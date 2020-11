Alma Hätösellä meni kuppi nurin ostosreissulla – tuntemattoman perheen käytös kassajonossa nostatti karvat pystyyn

Juontaja Alma Hätönen ei ymmärrä, miksi niin moni liikkuu julkisilla paikoilla ilman kasvomaskia ja vähät välittää turvaväleistä.

Juontaja Alma Hätönen julkaisi sunnuntaina Instagram-tilinsä Stories-osiossa liudan videoita, joilla hän ryöpsäyttää julki suoran mielipiteensä ihmisten käytöksestä ostoksilla.

Hätönen kertoo käyneensä Helsingin Pasilassa sijaitsevassa Tripla-ostoskeskuksessa ostoksilla ja järkyttyneensä siitä, kuinka moni oli saapunut paikalle ilman kasvomaskia pahenevasta koronatilanteesta huolimatta.

– Siis tiedättekö, mikä on aivan best? Se, kun sä itse laitat maskin päälle ja kunnioitat turvavälejä ja annat ihmisille tilaa, ja sitten kun muu jengi ei! Että ne on silleen ”Hei tää virus ei kosketa mua ja mun ei tarvii pitää maskia tai kunnioittaa turvaväliä suhteessa suhun”, niin se on aivan best, Hätönen vaahtoaa Instagramissa kertakäyttöinen kasvomaski kasvoillaan.

– Siis miten voi olla, että tässä vaiheessa vuotta niillä tiedoilla, mitkä meillä on, niin ei voi laittaa yhtä saakelin kertakäyttömaskia naamaan? hän jatkaa tuohtuneena.

Helsingin kaupunki suosittaa tällä hetkellä kasvomaskien käyttöä sen yleisissä tiloissa, kuten kirjastoissa, museoissa ja asiointipisteissä. Myös kaikessa joukkoliikenteessä suositetaan maskin käyttöä.

THL puolestaan suosittelee kasvomaskien käyttöä koko maassa sekä pitämään 1–2 metrin turvavälin muihin ihmisiin kaikilla julkisilla paikoilla. THL:n suosituksen mukaan maskia tulisi epidemian leviämisvaiheessa, jossa pääkaupunkiseudulla nyt ollaan, käyttää aina ostoskeskuksissa ja kaupoissa sekä kaikissa muissakin julkisissa sisätiloissa.

Hätönen myöntää, että välillä maski voi unohtua kotiin ja myös hänelle on käynyt niin.

– Se on ihan hirveän noloa ja sitten kaikki katsoo mua yhtä pahasti kuin mä katson muita silloin kun mulla itselläni on maski, hän nauraa.

– Mut en mä usko, että kaikki nuo ihmiset tuolla Triplassa äsken unohti. Siellä oli aika monta ihmistä kenellä ei ollut maskia.

Kasvomaskia käyttämällä ihminen suojaa erityisesti ympärillään olevia muita ihmisiä mahdolliselta koronatartunnalta. Maskista riippuen se voi suojata myös käyttäjäänsä infektiolta.

Hätösen mukaan hän koki kauppareissullaan ahdistavan tilanteen, kun tuntematon perhe piiritti hänet lähietäisyydellä turvaväleistä täysin piittaamatta.

– Olin kassalla ja sellainen perhe vaan piiritti mut! Olin vaan, että oh my god, te puhutte mun yli tällä hetkellä toisillenne! Kaikki jonkun 20 sentin päässä musta. Siinä yritin itse jotenkin olla räjähtämättä kiukuttelun puolelle. Ihme touhua, hän kertoo järkyttyneenä.

Videoidensa päätteeksi Hätönen kertoo ymmärtävänsä sen, etteivät kaikki voi lääketieteellisten syiden vuoksi käyttää kasvomaskeja, mutta silloin tulisi huolehtia erityisesti etäisyydestä muihin ihmisiin.

– Kenelläkään ei ole mitään lääketieteellistä syytä olla kunnioittamatta turvaväliä, Hätönen toteaa napakasti.

30-vuotias Alma Hätönen tunnetaan tv- ja radiojuontajana, joka on työskennellyt aiemmin YleX-kanavalla ja juontaa nykyään HitMix-kanavalla. Lisäksi hänet nähdään Big Brother Suomi -sarjan yhtenä juontajana. Hätönen on nähty myös Fort Boyard- ja Selviytyjät Suomi -sarjoissa kilpailijana.