Porilainen Sini, 33, teki yhdessä yössä tosi-tv-historiaa, kun hän poistui Big Brother -talosta – avautuu nyt podcastissa poikkeuksellisesta kokemuksestaan

Porilainen Sini, 33, kertoo uudessa podcastissa ajastaan Big Brother -talossa sekä palautteesta, jota hän on saanut osakseen talosta poistuttuaan.

Vaikka porilainen Sini ehti tänä syksynä viettää Big Brother -talossa vain noin viisi kokonaista vuorokautta, tuli hänestä heti talosta poistuttuaan yksi Suomen puhutuimmista tosi-tv-tähdistä. Sini nimittäin poistui talosta yllättäen sen jälkeen, kun hänen aviomiehensä oli jättänyt erohakemuksen Satakunnan käräjäoikeuteen.

Sittemmin Sini on ollut julkisuudessa melko vaitonainen, mitä tulee hänen Big Brother -talossa viettämäänsä aikaan sekä elämäänsä tosi-tv-kokemuksen jälkeen. Tuoreessa OMG!-podcastin jaksossa Sini kuitenkin kertoo kuulumisiaan juontajakaksikko Mia Paavoselle ja Noora Hapulille.

Podcastissa Sini kertoo kaksikolle puhelimitse, että sai heti talosta poistuttuaan satoja viestejä ohjelman katsojilta. Vaikka joukkoon mahtui myös inhottavia ja negatiivisia viestejä, oli suurin osa naisen saamasta palautteesta positiivista. Sini toteaa, ettei hän myöskään heti ymmärtänyt, että niin monet ihmiset olivat seuranneet hänen Big Brother -matkaansa.

– Ihan alussa mulle tuli satoja viestejä. Varmaan yli viisisataa siinä ihan alun aikana. Tosiaan 95 prosenttia siitä on ollut positiivista ja hyvää. Ehkä siinä pyöri nyt ensimmäisenä kaikki muut asiat enemmän mielessä kuin tämä, että mitä on keskusteltu sinä aikana, Sini muistelee tunnelmiaan sen jälkeen, kun hän poistui talosta.

– Siinä vaiheessa kun alkoi selviämään, että ilmeisesti olen ollut seurattu henkilö, niin enhän mä edes tajunnut sitä. Totta kai se oli tiedossa, että tulee olemaan keskustelua ihmisistä kun tonne lähtee eikä se sillä tavalla. Mutta en mä tiedä. En mä ehkä tajunnut enkä mä ehkä vieläkään tiedä millaista se on ollut. Enkä tiedä haluanko tietääkään, hän pohtii.

Sini ehti viettää Big Brother -talossa vain viisi päivää.­

Sinin ollessa Big Brother -talossa monet katsojat olivat pistävinään merkille, että Sini olisi kiusannut talossa ollutta Minnaa. Sini toteaa saaneensa vasta talosta poistuttuaan kuulla, että hänen toimintansa ja sanansa Minnaa kohtaan oli muiden ihmisten toimesta tulkittu kiusaamiseksi. Sinin mukaan joukkoon mahtui kuitenkin myös ihmisiä, jotka eivät olleet havainneet kiusaamista.

– Mutta se kuinka on tullut väärinymmärretyksi joissain asioissa, niin se on ollut järkytys. Mähän olen ihmisenä sellainen, että en halua kenellekään pahaa. Se Minna-juttu, mikä siinä oli, niin mä olen tykännyt koko ajan mikä siellä talossa oltiin niin Minnasta. Hänen kanssaan ei ehkä päästy samalle aaltopituudelle, mutta olen aina pitänyt hänestä ja hänen kanssaan on ollut kiva jutella, Sini selittää.

– Mä ajattelin hirveästi sitä, kun Minna tuli ulos, että onko hän oikeasti kokenut että mä ja muut ollaan häntä kiusattu. Sit kun mä Minnan kanssa juttelin, niin siitä tuli niin iso helpotuksen purkautuminen, hän jatkaa.

Samaan hengenvetoon Sini kuitenkin tunnustaa, että olisi voinut harkita sanojaan ja tekojaan tarkemmin sinä aikana, minkä hän ehti Big Brother -talossa viettää. Sini kuitenkin toteaa osan katsojista ymmärtäneen hänen sanomisensa osittain tahallisesti väärin.

– Mä kestän kritiikkiä omasta toiminnastani jos se on asiallista kritiikkiä ja se perustuu faktoihin. Mutta oli aika ikävää sellainen palaute mitä on ollut, että jokainen mun tekemäni asia tulkittiin pahimman mahdollisen kautta. Semmoiset on olleet pahimpia. En mä voi sanoa, että mä olisin järkevästi käyttäytynyt siellä koko ajan. Olisi voinut aika paljon asioita jättää tekemättä ja varsinkin sanomatta, Sini myöntää.

Sini ei kaikesta huolimatta kadu päätöstään osallistua Big Brotheriin.­

OMG!-podcastia luotsaavat Hapuli ja Paavonen utelevat puhelussa Siniltä, miksi hän uskoo toimintansa talossa herättäneen ihmisissä niin paljon tunteita. Naisella on tähän vastaus valmiina.

– Tästä voi olla hyvin montaa mieltä, mutta mä olen sitä mieltä, että yhteiskunnassa ei vielä hyväksytä sitä, että joku asia tulee naisen suusta. Varmaan suorapuheiset naiset sitten aiheuttaa semmoista, hän toteaa terävästi.

Sinin poistuttua Big Brother -talosta hänen elämässään on tapahtunut paljon. Syyskuussa varatuomarina ja asianajajana työskennellyt Sini muun muassa ilmoitti siirtyneensä syrjään työtehtävistään aviomiehensä omistamassa lakitoimistossa. Sini kuitenkin painottaa, ettei hän kaikesta huolimatta kadu Big Brother -taloon lähtemistä.

– En todellakaan kadu BB-taloon lähtemistä. Se on ollut kokemuksena niin mahtava ja sieltä on saanut niin ihania tyyppejä elämään. Mutta kadun kyllä joitakin sanomisiani ja tekemisiäni siellä, että olisin kyllä voinut olla hiljaa ja jättää jotakin tekemättä. Mutta kokonaisuutenaan on kyllä ollut ihan mahtava kokemus, en vaihtaisi pois, hän toteaa.

