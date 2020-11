Koomikkolegenda John Cleese jakoi miljoonille seuraajilleen humoristisen kuvan Suomen ja Ruotsin rajalta – somekansa riemastui: ”Kiitos nauruista!”

Mustasta huumoristaan tunnettu brittikoomikko John Cleese löysi Haaparannasta kunnianosoituksen omalle työlleen.

Brittikoomikko John Cleese, 81, jakoi sosiaalisessa mediassa tekemänsä huomion, joka sai legendan fanit hykertelemään mielissään.

Hän julkaisi Facebookissa kuvan liikennemerkistä, tarkemmin sanottuna suojatiemerkistä, jossa on kuitenkin jotain poikkeuksellista. Sen sijaan, että merkin hahmo kävelisi katkoviivan yli normaalisti, se näyttää harppovan hauskannäköisesti eteenpäin.

Facebook-päivityksen huumori piilee siinä, että merkki imitoi tunnettua sketsiä The Ministry of Silly Walks, eli Hassun kävelyn ministeriö. Se on yksi ikonisimmista Monty Python -komediaryhmän sketseistä.

Entistä hauskemman Cleesen huomiosta tekee se, että John Cleese on itse yksi brittiläisen Monty Python -ryhmän jäsenistä ja kyseinen liikennemerkki sijaitsee päivityksen mukaan Suomen ja Ruotsin rajalla. Liikennemerkin tekstistä päätellen tarkemmin ottaen Haaparannassa.

– Bongattu puistosta Suomen ja Ruotsin rajalta, Cleese kirjoittaa kuvatekstissä.

Cleesen someseuraajat pitivät julkaisua ratkiriemukkaana ja siitä onkin tykätty peräti 67 000 kertaa.

– Meillä Ruotsissa tykätään hassusta kävelystä. Näkisit meidät minä tahansa perjantai-iltana, ruotsalainen Hasse veistelee Cleeselle.

– Meillä Suomessa myös, komppaa suomalainen Jenni.

– Kaipaisimme tuollaisen myös meidän kaupunkiimme. Se muistuttaisi ihmisiä siitä, ettei elämää tarvitse ottaa liian tosissaan, kirjoittaa Michael Yhdysvalloista.

– Kuka väitti, ettei Ruotsista ja Suomesta löytyisi huumoria?

– Kiitos nauruista!

John Cleesen, Graham Chapmanin, Terry Gilliamin, Eric Idlen, Terry Jonesin ja Michael Palinin muodostama Monty Python loi maineensa vuosina 1969–1974 BBC:lle tehdyllä tv-sarjalla Monty Pythonin lentävä sirkus ja sitä seuranneilla elokuvilla Monty Pythonin hullu maailma (1974), Brianin elämä (1979) ja Monty Python – Elämän tarkoitus (1983).

Monty Pythonin jälkeen Cleese jatkoi uraansa menestyksekkäästi elokuvanäyttelijänä. Hänen tunnetuimpia roolejaan ovat muun muassa James Bondien Q-hahmo ja Harry Potter -elokuvien tupakummitus Melkein päätön Nick.

Lopulta Monty Python -teema laajeni lukemattomiin oheistuotteisiin, kuten äänitteisiin, animaatioihin, videopeleihin ja kirjoihin.

John Cleese esiintyi Suomessa edellisen kerran toukokuussa 2018 Helsingin Kulttuuritalolla. Esiinytminen oli osa koomikon Last Time To See Me Before I Die -kiertuetta.

Cleesen show päättyi juhlalliseen ja hyvin erikoiseen hautajaispuheeseen, joka oli osoitettu hänelle itselleen.