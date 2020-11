Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto meni ylöjärveläiselle Anni Kytömäelle – myös kaksi muuta palkintoa jaettiin

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto meni Anni Kytömäelle.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto jaettiin tänään 25. marraskuuta. Palkinto meni Anni Kytömäelle, 40, joka pokkasi palkinnon teoksellaan Margarita (Gummerus).

Kytömäen lisäksi ehdolla kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi olivat Ann-Luise Bertell teoksella Heiman (Förlaget), Ritva Hellsten teoksella Raija (Aviador), Tommi Kinnunen teoksella Ei kertonut katuvansa (WSOY), Heikki Kännö teoksella Runoilija (Sammakko) sekä Anne Vuori-Kemilä teoksella Mustaa jäätä (Karisto).

Finlandia-voittaja Margarita, kertoo Sennista, joka muuttaa 1950-luvulla maaseudulta pääkaupunkiin ja alkaa hoitaa poliopotilaita. Kirjailija Kytömäki haluaa nostaa esiin unohdettuja kohtaloita.

– Kirjassa on kolme teemaa: luonnonsuojelu, sodan ja rauhan jäljet ja oikeus päättää omasta kehostaan, hän kertoo IS:lle.

Margaritan päähenkilöitä yhdistää se, että he joutuvat uhrautumaan jollakin tavalla isänmaan hyväksi. Yksi saa lapsen vastoin tahtoaan. Toinen menettää sodassa ensin mielenterveytensä ja pian henkensä. Kolmas määrää työssään metsiä hakattavaksi, vaikka se sotii hänen arvomaailmaansa vastaan.

– Kirja kertoo ihmisistä, jotka ovat jääneet yhteiskunnan ja muiden jalkoihin. Se on hiljaisten ihmisten puolustuspuhe.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon voitti puolestaan helsinkiläiskirjailija Anja Portin teoksellaan Radio Popov (Kustantamo S&S). Kategorian voittajan valitsi näyttelijä ja juontaja Christoffer Strandberg.

Radio Popov on Portinin neljäs lastenkirja. Teoksen on kuvittanut Miila Westin.Vuonna 1971 syntynyt Portin on aiemmin myös toimittanut tietokirjoja sekä kirjoittanut aikuisille suunnatun romaanin Muistokirjoitus.

Tämän vuoden tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon sai puolestaan Marko Tikan ja Seija-Leena Nevalan teos Kielletyt leikit – Tanssin kieltämisen historia Suomessa 1888–1948 (Atena).

Kirjassa sukelletaan tanssin kieltämisen perusteluihin eri aikoina sekä muun muassa siihen, miksi tanssikielto Suomessa oli ainutlaatuinen ilmiö sota-aikana muihin maihin verrattuna. Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajan valitsi Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar.