Nyt on komeaa! Sirpa Selänne julkaisi kuvan perheen Kalifornian-kodin jouluvaloista

Teemu ja Sirpa Selänteen perheessä joulua juhlitaan näyttävästi.

Sirpa ja Teemu Selänteen kotona Kaliforniassa valmistaudutaan täyttä vauhtia jouluun. Sirpa Selänne julkaisi Instagramissa kuvan Coto de Gazan alueella sijaitsevasta kodistaan, joka on verhottu komeisiin jouluvaloihin.

– Kotimme on jo joulutunnelmissa, Sirpa Selänne kirjoittaa Instagramissaan.

Sirpa Selänne on kertonut Ilta-Sanomien haastattelussa, että joulu on Selänteiden perheessä tärkeä juhla. Selänteet ovat viettäneet suuren osan jouluistaan Yhdysvalloissa, mutta he ovat pitäneet kiinni suomalaisista perinteistä.

Joulupäivä 25. joulukuuta on amerikkalaisille joulunvieton kohokohta. Tuolloin lahjapaketit ovat yön aikana ilmaantuneet jaettavaksi ja kokoonnutaan yhteen jouluaterialle. Jouluaattoa ei Amerikassa juhlita, mutta Selänteet ovat pitäneet kiinni suomalaisperinteistä.

– Noudatamme lapsuudesta tuttua suomalaista tapaa viettää joulua aattona eikä vasta joulupäivänä, Sirpa Selänne kertoi IS:lle vuonna 2018.

– Päivä alkaa aina samalla tavalla. Keitän aamupäivällä ison kattilallisen riisipuuroa, jota syödään kiisselin tai kanelin kanssa.

Hän kertoi tuolloin Ilta-Sanomille, että koristeet auttavat pääsemään tunnelmaan, vaikka ulkona olisikin lämpöasteita.

– Joskus olemme olleet tonttulakit päässä luodaksemme tunnelmaa, sillä Kaliforniassa joulutunnelma ei synny ihan itsestään. Ilma on siihen liian kesäinen. Lämpöä voi olla joulukuussakin lähes parikymmentä astetta.

– Täällä tapoihin kuuluu koristella talon lisäksi myös pensaita ja puita. Aiempina vuosina olen laittanut valoja hohtavan joulukuusen myös etuovelle, Sirpa Selänne on kertonut.

Selänteet laittoivat Kalifornian-kotinsa myyntiin kesällä 2018, mutta viime syksynä Teemu Selänne kertoi IS:lle, että talo ei ole enää myynnissä.

– Olemme tehneet nyt pientä remonttia siellä. Katsotaan jossakin vaiheessa taas uudestaan, Selänne totesi.

870-neliöinen talo sijaitsee eteläisessä Kaliforniassa Orangen piirikunnassa Coto de Cazan alueella. Siitä löytyy muun muassa viisi makuuhuonetta ja seitsemän kylpyhuonetta.­

Kun talo laitettiin myyntiin, sen hintapyyntö oli 6,9 miljoonaa dollaria eli noin 6,2 miljoonaa euroa. Se rajasi luonnollisesti hieman potentiaalisia ostajia.

– Kyllä tarjouksia tuli, mutta se on niin uniikki paikka, ettei viitsi alennuksella myydä. Tuollaisia ei montaa ole.

Selänne sanoi, että talo on tuntunut heistä nyt hieman turhan isolta, sillä vanhimmat lapset ovat muuttaneet jo pois kotoa.

– Ei meillä mikään hirveä hätä ole sieltä pois, mutta onhan se vähän turhan iso tällä hetkellä, hän sanoi.