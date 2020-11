Näyttelijä, joka ei näyttele – kahdeksan roolia varmuuden vuoksi opetellut Marko Keskitalo odottaa ”nakin napsahdusta”

Tampereen Teatteri päätyi koronaepidemian vuoksi poikkeukselliseen järjestelyyn esitysten turvaamiseksi.

Mitä esiintyvä taiteilija haluaa? Tietysti esiintyä, nousta lavalle, näyttää osaamisensa ja, jos työssään onnistuu, sulkeutua yleisön suosioon.

Mutta entä jos koko syksy, talvi ja kevät menee ilman? Freelance-näyttelijä Marko Keskitalolle voi näin käydä.

Mitäs teki niin erikoisen sopimuksen Tampereen Teatterin kanssa!

– Kannisen Mikko (teatterinjohtaja) soitti ja kysyi kiinnostaisiko paikkaajan pesti, Keskitalo kertoo elokuisesta puhelusta.

Keskitalon kalenteri oli paljolti koronan vuoksi tyhjä. Hän päätti alkaa varamieheksi ilman omia rooleja.

Edessä oli peräti kahdeksan eri roolin opetteleminen kahdesta eri näytelmästä. Rooleista neljä on Mika Eirtovaaran ohjaamasta komediasta Peter Pan menee pieleen. Loput neljä roolia ovat Anna-Elina Lyytikäisen ohjaamasta murhamysteeristä Eikä yksikään pelastunut.

– Sain kahdeksan plaria käteen. Siitä vaan opettelemaan, yhtä kerrallaan, Keskitalo muistaa.

– Sanoin kyllä Kanniselle, että anna mulle edes joskus yksi rooli alusta loppuun.

Toive ei ole vielä toteutunut. Aiemmilla näytäntökausilla kokenut ammattimies on toki ollut lukemattomia kertoja näyttämöllä ihan ”omissa” rooleissa TT:n lisäksi muun muassa Tampereen Työväen Teatterissa, Kuopion, Vaasan ja Seinäjoen kaupunginteattereissa, Rovaniemen teatterissa, Pyynikin kesäteatterissa ja niin edelleen.

Televisiokin on tuttu. Keskitaloa on nähty Taivaan tulissa, Sorjosessa, Uudessa päivässä, Lehmän vuodessa, Kaikissa synneissä... Työtä on tehty myös mainoksissa kuten Verkkokauppa.comin Manuaali-Makena.

Mutta. Näyttämöllehän se on näyttelijän mieli. Vielä ei ole varamiestä kyselty.

– Onneksi! Kerran oon vetänyt kaikki roolit harjoituksissa läpi. Yhdessä läpimenossa näyttelin kolmea eri tyyppiä. Saa nähdä, miten käy, kun nakki napsahtaa.

Tampereen Teatterin maskeeraaja-kampaaja Riina Vänttinen vanhentaa Marko Keskitaloa kenraali MacKenzien rooliin.­

Saa nähdä. Varma ei voi olla, sillä tuntuma on väkisinkin vähissä.

– Pää on niin monessa suunnassa, Keskitalo myöntää.

Vaikeuksia tuottavat esimerkiksi Michael ja John Darling, Peter Pan -näytelmän veljekset. Näytelmässä he juttelevat keskenään, ja Keskitalon pitäisi sisäistää molemmat roolit.

– Esityksen teen kyllä, kun nasahtaa – vaikka sitten plari kädessä. Niin muiden näyttelijöiden kuin katsojienkin puolesta toivon, ettei tarvitsisi.

– Mutta kyllähän se jossain vaiheessa eteen kuitenkin tulee. Korona-aikana kollegat kun eivät voi tulla töihin pää kainalossa kuten ennen.

Teatterille on tietysti tärkeää, ettei esityksiä jouduttaisi perumaan. Keskitalon pitääkin olla koko ajan varpaillaan. Jos miestä tarvitaan, tiedon päivänäytöksestä pitää tulla viimeistään edeltävänä iltana, iltanäytöksen kohdalla aamukymmeneltä.

Kenraali MacKenzien roolissa nähdään lähtökohtaisesti Matti Hakulinen. Varamies Marko Keskitalo näyttää MacKenzienä tältä.­

– Aikavara pitää olla, että pystyy hyppäämään rooliin. Päätehtäväni on nyt olla varalla ja työstää rooleja. Saan ylläpidosta tietyn määrän euroja. Mua ei voi tietenkään pakottaa olemaan kaupungissa. Ilmoitan kyllä, jos lähden muualle.

Keskitalo on naimisissa näyttelijä Helena Rängmanin kanssa, jolla on meneillään rooli Seinäjoen kaupunginteatterin Evitana. Keskitalo hyödyntää perheen 10-vuotiaan tyttären koulussaoloajan usein teatterissa.

– Jos jomman kumman näytelmän lavasteet ovat päivällä pystyssä, pääsen mittasuhteisiin.

Usein Keskitalo seuraa nollasta eli näyttämön sivusta sitä, miten näytelmät ja roolit kehittyvät. Onneksi työkaverit ymmärtävät.

– Kun kollegat näkevät minut, he kysyvät, ketäs nyt seuraat. Kun sanon, että sinua, he vastaavat, että pitää sitten olla hyvä tänään.

Paikkauksia Keskitalo kuten muutkin näyttelijät ovat toki tehneet aina. Mutta yleensä niin, että esityksessä ollaan ennestään jo sisällä. Nyt tilanne on toinen.

Peter Pan menee pieleen -näytelmän merirosvona nähdään Ola Tuominen. Kuvassa kuitenkin Marko Keskitalo.­

– Paine on jäätävä. Tuossa on se tyyppi, joka on nyt paikkaamassa. Esitykseen tulee väkisin vinouma, mutta sitä yleisö ei välttämättä huomaa – paitsi jos oon plari kädessä!

– On ihana tunne, kun muut näyttelijät kannattelevat paikkaajaa. Itse siinä on usvassa.

Pahimmassa – tai parhaassa – tapauksessa Keskitalo on kevään loppuun saakka näyttelijä, joka ei näyttele.

– Totta kai sitä haluaisi olla mukana esityksen flow´ssa, kun näkee, miten hauskaa muilla on lavalla. Itse tanssin ja lauleskelen silloin mukana nollassa.

Keskitalon varamiehen tehtävästä kertoi ensimmäisenä Yle Tampere.

Marko Keskitaloa varten TT on tehnyt jokaiseen rooliin omat vaatteet. Kuvassa yllä John Darlingin kostyymi. Virallisesti roolisa näyttelee Timo Välisaari.­