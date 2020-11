Eeva: Hannu-Pekka Björkman ja Nina Honkanen ensimmäisessä yhteishaastattelussa – suhde sai karun alun, kun näyttelijä joutui teho-osastolle

Näyttelijä Hannu-Pekka Björkman ja kirjailija Nina Honkanen julkistivat suhteensa vuosi sitten syksyllä.

Puolisentoista vuotta seurustelleet kirjailija Nina Honkanen ja näyttelijä Hannu-Pekka Björkman kertovat yhteisestä taipaleestaan Eeva-lehdelle. Pari kertoo ensimmäisessä yhteishaastattelussa tavanneensa, kun yhteinen ystävä järjesti heidät saman pöydän ääreen. Palaset loksahtivat heti kohdalleen.

– Hannu-Pekan seurassa minun ei tarvitse pienentää itseäni tai yrittää olla yhtään suurempi kuin olen. Yhdessä on luontevaa ja helppoa olla, Honkanen kuvailee Eeva-lehdessä.

Yhteiselo sujui mallikkaasti, kunnes Björkman sai vakavia terveysongelmia. Vuosi sitten syksyllä Kansallisteatterissa näyttelevä Björkman teki töitä taukoamatta ja sairastui. Eeva-lehden mukaan tilanne muuttui vakavaksi, kun yksi hänelle tehdyistä munuaisoperaatioista johti verenmyrkytyksen ja näyttelijä joutui teho-osastolle.

Björkman tervehtyi, mutta kokemus oli molemmille pysäyttävä.

– Sairastuttuani tunsin konkreettisesti, että Nina on rinnallani. Että meillä on toistemme tuki ja turva aina, tuli vastaan mitä tahansa, Hannu-Pekka kertoo Eevassa.

Honkasen mielen valtasi menettämisen pelko. Nyt hän kokee kiitollisuutta.

– Olen onnellinen, että saan mennä nukkumaan ja herätä aamuisin Hannu-Pekan vierestä, hän ylistää lehden haastattelussa.

Björkman kertoi syksyllä 2019 IS:lle, että hän on Ninan kanssa hyvin onnellinen.

– Ihanaa olla yhdessä. Kohtalo laittoi meidät yhteen, Björkman sanoi.

– Olen saanut Ninasta ihmisen, jota olen etsinyt koko elämäni. Rakkauteni häntä kohtaan on suurta, hän hehkutti.

Björkman kertoi pariskunnalla olevan monia yhteisiä mielenkiinnon kohteita, kuten kulttuuri ja heidät onkin nähty monissa kulttuuritapahtumissa yhdessä.

Björkman oli aiemmin naimisissa näyttelijä Minna Haapkylän kanssa, mutta pari erosi 2014. Heillä on kaksi lasta.

Aikoinaan televisiostakin tuttu Nina Honkanen on ollut kaksi kertaa aviossa ja hänellä on neljä lasta.

Lista-televisio-ohjelmasta julkisuuteen noussut Honkanen on pitkän linjan toimittaja, joka on työskennellyt Radio Cityn uutistoimituksessa ja Yleisradiossa. Hän on toimittanut ja käsikirjoittanut useita radio- ja televisio-ohjelmia. 2015 hän valmistui seksuaalikasvattajaksi.

Hannu-Pekka Björkman puolestaan on yksi Suomen työllistetyimmistä näyttelijöistä. Hän oli 2013–2018 näyttelijäntyön professorina Teatterikorkeakoulussa. Björkmanilla on kaksi parhaan miespääosan Jussi-palkintoa.