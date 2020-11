Mailis Penttilä julkaisi paljonpuhuvan videon muuttuneista kasvoistaan – paljastaa hankkiutuneensa eroon lukuisista kauneustoimenpiteistä

Mailis Penttilä kertoo, että häneltä on poistettu muun muassa huulitäytteet sekä kulmakarvoihin tehty kestopigmentointi.

Mailis Penttilä on nykyään tunnettu sometähti.­

Koko Suomi leipoo -ohjelmasta ja Miss Helsinki -kilpailusta julkisuuteen ponnahtanut Mailis Penttilä on nykyisin tuhansien seuraama sosiaalisen median vaikuttaja. Penttilä jakaa suositulla Instagram-tilillään ahkerasti kuvia ja videoita arjestaan ja ottaa myös kantaa itselleen tärkeisiin asioihin.

Hiljattain Penttilä jakoi Instagram-tilinsä tarinat-osiossa videon, jonka hän on kuvannut itsestään kaksi vuotta sitten. Videolla Penttilä poseeraa kameralle huomattavasti eri näköisenä kuin millaisena hänet on nykyään totuttu näkemään. Syyn tälle Penttilä paljastaa videollaan.

– Törmäsin vanhaan videoon, jossa näytän mielestäni todella eriltä kuin nykyään. Kulmissa pigmentointi, volyymiripset, poskissa ja huulissa täytettä, otsassa botoxia, omat hampaat, Penttilä luettelee päivityksessään.

Seuraavalla videolla Penttilä kertoo saavansa seuraajiltaan paljon kysymyksiä liittyen hänelle tehtyihin kauneustoimenpiteisiin. Penttilä kertoo, ettei hän ole tehnyt itselleen pitkään aikaan minkäänlaisia kauneusoperaatioita.

– En ole käynyt muuta kuin poistattamassa huulitäytteet. Se on varmasti myös se syy, miksi näytän eriltä. Se, ettei mulla enää ole huulissa täytettä, en ole laittanut poskiin täytettä, en ole laittanut myöskään botoxia, eikä mulla ole enää volyymiripsiä, jotka tekivät silmistäni aika raskaan näköiset, Penttilä selittää videolla.

– Toki myös yksi iso muutos on se, että mun hampaat on fiksattu tässä välissä. Tossa videolla huomaa sen, että mun omat hampaat oli kulumisen takia tosi lyhyet ja lyhyet hampaat yhdistettynä isoihin täytettyihin huuliin, niin lopputulos on se, ettei mun hampaat juurikaan sieltä näkyneet, Penttilä jatkaa.

– Mutta nykyään viihdyn tosi paljon arkena ilman meikkiä ja tykkään nykyisestä lookista, hän päättää videonsa.

Penttilä on kertonut vaienneensa aiemmin kauneusoperaatioistaan, koska niistä puhuminen avoimesti kääntyi toisinaan häntä vastaan. Hän on myös kertonut käsitelleensä aihetta terapiassa, sillä hän halusi irtaantua ajattelutavasta, jossa hän löysi itsestään koko ajan jotakin korjattavaa.

– En halua asettaa vapaaehtoisesti itseäni sellaiseen tilanteeseen, jossa saan kunnon negatiivisten asioiden ryöpyn. Mua on kiusattu lapsesta asti ja olen ala-asteelta asti saanut kuulla ikäviä ulkonäköön liittyviä kommentteja, Penttilä kertoi Instagram-tilillään syyskuussa.

– Tiedän, että kiusaaminen ei koske pelkästään julkisuuden henkilöitä. Mutta on helppoa haukkua somessa anonyyminä jotain julkisuuden henkilöä, hän totesi tuolloin.

Mailis Penttilä tuli tunnetuksi Koko Suomi leipoo -ohjelmasta vuonna 2013. Hän myös kisasi vuoden 2016 Miss Helsinki -tittelistä. Tuolloin Miss Helsinki -kilpailun voitti Jessica Ruokola. Sittemmin Penttilästä on tullut suosittu somepersoona, jota seuraa Instagramissa yli 35 000 ihmistä.