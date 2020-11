Eeva: Maria Jungner kertoo isänsä Aarre Elon terveydentilasta: tv-legenda menettänyt puhekykynsä lähes kokonaan

Maria Jungner kertoo Eevassa, että afasia vei hänen isänsä puhekyvyn.

Maria Jungnerin isä on pitkän uran suomalaisen viihteen parissa tehnyt Aarre Elo.­

Tv-kuuluttaja ja toimittaja Maria Jungner avautuu Eeva-lehden haastattelussa isänsä terveydentilasta. Hänen isänsä, viihteen monitoimimies Aarre Elo, täytti syksyllä 86 vuotta.

– Läheisten ja perheen merkitys on kuluvana vuonna konkretisoitunut aivan uudella tavalla. Isä, joka on verbaalisena ihmisenä työskennellyt aina sanojen parissa, on nyt afasian seurauksena kadottanut lähes koko puhekykynsä, Maria Jungner suree Eevassa.

– Tuskaiset silmät kertovat, että isä haluaisi vielä puhua ja kertoa juttujaan, hän jatkaa.

Suomalaisen viihteen keskushahmoihin lukeutunut Aarre Elo muodosti 1960-luvulla Jukka Virtasen ja Matti Kuuslan kanssa VEK-ryhmän, jolla oli merkittävä vaikutus suomalaisen televisioviihteen kehitykseen sen alkuaikoina.

Tunnetuin heidän ohjelmistaan lienee Lumilinna-menestyskomedia, joka palkittiin vuonna 1965 Montreux’n kansainvälisillä televisiofestivaaleilla parhaana viihdeohjelmana. Sitä pidetään suomalaisen viihdeteollisuuden kansainvälisenä läpimurtona.

Kuvassa Jukka Virtanen, Aarre Elo ja Matti Kuusla.­

Maria Jungner olisi toivonut isänsä tulleen palkituksi myös kotimaassa.

– Isäni työtä ei ole koskaan arvioitu esimerkiksi Venla-palkinnon arvoiseksi. Tyttärenä se hieman harmittaa, Maria Jungner tunnustaa Eevassa.

Maria Jungner sanoo lehden haastattelussa olevansa isän tyttö ja kuvailee isäänsä koskettavasti.

– Isäni paras puoli on optimismi, hän on aina suhtautunut valoisasti elämään. Hänellä on myös hyvä huumorintaju. Nytkin, vaikka ei sanoja ei tahdo enää löytyä mielen sopukoista, hän huomaa arjen absurdeja tilanteita, ja nauramme yhdessä välillä silmät vesissä, hän kertoo Eevassa.

Aarre Elo rakkaan ystävänsä Jukka Virtasen hautajaisissa syksyllä 2019.­

Terveyskirjaston mukaan aivoperäinen puhehäiriö Afasia merkitsee vaikeutta ymmärtää tai tuottaa puhuttua tai kirjoitettua kieltä. Syynä on aivojen vaurio, yleensä vasemman aivopuoliskon alueella. Afasian yleisin syy on aivoverenkiertohäiriö.

Maria Jungnerilla on kaksi täysi-ikäistä lasta.­

Maria Jungner oli naimisissa poliitikko Mikael Jungnerin kanssa. Pari erosi vuonna 2013. Sittemmin Maria oli kihloissa valokuvaaja Andreas Janetin kanssa. Huhtikuussa hän kertoi löytäneensä rinnalleen uuden rakkauden.