Syyte: Liikemies Stefan Therman käytti amfetamiinia ja ajoi 1,32 promillen kännissä

Liikemies Stefan Thermanille vaaditaan ehdollista vankeutta sekä päiväsakkoja.

Liikemies Stefan Thermania syytetään törkeästä rattijuopumuksesta sekä huumausaineen käyttörikoksesta.

Väitetyt rikokset tapahtuivat Raaseporissa 12. huhtikuuta. Julki tulleen haastehakemuksen mukaan Therman olisi ajanut autoa 1,32 promillen humalassa, minkä lisäksi hänen verestään löytyi jälkiä amfetamiinin käytöstä.

Tekojen aikaan Therman oli viettänyt pääsiäisviikonloppua huvilallaan Hangossa. Seuraavana päivänä rattikäryn jälkeen Thermanin silloinen kumppani Martina Aitolehti ilmoitti Instagramissa pariskunnan eronneen. Pariskunta ehti olla yhdessä noin yhdeksän vuoden ajan.

– Jokainen meistä on vastuussa omasta elämästä ja omista valinnoista. Nyt mulle ja lapsille ei enää jää vaihtoehtoja kuin päästää irti. Me kuljetaan eri polkuja ja nyt on aika opetella hengittämään uudelleen ja syvempään, Aitolehti muun muassa kirjoitti Instagramissa.

Therman myönsi poliisikuulusteluissa ajaneensa autoa alkoholin vaikutuksen alaisena. Hän myös myönsi huumausaineen käyttörikoksen, vaikka ei ole kertomansa mukaan käyttänyt amfetamiinia.

Syyttäjä vaatii Thermanille 40–50 päivän ehdollista vankeusrangaistusta ja sen ohella 20–30 päivän sakkorangaistusta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antaa asiassa tuomion perjantaina.

Pian eron jälkeen Therman alkoi seurustella fitness-mallina ja -valmentajana tunnetun Sofia Belórfin kanssa. Tämä oli tahollaan juuri eronnut Katiska-huumevyyhdin pääsyytetystä Niko Ranta-ahosta.

Belórf ja Therman ilmoittivat puolestaan erostaan lokakuussa.

Therman on 33-vuotias yrittäjä, joka harjoittaa tätä nykyä pääasiassa asuntorakennus- ja kiinteistöbisnestä.