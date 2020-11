Sedu Koskinen puolusti Radio Rockilla raivoisasti juhliaan keskellä Helsingin koronakaaosta – teki huutelijoista tutkintapyynnön poliisille

Ravintolayrittäjä Sedu Koskinen aikoo toteuttaa juhlansa pahenevasta koronatilanteesta ja rajoituksista huolimatta.

Ravintolamoguli Seppo ”Sedu” Koskinen aikoo järjestää itsenäisyyspäivän aattona Helsingissä juhlat, joilla hän juhlistaa 30-vuotista taivaltaan yrittäjänä. Koskinen on puolustellut juhliaan Facebookissa ja kertonut, että ne tulevat toteutumaan koronapandemiasta huolimatta.

Keskiviikkoaamuna Koskinen kertoi Radio Rockin Korporaatiossa, että hänen juhlansa tulevat näillä näkymin toteutumaan pääkaupunkiseudun pahenevasta koronatilanteesta ja tiukentuvista rajoituksista huolimatta, sillä mikään rajoitus ei tällä hetkellä estä niiden pitämistä.

– Ilman muuta järjestetään. Ei ole epäilystäkään, miksi ei järjestettäisi, Koskinen sanoi Kim Sainiolle ja Harri Moisiolle itsevarmasti.

– Ihan henkilökohtaisuuksiin mennään, haukutaan homoksi, apinaksi ja stadin pelleksi ja kyllä niistä sanoista jo täyttyy kunnianloukkaus kriteeri komeasti, Koskinen kertoi.

– Eilen lähti Sisä-Suomen poliisilaitokselle Tampereelle tutkintapyyntö ja rangaistusvaatimukset ja korvaukset toki kanssa. Kyllä se meni koko setti.

Sisä-Suomen poliisilaitokselta vahvistetaan IS:lle, että heille on kirjattu tiistaina yksi Koskisen kuvausta vastaava tutkintapyyntö. Poliisi ei kommentoi tarkemmin tutkintapyynnön sisältöä.

Koskinen aikoo tehdä tutkintapyyntöjä myös jatkossa, mikäli kommentit ovat asiattomia.

Pormestari Jan Vapaavuori kertoi aiemmin tällä viikolla, että Helsingin kaupunki tulee sulkemaan kaikki sen julkiset tilat, yleisötapahtumat kielletään ja koulujen etäopetusta lisätään. Yli kymmenen hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestämään toistaiseksi lainkaan.

Koskisen mukaan kansalaisen perusoikeuksiin kuitenkin kuuluu, että omissa tiloissa voi järjestää yksityisiä juhlia, eikä nykyisillä rajoituksilla voida kieltää sitä.

– Ainoa määräys, millä ne voidaan kieltää on, että Helsinkiin julistetaan ulkonaliikkumiskielto, että ihmiset eivät voi saapua sinne paikalle. Mikään muu ei tule sitä estämään, hän totesi Korporaation haastattelussa.

Koskisen juhlissa on yhdeksän esiintyjää, runsaasti henkilökuntaa ja tekniikkaa. Hänen mukaansa juhliin voivat tulla vain hänen valikoimansa ystävät. Koskinen ei tiedä vielä, kuinka moni on tulossa hänen juhliinsa lopulta. Hän kertoo, että vieraiden määrä puolitettiin aiemmin koronarajoitusten takia.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen kertoi aiemmin MTV:lle, että mikäli juhlissa peritään pääsymaksu, ei kyseessä ole enää yksityistilaisuus. Koskisen juhliin saapuvilta odotetaan 200 euron lahjoitusta.

Koskisen mukaan hän on keskustellut Lehikoisen kanssa juhliensa tilanteesta. Hänen mukaansa juhliin ei myydä lippuja, vaan vieraat lahjoittavat 200 euroa lahjatilille. Koskinen vaatii lahjoituksen, jotta juhliin pääsee, mutta kyse ei kuitenkaan hänen mukaansa ole pääsymaksusta.

– Ne jotka ei maksa, ei tule. Se on hyvin yksiselitteistä, Koskinen täräytti Radio Rockilla.

Koskinen kertoi keskustelleensa asiasta Aluehallintoviraston Lehikoisen kanssa useaan otteeseen.

– Olen keskustellut montakin kertaa hänen kanssaan ja me ollaan nyt samaa mieltä asiassa, että Avin eikä hänen valtuudet ei riitä tämän asian heidän puolesta hoitamiseen.

Juhlissa mitataan Koskisen mukaan kuume otsasta ja kaikki käyttävät maskeja. Koskinen lupaa, ettei korona tartu hänen juhlissaan.

– Ainoa tapa, millä suomalainen korona voidaan vähänkin ehkäistä on, että kaikki pitää maskeja. Olin itse kuukausi sitten Cannesissa 10 päivää, mulla oli joka päivä joka paikassa maski päässä. Siellä oli kaikilla. Ei mitään ongelmaa.

Koskisen mukaan kaikkien pitäisi myös Suomessa käyttää maskia ja siksi hän aikoo edellyttää juhliensa vierailta maskin käyttöä.

– Silloin sen turvavälinkään ei tarvitse olla niin suuri, jos maskit on kaikilla. Se on tämmöinen looginen juttu. Testaamisesta ei ole mitään hyötyä, Koskinen väitti Radio Rockilla.

Muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on korostanut, että turvaväleistä tulee huolehtia myös maskien kanssa. Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen vetosi aiemmin tällä viikolla suomalaisiin ja kehotti ihmisiä välttämään kontakteja, jotta paheneva koronatilanne saataisiin hallintaan.

– Vain sillä etäisyyden lisäämisellä ja kontaktien vähentämisellä me saamme tämän tilanteen hallintaan, Tuominen sanoi.

Sedu Koskinen kertoi Radio Rockin haastattelussa olevansa äärimmäisen turhautunut muun muassa ravintoloiden koronarajoituksiin. Hänen mukaansa tartunnat ovat peräisin aivan muualta kuin ravintoloista.

– Tämä on jonkun teoria, mikä ei mun mielestä pidä paikkansa. Jos katsotaan, mistä ihmiset on tartuntoja saanut, suurin osa työpaikoilta ja kodeista, perheistä, joissa on paljon ihmisiä. Ravintoloista saamista tartunnoista ei ole mitään näyttöä. On heitetty vaan tuommoinen, että saadaan jonkinlainen puhdistus omalletunnolle, kun päättäjät tekee tämmöisiä päätöksiä.

Hus kertoi aiemmin tällä viikolla, että suuri osa potilaista ei tiedä, mistä he ovat saaneet tartunnan, eikä sitä ole pystytty lopulta jäljittämään.

Koskinen kritisoi voimakkaasti myös puheita tehohoitopaikkojen riittämättömyydestä ja väitti taudin olevan nyt lievempi kuin keväällä.