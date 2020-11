Ennakkobiisi julki! Mariskan pysäyttävä tulkinta Herra Ylpön jättihitistä vetää kaikki hiljaiseksi

Varo juonipaljastuksia! Perjantaina Vain elämää -ohjelmassa vietetään Herra Ylpön päivää.

Vain elämää -ohjelmassa vietetään perjantaina Herra Ylpön päivää. Päivän aikana käydään läpi suuria tunteita ja puhutaan avoimesti vaikeistakin aiheista.

Yksi koskettavimmista hetkistä koetaan, kun Mariska esittää Herra Ylpön Parisängyn lakanat -kappaleesta hyvin riisutun version.

– Olen ollut pikkaisen hiljainen tänään siitä syystä, että sun kanssa mä en jaksaisi puhua kauheasti, tuhlata sanoja, koska ne ovat vähän turhia. Olet sellainen sielunveli mulle. Tämä kappale… Me jaetaan yhteisiä kokemuksia. Useampiakin. Siksi halusin laulaa sulle Parisängyn lakanat, Mariska sanoo kyyneleet silmissä.

– Eroista on kirjoitettu tuhansia lauluja, mutta tällaista biisiä ei ole samanlaista ainakaan itselle tullut vastaan. Sen sanoma on, että vaikka se rakkaussuhde on päättynyt, älkää katkaisko sidettä, varsinkin jos on se lapsi. Jos mulla on elämäntehtävä, se on hoitaa mun lapset mahdollisimman hyvin, Herra Ylppö sanoo.

Herra Ylpöllä on itsellään takana kivulias avioero. Hän kertoo ohjelmassa, että päätyi eronsa vuoksi hoitoon suljetulle osastolle.

– Koin raskaasti avioeron. Olen muutenkin sellainen, että koen tunteet aika voimakkaasti. Mulla meni ihan yli se avioero, päädyin suljetulle osastolle vähäksi aikaa. Sekin on ihan ok, Ylppö sanoo.

Mariskan riisuttu ja raakaa tunnetta täynnä oleva tulkinta vetää muut artistit hiljaisiksi. Illan isäntä keräilee itseään esityksen jälkeen pitkään aivan hiljaa.

– Mä sanon nyt suoraan. En ole ihan oikeasti kokenut noin vahvaa musiikillista elämystä todella helvetin pitkään aikaan, Herra Ylppö sanoo lopulta.

– Miten pysyit kasassa tuossa äsken? liikuttunut Ressu Redford kysyy ihmeissään Mariskalta.

– Itsekin kerran eronneena, yksi kaunis, lahjakas ja ihana lapsi jäi. Sitten piti tulla toimeen sen meidän riidan ja sen lapsen kanssa… Ihan supermagee, Reino Nordin ihailee.

– Ihan maaginen! Sä olet kyllä sielunsisar. Olet tärkeä ihminen mulle, Herra Ylppö sanoo.

Vain elämää Nelosella ja Ruudussa perjantaisin kello 20.