalintaansa.

Pernilla Böckerman on tullut monille suomalaisille tutuksi paitsi satojen tuhansien seuraamana sometähtenä, myös bikini fitness -urheilijana. 20-vuotiaalta Böckermanilta löytyy muun muassa kaksi SM-pronssimitalia ja keväällä 2019 hän sijoittui kuudenneksi lajinsa EM-kilpailuissa Espanjan Santa Susannassa.

Fitnesspäiväkirjat 2021 -ohjelmassa katsojat pääsevät jälkijunassa seuraamaan Böckermanin valmistautumista kohti fitness-lajien SM-kilpailuja, jotka käytiin Turussa lokakuussa. Sarjan kahdeksannessa jaksossa Böckerman ottaa terävästi kantaa ennakkoluuloihin, joihin hän lajinsa myötä usein törmää.

– Jos fitnessurheilusta puhutaan, niin se jakaa tosi paljon mielipiteitä. Sanotaan, että fitnessurheilu on automaattinen syömishäiriö tai se ei ole urheilua lainkaan. Se on vaan silikonirintoja ja hienoa rusketusta, Böckerman tilittää kameralle.

– Mutta mä oon aivan loppu tähän. Oon aivan loppu siihen, että mun pitää hirveästi selitellä, että tää on oikeasti urheilua, hän jatkaa.

20-vuotias Böckerman on tunnettu sometähti ja fitness-urheilija.­

Pernilla Böckerman nappasi bikini fitneksen SM-pronssia lokakuussa Turussa.­

Fitnesslajit ovat tunnetusti herättäneet paljon mielipiteitä suuntaan sekä toiseen. Erityisesti bikini fitneksestä puhuttaessa kuulee usein viitattavan syömishäiriöön, joka juontaa juureensa lajiin olennaisesti liittyvästä tarkasta ruokavaliosta sekä kilpailuihin valmistautumisesta, joka poikkeuksetta pitää sisällään useiden viikkojen dieetin, jolla pyritään saavuttamaan mahdollisimman rasvaton kehonkoostumus.

Böckerman kuitenkin muistuttaa ohjelmassa katsojia siitä, että fitness-lajien ulkonäkökeskeisyys rajoittuu yleensä yhteen kilpailupäivään, jolloin urheilijat nousevat lavalle. Böckerman myös painottaa, ettei lajin pariin kannata tulla puhtaasti pinnallisista syistä.

– Tämähän on ulkonäkökeskeinen laji, mutta se on ulkonäkökeskeistä kisalavalla. Silloin sua arvostellaan, silloin sua saadaan arvostella. Mutta se, mitä sen kisapäivän takana on, niin on jotakin ihan muuta. Se on äärimmäistä keskittymistä siihen yhteen kisapäivään. Tarkkailua siitä, miten sun fysiikka kehittyy, miten sä tunnet itsesi ja mitä sä käyt läpi, kun sun keho muuttuu, Böckerman selittää kameralle.

– Jos sä lähdet tähän lajiin ulkonäkö edellä, niin se ei pitkälle sua kanna. Tää on mun mielipide, mutta mun mielestä se on väärä lähtökohta kaikelle. Mun mielestä tämä on todella hieno laji, hän toteaa.

Böckerman kertoo toisinaan turhautuvansa lajiinsa kohdistuviin ennakkoluuloihin.­

Böckerman avautui lajivalintaansa suuntautuvista ennakkoluuloista myös Ilta-Sanomille kesällä antamassaan haastattelussa. Tuolloinkin Böckerman totesi, että fitness-urheilun jatkuva puolustaminen on toisinaan turhauttavaa.

– Onhan se toisaalta ärsyttävää, että joudun aina puolustamaan lajiani. Vaikka se ei siltä ehkä ulospäin näytä, niin tämä on oikeasti kovaa kilpaurheilua. Mutta haluan itse näyttää, että tätä voi tehdä myös terveellisesti, kun asiat tehdään oikein ja pitkäjänteisesti. Minulla oli esimerkiksi ensimmäisissä kilpailuissani kuukautiset. Se kertoo siitä, että kehoni toimii edelleen moitteettomasti, Böckerman avasi IS:lle ajatusmaailmaansa.

– Usein kuulee myös sitä, ettei lajissa voi pärjätä, jos ei ole silikonirintoja tai ei käytä kiellettyjä aineita. Vaikka niin joskus luullaan, minulla ei ole silikoneja enkä ole koskenut steroideihin, hän painotti.

Pernilla Böckerman on yksi sosiaalisen median seuratuimmista suomalaisista. Hänellä on kuvapalvelu Instagramissa huimat 201 000 seuraajaa. Böckermanin Youtube-kanavalle tilaajia on puolestaan kertynyt vuosien varrella 145 000 kappaletta.