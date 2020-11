Susanna Laine lätkäisi Instagramiin tunnelmallisen joulukuvan – pian Vappu Pimiä tiputti kommenttikenttään tyhjentävän viestin

Susanna Laine iloitsi Instagramissa siitä, että jouluaattoon on aikaa enää kuukausi.

Juontaja Susanna Laine ilahdutti Instagram-seuraajiaan hiljattain julkaisemalla riemastuttavan kuvan itsestään. Otoksessa Laine poseeraa jouluisissa tunnelmissa yllään punainen villapaita ja käsissään valkoisia höyheniä, jotka on valokuvaajan toimesta saatu näyttämään aivan lumihiutaleilta.

– Tasan kuukausi jouluaattoon, Laine iloitsi kuvatekstissään.

– Ylellä sitä vietetään Kuusijuhlan merkeissä. Suora lähetys alkaa kello 12.10 ja päättyy klo 21. (On vähän taukoja välissä, niin ehtii hakea kinkkua), hän paljasti samalla.

Laineen kuvaan kertyi nopeasti lukuisia tykkäyksiä ja kommentteja. Monet Laineen seuraajasta ihmettelivät kommenteissaan, miten juontaja onnistuu aina näyttämään valokuvissa niin hyvältä.

– Miten susta saa aina näin hyviä kuvia, eräs ihmetteli.

– Upea jouluinen kuva sinusta, kehui toinen.

– Aivan upea joulumuorikeiju siinä, komppasi kolmas.

Kenties kommenttikentän hupaisimmasta viestistä vastasi kuitenkin juontaja Vappu Pimiä.

– No moissu, siinä saattaa Pukillakin aattona muori unohtua, kun Laine koipineen on pyörimässä ympärillä..., Pimiä kirjoitti kommentissaan liekkihymiöiden kera.

Susanna Laineen jouluinen kuva herätti ihastusta Instagramissa.­

Laineella on edessään mielenkiintoinen vuosi. Juontaja yllätti monet television katsojat tänä syksynä, kun hän kertoi jättävänsä Puoli seitsemän -ohjelman kuuden vuoden jälkeen.

Sittemmin Laine on paljastanut, että hän tulee liittymään Salatut elämät -suosikkisarjan näyttelijäkaartiin. MTV:n mukaan Laine tullaan näkemään ruudussa ensimmäistä kertaa ensi keväänä.

– Minusta on mielenkiintoista tulla mukaan ja nähdä miten sarjaa tehdään. On ihanaa päästä kameranäyttelemään, koska enimmäkseen minulla on kokemusta teatterista. Salkkareissa kohtauksia on paljon, joten odotan innolla että pääsee tekemään töitä isolla vaihteella. Salkkareissa on tunnetusti hyvä henki, mikä on tosi tärkeä juttu, Laine hehkuttaa kanavan tiedotteessa.

Miss Suomi kilpailun perintöprinsessana julkisuuteen noussut Laine juonsi viimeisen Puoli seitsemän -lähetyksensä Mikko Kekäläisen rinnalla 30. lokakuuta. Laine kertoi lopettamispäätöksensä syyksi sen, että on ollut viime aikoina kovin väsynyt työkiireiden takia.

Puoli seitsemän -ohjelman ohella Susanna paahtoi viikonloput työkeikoilla, eikä hän ollut pitänyt kunnolla vapaata vuosiin.

– Tähän päätökseen ei liity mitään mystisempää. Olen miettinyt tätä jo pari vuotta, koska työ on todella intensiivistä, ja olen ollut melko väsynyt, Laine kertoi IS:lle taannoin.

– Huomasin viime joululomalla hokevani koko ajan itselleni, että lepää, lepää, lepää. Koko kahden viikon lomani meni siihen, että yritin vain rentoutua, jotta jaksan taas rutistaa koko kevään. Silloin päätin, että irtisanon itseni. Toki se oli ihan oma vikani, ettei minulla ollut ikinä vapaapäiviä, Laine totesi.

Susanna Laine ponnahti julkisuuteen vuonna 2005, kun hän sijoittui osallistui Miss Suomi -kilpailuun. Laine kruunattiin tuolloin toiseksi perintöprinsessaksi. Sittemmin Laine on tullut tutuksi Puoli seitsemän -ohjelman ohella muun muassa Tuttu Juttu Show’sta, jota hän luotsaa yhdessä Timo Koivusalon kanssa.