Michael Monroe teki aivovammasta toipuneelle Pekka Hyysalolle biisin – yllättävä ystävyys alkoi yhteisestä huumorista

Michael Monroe ja Pekka Hyysalo kertovat yllättävästä ystävyydestään.

Moukka! Näin nimittelevät toisiaan hyvät ystävykset Michael Monroe ja Pekka Hyysalo. Taustalla on tarina.

– Kun ekan kerran tavattiin, olin kymmenen minuuttia myöhässä. Pyysin anteeksi, että olenpa minä moukka. Pekka vastasi, että moukka mikä moukka, Monroe nauraa.

Siitä lähtien jompikumpi on aina ollut moukka, kun toiselle on sattunut iskun paikka.

– Tänäänkin olen moukitellut Michaelia ainakin viisi kertaa, Hyysalo laskee.

Huumori kuuluu kaksikon ystävyyteen. Heillä synkkasi alusta alkaen.

Kun Monroe kertoo ensitapaamisesta, hän puhuu vakavasta aivovammasta toipuneesta Pekasta sankarina.

– En pitänyt itseäni minään sankarina, Hyysalo toppuuttelee.

– Olin ihan täpinöissä, kun sain tavata suuren rocktähden, mutta tyylilleni uskollisena, kun oli mahdollisuus moukitella, tottakai tartuin tilaisuuteen.

Tutustuminen tapahtui 2014, mutta vitsi myöhästymisestä elää edelleen. Siksi Monroe saapuu haastatteluun kymmenen minuuttia etuajassa.

Hyysalo hiukan myöhästyy, mutta syy on hyvä. Hän on tavannut matkalla tutun ja vaihtanut kuulumisia. Aikataulu venyi.

Molemmille on tuttua, että ihmiset muutenkin pysäyttelevät kadulla ja jäävät juttelemaan. Kumpikin suhtautuu siihen positiivisesti. Se kuuluu julkisuuteen.

– Itsehän sitä on itsestään kuuluisan tehnyt, Monroe perustelee.

Tällä hetkellä kaksikkoa yhdistää Fight Back Blues. Se on Monroen tekemä Hyysalolle omistettu biisi, joka julkaistaan tämän viikon perjantaina. Monroe näyttää läppäriltä kappaleeseen vasta valmistuneen videon.

– Onhan toi ihan maaginen, Hyysalo kehuu näkemäänsä.

Laulun nimi viittaa Hyysalon FightBack -brändiin, jonka hän loi toivuttuaan vakavasta onnettomuudesta. Freeski-laskija Hyysalo loukkaantui 2010 tuulen tarttuessa häneen kesken vaikean hypyn.

Hyysalo löi päänsä ja sai pahan aivovammaan. Ennuste toipumiselle oli huono, mutta Hyysalo ei antanut ennusteiden lannistaa. Hän keskittyy elämään hetkessä niillä korteilla, jotka on jaettu ja tekemään kokoajan parhaansa. Hän on taistellut itsensä toimintakuntoon, ja kuntoutus jatkuu edelleen.

– Minulla on joka päivä aamuisin hengitysharjoituksia ja avaavia liikkeitä. Nyt olen saanut käyttää Bemer-verisuoniterapialaitetta. Siinä makoilen hetken. Tänään oli lisäksi fysioterapia. Sitten on vielä ne oikeat treenit.

– Nykyään pyhitän treenille joka päivä pari kolme tuntia. Se on naurettavan vähän. Kaksi vuotta sitten treeniä oli kuudesta kahdeksaan tuntia. Tuntuu, että kuitenkin tapahtuu edistystä eri osa-alueilla, kun on aikaa levätä. Uutena harrastuksena olen aloittanut kiipeilyn.

Hyysalo näyttää videon kiipeilystään. Siinä ollaan monen metrin korkeudessa. Keikoillaan lavarakenteisiin usein kipuava Monroe kommentoi salamana.

– Mulla ei ole koskaan valjaita. Ehkä pitäisi.

– Meillä on molemmilla ideana se, että tuomme valoa pimeyteen. Iloa ihmisten elämään, Michael Monroe kertoo kaksikon ajatuksista.­

FightBack syntyi halusta auttaa muita päävamman saaneita ihmisiä ja luoda positiivista elämänasennetta sekä tsemppihenkeä. Omalla esimerkillä, kuten edellä käy ilmi.

Hyysalo alkoi kuntoutuakseen järjestää Turussa FightBack Run -tapahtumia vuonna 2014. Monroe on ollut mukana esiintymässä, mutta myös juoksemassa. Kerran kaatosateessa.

– Olin kuin uitettu koira.

– Se oli mun lempi FightBack Run, Hyysalo virnistää

– Ja pisin lenkki, jonka olen tähän mennessä juossut, 21 kilometriä ja rapiat.

Juoksutapahtumaan biisikin alunperin syntyi. Hyysalo täytti syyskuussa 30 vuotta. Koronan takia juoksu järjestettiin pienimuotoisena, mutta Monroe halusi yllättää ystävänsä.

Hyysalo tosin yllätti ensin Monroen.

– Pekka kuulutti, että kohta tämä epäsiistin näköinen herra esiintyy.

Sitten oli Hyysalon vuoro hämmästyä.

– Mielessä oli pitkään, että tekisin Pekalle biisin. Esitin sen akustisesti ja Pekka tykkäsi.

– Sanoin, että hittiainesta, Hyysalo täsmentää.

– Luulin, että Michael soittaa jotain vanhoja biisejään, mutta sitten pamahtikin tää Fight Back Blues. Lähdin tosi fiiliksissä juoksulenkille.

Yhteisellä lounaalla Monroe lupasi Hyysalolle laulusta sähköisen version, joten pitihän biisi saada levylle.

– Grammersin Jussi Vuola tuli rumpuihin, Sami Yaffa bassoon, minä soitan kitarat, huuliharppua ja laulan, Monroe kertoo.

– Ilmoitin Pekalle, että nyt tulee kova. Ei tehdäkään mitään demoa.

– Olin heti mukana ihan satasella. Huomasin miten Michael syttyi, kun sai muita mukaan. Se oli supersiistiä.

Kaikki levyn ja videon tekemiseen osallistuneet ovat mukana hyväntekeväisyyshengessä. Levyn tuotot menevät lyhentämättömänä FightBack ry:lle.

Michael Monroella ja Pekka Hyysalolla synkkasi heti ensitapaamisella.­

Parhaillaan Monroe keikkailee akustisen trion kanssa. Mukana ovat Yaffa ja ex-HIM -kitaristi Linde Lindström. Trion ohjelmistossa Fight Back Blues tullaan todennäköisesti jatkossa kuulemaan.

Ideat eivät siihen lopu.

– Ehkä nimeämme rundin Fight Back The Blues -rundiksi, Monroe heittää.

– T-paita täytyy ainakin ehdottomasti tehdä, Hyysalo innostuu.

Fight Back Blues potkii niin kuin kunnon rockbiisin kuuluukin. Energiassa löytyy. Rock tosin ei ole Hyysalon ykkösmusaa.

– Kuuntelen musiikkia laidasta laitaan. Viisikymmentä prosenttia hip hopia ja viiskytä kaikkea muuta hyvää musiikkia.

Fight Back Blues kuuluu tuohon jälkimmäiseen kategoriaan.

Rakkaus hip hoppiin syntyi freeski-laskettelun vuosina. Hyysalo on muutenkin hip hop -sukupolvea siinä missä Monroe rocksukupolvea.

Sukupolvien välisestä kuilusta ei ole tietoakaan, kun kaksikko nauraa toistensa jutuille.

Biisin ja Monroen maineen myötä tietous FightBack -toiminnasta ja Hyysalon uskomattomasta tervehtymisestä leviää Suomen ulkopuolelle.

– Todellakin. Tavoitteeni on levittää just sitä sanomaa mistä tämä biisi kertoo. Taistellaan masennusta vastaan, ollaan iloisia ja ymmärretään, että meillä on mahdollisuus ottaa tästä elämästä kaikki irti. Ihminen on käsittämättömän etuoikeutettu olento, Hyysalo sanoo.

– Ja nyt päästään vielä mun lempiaiheeseen, vastuuseen. Voimme ottaa vastuuta kaikista asioista, se on minusta todella siistiä.

Hyysalo on kirjoittanut aiheesta kokonaisen kirjan, viime kuussa ilmestyneen Vastuun FightBack -teoksen. Sopii hyvin korona-aikaan, vaikka ei siitä kerrokaan.

– Meillä on molemmilla ideana se, että tuomme valoa pimeyteen. Iloa ihmisten elämään, Monroe sanoo.

Ilman naurua ei tästäkään selvitä.

– Robin sanoi, että kun menemme televisioon haastateltavaksi, haastattelijoiden täytyy käyttää aurinkolaseja, koska meistä loistaa niin paljon valoa.

Kaverukset tapaavat säännöllisen epäsäännöllisesti. Käyvät toisinaan kahvilla. Kun Monroe oli The Voice of Finland -tähtivalmentajana, Hyysalo oli usein paikalla katsojana.

Eiks me ollakin ihan samanoloisia, Hyysalo kysyy virnistäen.

– Ollaan me. Tykkään ihmisistä, jotka sanovat suoraan asioita. Moukka mikä moukka, Monroe nauraa ja jatkaa.

– Olemme samanhenkisiä, vaikka olemme eri elämänalueilta. Näkemys elämästä on samankaltainen ja meillä on samoja periaatteita.

Taisteluluonnekin yhdistää. Hyysalon nousu vuoteen pohjalta on tietysti aivan omassa sarjassaan, mutta myös Monroe on päässyt nykyiseen asemaansa sitkeän ja peräänantamattoman työn tuloksena.

Kaksikon viesti on, että ihmisten tulee nauttia elämästä ja uskoa itseensä.

– Eri genret, mutta hyvä fiilis, Hyysalo summaa.