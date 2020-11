Piritta Hagman julkaisi surkuhupaisan kuvauksen lapsiperheen karanteeniarjesta – Niklaksen viaton virhe oli viimeinen niitti

Piritta Hagmanin karanteeniarjessa yksi jos toinenkin asia on mennyt mönkään.

Yrittäjänä, juontajana ja jääkiekkoilija Niklas Hagmanin entisenä puolisona tunnettu Piritta Hagman, 41, päivittelee sosiaalisessa mediassa, kuinka koronakaranteeni voikaan kurittaa lapsiperheen elämää.

Hagman julkaisi Instagramissa kuvan, jonka siivessä oleva surkuhupaisa teksti sai someseuraajilta hervottoman vastaanoton.

– Ulkona on ikkunasta katsoen fantastinen ulkoiluilma. Kaksi kolmesta lapsesta mököttää tällä hetkellä sekä toisilleen, että minulle, koska on vaan kertakaikkisen tylsää ja lounastarjoiluni arvosteltiin rupusella yhdellä tähdellä. Koulun makaronilaatikko on kuulemma parempaa, Hagman kirjoittaa.

Kaiken kukkuraksi lemmikkikameleontin sirkat ovat loppumassa ja ex-puoliso Niklas Hagman toi kaupasta väärää kissanruokaa, jonka johdosta Felix-katti katsoo emäntäänsä pahoinvoivan näköisenä.

– Karanteeni tuntuu just nyt vähän pitkältä ja hymy väkinäiseltä, Hagman kirjoittaa nauruhymiön kera.

Kolmen lapsen äiti sai somessa pitkän liudan tsemppiviestejä ja vinkkivitosia siihen, miten pienokaiset saisi pidettyä tyytyväisinä kurjista karanteenioloista huolimatta.

Kaksi vuotta sitten eronneet Piritta ja Niklas Hagman asuvat lastensa kanssa vuoroviikoin. 13-vuotias Lukas, 11-vuotias Lila ja 8-vuotias Eliana asuvat perheen entisessä kodissa Helsingissä, vanhemmilla on omat kotinsa toisaalla.

Hagmanit olivat naimisissa 12 vuoden ajan.