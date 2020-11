John Gilbert Getty oli yksi miljardööriperheen perijöistä.

Maineikkaan Getty-suvun perijä John Gilbert Getty on kuollut 52-vuotiaana, kertoo TMZ. TMZ:n mukaan Getty löydettiin perjantaina kuolleena hotellihuoneestaan San Antoniossa. Kuolinsyytä ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta amerikkalaissivuston mukaan poliisi ei epäile kuolemaan liittyvän rikosta.

Gettyn perhe on vahvistanut suru-uutisen.

– Gordon Getty vahvistaa raskain sydämin poikansa John Gilbert Gettyn kuolleen. John oli lahjakas muusikko, joka rakasti rockmusiikkia. Häntä tullaan kaipaamaan, perheen tiedotteessa todetaan.

Gettyn miljardöörisuvun vaiheita on seurattu julkisuudessa vuosikymmenien ajan. Yhdysvaltalainen liikemies Jean Paul Getty oli aikoinaan maailman rikkain mies ja Getty Oil -öljy-yhtiön perustaja.

Jean Paul Getty oli aikoinaan maailman rikkain mies. Miljardiomaisuudesta huolimatta Gettyn on kerrottu olleen erittäin pihi.­

Perheen historia on värikäs ja tragedioiden täyttämä. Gettyn perhe nousi otsikoihin rytinällä vuonna 1973, kun upporikkaan Jean Paul Gettyn pojanpoika ja perijä John Paul Getty III kidnapattiin Italiassa.

Kidnappaajat vaativat miljardööriltä muhkeat lunnasrahat, mutta Getty kieltäytyi maksamasta.

– Jos maksan yhden penninkin sieppaajille, kaikki minun 14 lastenlastani siepataan vuoron perään ja lasku lähetetään minulle, Getty jyrähti.

Kidnappaajat leikkasivat lopulta 16-vuotiaan John Paulin toisen korvan irti ja lähettivät sen italialaiselle sanomalehdelle.

Lopulta öljypohatta Getty suostui maksamaan 3,2 miljoonan lunnasvaatimukset. Isoisä tosin suostui maksamaan summasta vain 2,2, miljoonaa ja ilmoitti pojan isälle John Paul Getty II:lle, että lainaisi hänelle loput lunnasrahat neljän prosentin korkoa vastaan.

John Paul oli lopulta pankkivankina viiden kuukauden ajan.

Öljypohatta Jean Paul Getty kuoli vuonna 1976 ja hänen mittava omaisuutensa meni hänen pojalleen Gordon Gettylle.­

Kidnappaus varjosti ”kultaisen hipin” elämää

Huhumylly kidnappauksen ympärillä on vellonut vuosikymmenten ajan, sillä John Paul Getty III:n epäiltiin järjestäneen oman kidnappauksensa lunnasrahojen toivossa. Jopa oma isoisä epäili aikoinaan, että pojanpoika lavasti sieppauksensa.

Italialainen rikollisliiga piti 16-vuotiasta John Paulia vankina viiden kuukauden ajan. Vierellä hänen äitinsä Gail.­

”Kultainen hippi” -lempinimellä tunnettu John Paul ei koskaan toipunut koettelemuksestaan. Hän sortui huumeisiin ja alkoholiin. Vuonna 1981 hän halvaantui huumeiden yliannostuksen vuoksi ja joutui pyörätuoliin. Hän menetti puhekykynsä ja sokeutui osittain. Hän menehtyi 5. helmikuuta 2011.

John Paul Getty halvaantui huumeiden yliannostuksen seurauksena ja vietti suurimman osan elämästään pyörätuolissa.­

Useat Gettyn perijät ovat kuolleet traagisesti. Öljypohatan vanhin poika George kuoli vuonna 1973 yliannostukseen. Nuorin poika Timothy menehtyi 12-vuotiaana aivokasvaimeen. Vuonna 2015 Gettyn pojanpoika Andrew Getty kuoli yliannostukseen.

Gettyjen vaiheet ovat päätyneet myös valkokankaalle. Ridey Scott teki kidnappauksesta vuonna 2017 ilmestyneen elokuvan All the Money in the World. 2018 ilmestyi samaa aihetta käsittelevä HBO:n tv-sarja Trust.

Harris Dickinson nähtiin HBO:n Trust-sarjassa John Paul Getty III:n roolissa.­

Kumpikaan ei esittele Gettyn sukua kovinkaan maireassa valossa, vaan öljypohatta Jean Paul Getty esitetään elokuvassa ja tv-sarjassa julmana miehenä, joka välitti vain rahasta.

Gettyn suku on tuominnut elokuvan ja tv-sarjan.

– Meidät näytetään rahanahneina. Emme ole sellaisia, eikä meitä kasvatettu niin, öljypohatta Gettyn lapsenlapsi Ariadne Getty sanoi Town & Country -lehdelle 2017.