Tällainen on Yhdysvaltojen tuleva ”ensimmäinen tytär”: Ashley, 39, vältteli parrasvaloja, kunnes poikkeuksellinen temppu voitonjuhlissa muutti kaiken

Ashley Biden, 39, ei välitä erityisemmin julkisuudesta, mutta puhuu työstään intohimoisesti. Isänsä voitonjuhlissa hän varasti kuitenkin poikkeuksellisesti show’n.

Joe Bidenin voitonjuhlassa monen huomio kiinnittyi lavalla villisti tanssineeseen tummatukkaiseen ja mustamekkoiseen naiseen, jolla oli kasvoillaan pantterikuvioinen maski.

Kun muut keskittyivät taputtamaan, halaamaan ja vilkuttelemaan totutun korrektisti, Bidenien kuopus Ashley Biden, 39, purki iloaan vähän avoimemmin – ja sosiaalinen media riehaantui.

Jorailu yllätti, sillä Ashley Biden ei yleisesti erityisemmin viihdy esillä. Vaikka jossain on spekuloitu, että hän saattaisi astua Ivanka Trumpin saappaisiin isänsä edustusseuraksi ja oikeaksi kädeksi, ei tällaisesta ole toistaiseksi merkkejä.

Biden pitää Instagraminsa yksityisenä ja on näyttäytynyt harvakseen julkisuudessa lukuun ottamatta isä-Bidenin kampanjaesiintymisiä. Yksi puhe kuultiin vuonna 2014 naisvaikuttajien kokouksessa Washingtonissa.

– On kunnia olla huoneessa, joka on täynnä naisia, joilla on homma hallussa. Täällä on tosi hyvä fiilis ja minulla on mukava olla, vaikka tällaisissa tilanteissa niin ei yleensä ole, Biden myönsi suoraan.

Jill ja Ashely Biden edustivat yhdessä Oscar-gaalassa vuonna 2016.­

Ashley Blazer Biden on Joe Bidenin ja tämän toisen vaimon Jillin ainoa yhteinen lapsi. Kun Ashley syntyi, hänellä oli valmiina kaksi paljon vanhempaa isoveljeä, Beau ja Hunter. Poikien äiti kuoli perheen tyttövauvan kanssa traagisessa autokolarissa, kun nämä olivat pieniä.

Jill Bidenin mukaan lapset olivat hyvin läheisiä alusta asti.

– Siitä hetkestä kun hän syntyi, veljet suojelivat häntä. Ja hän ihaili heitä. Minne tahansa pojat menivätkin, hän halusi mennä myös, ja he ottivat Ashleyn mukaansa, Jill Biden kuvaili haastattelussa vuonna 2018.

Beau Bidenin kuolema aivosyöpään vuonna 2015 oli kova isku. Ashley loi kuoleman jälkeen Livelihood-hyväntekeväisyysvaatemerkin, jossa osa hupparien tuotoista jaetaan eri järjestöille Delawaren osavaltiossa. Brandin logossa on kuvattuna jousi, jonka merkitystä Ashley Biden on avannut:

– Ihminen pitää joskus vetää aivan pohjalle, jotta sieltä voi singahtaa ylös. Hän (Beau) oli minun jouseni. Hänen syöpänsä vei minulta jalat alta. Minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin kurkotella ylemmäs, jatkaa ja tavoitella omia unelmiani.

Ashley Biden vietti huippupoliitikon lapseksi yllättävän tavallisen nuoruuden. Hän kävi yksityistä high schoolia ja päätyi opiskelemaan kulttuuriantropologiaa Tulanen yliopistoon. Kun seuraava askel ei ollut heti selvä, Ashley päätyi tarjoilemaan kotikaupunkinsa pitsaravintolaan.

Ashely Biden antoi Vuoden isä -palkinnon 2016 saaneelle Joe Bidenille suukon.­

Joe Bidenin lapset Ashley, Hunter (kesk.) ja Beau (oik.) kuuntelivat isänsä vannoessa varapresidentin valan.­

Pian sosiaalityöstä tuli kuitenkin Bidenin intohimo: hän alkoi avustaa lasten mielenterveysklinikalla, palasi yliopistoon suorittamaan sosiaalityön maisteritutkintoa ja teki töitä lasten sijaishuollossa ja nuorisovankiloissa.

Isänsä presidenttikampanjan alla Ashley jättäytyi pois viimeisimmästä työstään, johtotehtävästä Delaware Center of Justicessa, keskuksesta, joka tutkii ja avustaa nuorisorikollisuuden ehkäisyssä ja auttaa vankilasta vapautuvia pääsemään takaisin kiinni arkeen. Ashley Biden on suoraan sanonut Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmän vaativan kipeästi korjaamista.

– Jokainen päivä tuntuu todella voimalliselta. Eilen yksi työntekijämme sai vankilasta vapautuvalle töitä. Aamulla hän haki tälle uuden työunivormun ja otti hänestä kuvan, jossa hän näytti todella ylpeältä. Tekemämme työ vaikuttaa ihmisten elämään ihan oikeasti, Biden kuvaili Glamour-lehdelle 2017.

Erilaiset päihdeongelmat ovat olleet Bidenin perheen ja erityisesti Hunter-veljen murheena viime vuosina. Vuonna 2009 myös Ashley Biden joutui jonkinlaisen kohun kohteeksi, kun New York Post -lehti uutisoi Bidenin ”ystävän” yrittäneen myydä heille kahdella miljoonalla dollarilla videota, jossa Ashleyn näköinen nainen käyttää kokaiinia.

Jill, Hunter, Joe ja Ashley, kun Joe Biden pyrki ensimmäistä kertaa presidentiksi kesällä 1987.­

Pian tämän jälkeen julkisuuteen kaivettiin myös tieto, että Ashley oli kerran otettu kiinni marijuanan hallussapidosta ja toisessa yhteydessä jonkinlaisesta baarikahakasta, mutta syytteitä ei nostettu.

Ashley Biden viittasi menneisyyteensä arvoituksellisesti puhuessaan työstään Delaware Todaylle vuonna 2018.

– Jokainen kamppailee jonkin asian kanssa. Jotkut enemmän kuin toiset. Olen monella tavoin etuoikeutettu, mutta se ei estänyt elämääni luisumasta raiteiltaan tai veljeni kuoleman aiheuttamaa järkytystä. Mutta minä sain tukea ja minulla oli lupa olla haavoittuva. Olen sinut itseni kanssa. Kun on sinut itsensä kanssa, on lempeämpi muille. Ja varmaan kaikki olemme samaa mieltä, että maailma tarvitsee paljon enemmän lempeyttä.

Vaikuttaa, että epämääräisyydet jäivät taakse vuonna 2010, kun Ashley tapasi Beau-veljen esittelemänä tulevan aviomiehensä, 15 vuotta vanhemman Howard Kreinin, joka on pään alueen kirurgiaan erikoistunut lääkäri.

Lääkärinä Krein on toiminut yhtenä appiukkonsa epävirallisista covid-neuvonantajista, kun Biden on pohtinut pandemiatoimenpiteitä. Vaalien alla yhteistyö herätti kysymyksiä eturistiriidasta, sillä Kreinin yrityksen tiedetään sijoittavan start up -yrityksiin, jotka kehittävät erilaisia tuotteita koronan avuksi. Kun Politico-lehti tiedusteli, miten ongelmat vältetään, Bidenin kampanja vakuutti, että yksityiset bisnekset pidetään tiukasti erillään hallinnosta.

Jos Ashley-tytär päätyy jollain tavalla isänsä hallintoon, hänen uskotaan hyödyntävän pitkää sosiaalityön kokemustaan ja keskittyvän todennäköisesti myös naisia koskettaviin kysymyksiin.

Joe Biden on haastattelussa vitsaillut, että tytär on perinyt äitinsä huumorintajun ja kovapäisyyden.

– Hän puolustaa ihmisiä ja haluaa muiden näkevän omin silmin sen, mitä hänkin näkee, Biden kuvaili muistellen tapausta, kun Ashley vei äitinsä naisvankilaan kuulemaan vankien tarinoita näiden itsensä kertomana.