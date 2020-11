Lotta Harala muutti syömistään radikaalisti pärjätäkseen paremmin urheilussa – avautuu tv:ssä salakavalasti alkaneesta ongelmasta, joka romutti hänet

Lotta Harala kertoo Fitnesspäiväkirjat 2021 -ohjelmassa, miten hänelle hiipi syömishäiriö.

Aitajuoksija Lotta Harala on panostanut urheilu-uraansa täysillä jo teini-iästä asti. Harala on treenannut valtavia määriä ja elänyt täysin uransa ehdoilla. Välillä hän on joutunut tekemään kovia päätöksiä ja muuttanut elintapojaan jopa liikaa.

Pika-aiturin elämää seurataan Fitnesspäiväkirjat 2021 -sarjassa, jossa hän päästää katsojat kurkistamaan aivan tavalliseen arkeensa yhdessä puolisonsa Matias Myttysen kanssa.

Sarjan tulevassa jaksossa Harala avautuu syömishäiriöstä, joka hänelle kehittyi salakavalasti jo teini-iässä. Haralan mukaan hän muutti syömistään pärjätäkseen urheilussa paremmin.

– 17-vuotiaana päätin, että laitan urheiluun ihan kaikkeni. Mulle ei riittänyt se perusterveellinen kotiruoka, vaan aloin ottaa selvää, miten voisin tehdä tämän vielä paremmin.

Lotta Harala on moninkertainen SM-mitalisti.­

Harala alkoi kokeilla kymmeniä erilaisia dieettejä, joiden avulla hän toivoi pystyvänsä nostamaan uransa seuraavalle tasolle. Lopulta hänen syömisestään tuli äärimmäisen rajoittunutta ja tarkkaan säädeltyä.

– Poimin niistä kaikista (dieeteistä) aina jonkun osa-alueen. Loppuen lopuksi olin siinä pisteessä, että lähes kaikki ruoka-aineet oli demonisoitu. Lähes mikään ei ollut sallittua, Harala kertoo Fitnesspäiväkirjat-ohjelmassa.

– Hetkenhän sitä jaksoi ja hetken kroppa toimi ja kesti. Mutta sitten tuli se hetki, kun alkoi tulla ongelmia. Olin tosi poikki koko ajan, sosiaaliset suhteeni olivat loppuneet täysin noiden vuosien aikana. En halunnut syödä mitään muuta kuin neljän seinän sisällä omaa, punnitsemaani ruokaa yksin.

Haralan elimistö alkoi voida huonosti. Hän ei palautunut urheilun rasituksista eikä hän kehittynyt suorituksissaan.

– Sitten mulla alkoi tulla loukkaantumisia ja paniikkikohtauksia. Mä häpesin itseäni. Mä häpesin huonoksi mennyttä urheilu-uraani ja kroppaani. Syöminen oli mulle äärimmäisen ahdistavaa.

– Tommosissa ruokakahleissa eläminen on maailman kuluttavinta ja ahdistavinta, Harala kertoo herkistyen.

Harala haluaa puhua syömishäiriöstään avoimesti, sillä hän tietää, miten paljon ruoan syynääminen vaikuttaa koko elämään. Hänen mukaan ruoka täyttää tuolloin kaikki ajatukset eikä mihinkään muuhun voi keskittyä.

– Oli aikoja kun ajattelin, että vitsi kun voisi lopettaa syömisen kokonaan. Tämä on niin kuin alkoholismi, voisi vain lopettaa kokonaan syömiseen, niin mun ei tarvitse opetella hallitsemaan sitä. Mulla on ollut hetkiä, kun mä en ole tiennyt, miksi haluaisin elää.

Nykyään Haralan suhtautuminen ruokaan ja syömiseen on terveellä pohjalla, mutta muutos kesti lähes kymmenen vuotta.

Harala kertoi IS:lle aiemmin marraskuussa, että urheilu-ura on vaatinut häneltä paljon uhrauksia. Hänen jääkiekkoilijapuolisonsa olisi jo valmis perustamaan perheen, mutta Harala tietää, ettei äitiyden ja huippu-urheilun yhdistäminen olisi helppoa.

– Mieheni haluaisi kovasti jo perheen. En kuitenkaan usko, että voisin itse yhdistää huippu-urheilun ja äitiyden. Tämä on melko itsekeskeinen elämäntyyli. Jos elämääni tulisi lapsi, hän olisi minulle maailman tärkein asia. Arvomaailmani muuttuisi, enkä enää pystyisi tai edes haluaisi elää vain urheilun ehdoilla, Harala kertoi IS:lle.

– Minulla oli pitkään haaveena olla nuorena äiti. Uran takia joutuu tekemään valtavia uhrauksia, kun on kaksi näin isoa haavetta. Olen 28-vuotias, eikä minulla ei ole enää hirveästi aikaa hukattavana kummankaan haaveen toteuttamiseksi. Etenkään urheilun suhteen, hän huokaa.

