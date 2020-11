Jorma Pulkkinen kauppaa Espanjan-kotiaan, vaikka ajankohta on huonoin mahdollinen – ”En viitsi käydä siellä enää”

–Nyt on erittäin huono aika myydä, Espanjan asuntonsa myyntiin laittanut juontaja Jorma Pulkkinen sanoo.

Jorma ja Anna-Liisa Pulkkinen joutuivat palaamaan Espanjasta koronakeväänä 2020. Nyt koti Espanjassa on myytävänä.­

Takavuosina tv-ohjelma Ruutuysiä ja monia muitakin ohjelmia juontanut Jorma Pulkkinen, 80, on laittanut kakkoskotinsa Espanjassa myyntiin.

Kahden makuuhuoneen asunto sijaitsee Benalmádenassa, 12 kilometriä Málagasta alaspäin. Asunto on ollut hänellä lähes 40 vuotta. Siinä on merinäköala. Ranta on 300 metrin päässä.

Suurimman osan vuodesta Pulkkinen on asunut Vantaalla.

– En viitsi käydä siellä enää, Jorma Pulkkinen kertoo.

– Olen kävellyt siellä niin paljon, kaikki paikat. Se oli kaiken kaikkiaan nähty.

Asunto on myynnissä paikallisella välittäjällä hintaan 225 000 euroa.

Koronapandemialla on ollut pieni merkitys myyntipäätökseen. Jorma Pulkkinen jäi maaliskuussa vaimonsa Anna-Liisa kanssa Espanjaan viikoksi jumiin, kun heidän lentonsa Suomeen peruttiin.

Monen mutkan kautta he saivat paluulennon Finnairilta 600 euroa per nuppi.

– Olen tyytyväinen, että pääsimme pois. Olisi ollut hankala sairastaa Espanjassa, jos olisi saanut tartunnan.

Suosikkijuontaja Jorma Pulkkinen ja hänen vaimonsa Anna-Liisa Pulkkinen kuvattiin viime huhtikuussa 70+-koronakaranteenin aikana kotiparvekkeella Vantaalla.­

Pulkkisen koti Espanjassa on ollut pitkään tyhjillään. Tavallisesti he viettivät Espanjassa muutaman kuukauden aurinkoloman syksyllä ja toisen mokoman taas keväällä.

Pulkkinen ei pelkää asunnonvaltaajia tai varkaita.

– En ole ajatellut yhtään. Sen takia en ole myymässä, hän sanoo.

– Nyt on erittäin huono aika myydä, mutta sillä ei ole merkitystä.

Jorma ja Anna-Liisa Pulkkinen kakkoskodissaan Benalmádenassa vuonna 2015.­

Espanjassa autoilla ei ole seisontavakuutusta. Jorma Pulkkinen joutuu maksamaan omasta Espanjan-autostaan koko ajan vakuutusta, vaikka se seisoo kodin tallissa turhan panttina.

– Odotan koronarakotusta, että pääsemme taas matkustamaan. Jos asunnosta tulee rahaa, haluaisin matkustaa jonnekin kauas.

Suomen pimeys ei haittaa aurinkohulluksi itseään kutsuvaa Jorma Pulkkista.

– Pääasia on, että omat lapset pärjäävät, hän sanoo.