Heikki Paasosen koira teki tempun, joka tulee isännälle kalliiksi – tähän voivat monet lemmikinomistajat samaistua

Heikki Paasosen auto koki kovia kääpiöbullterrierin käsittelyssä.

Juontaja Heikki Paasonen on tuttu monista kotimaisista viihdeohjelmista. Alkusyksystä Paasonen nähtiin Tähdet, tähdet -kisan juontajana.­

Juontaja Heikki Paasonen esittelee Instagramissaan kääpiöbullterrieri Bumban tekemää temppua, joka on tuttu monille koiranomistajille. Juontaja julkaisi Instagramissa kuvan auton ovesta, hauva on järsinyt.

– Elämässä on tärkeää katsoa pintaa syvemmälle. Kiitos avusta Bumba, Paasonen kirjoittaa ja on lisännyt kuvaan hashtagin ”älä jätä nameja auton oveen”.

Kuva on herättänyt hilpeyttä somessa ja monet juontajan someseuraajat kommentoivat kohdanneensa vastaavan tilanteen. Kommenteissa kauhistellaan, että auton verhoilun uusiminen ei ole mitään halpaa puuhaa.

– Minun bullini söi kaksi kertaa vaihdekepin, toisella kerralla vähän rattiakin, Instagramissa kommentoidaan.

– Ihanan halpaa!

– No haittaaks toi muka, Instagramissa naureskellaan.

– Vau, siitäs sait, ajatteli hän, kommenteissa vitsaillaan.

– Tärkein oli saada nami.

Kääpiöbullterrieri Bumba on tuttu näky Heikki Paasosen somessa ja koiralla on myös oma Instagram-tili. Isäntä kuitenkin voittaa karvaturrin someseuraajien määrässä, sillä juontajalla on Instagramissa yli 47 000 seuraajaa, Bumballa reilut 600.

Paasonen on hauskuuttanut someseuraajiaan julkaisemalla kuvia koiran erilaisista asuista. Halloweenina Bumba nähtiin veikeässä tappajanukke Chucky -asussa.