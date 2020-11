Salkkarit-tähti Tiia Elg on saanut poikavauvan! Julkaisi herkän kuvan ja koskettavan tekstin: ”Hän on timantti”

Tummatukkaisella poikavauvalla on äitinsä mukaan tomera katse.

Näyttelijänä ja tanssijana tunnettu Tiia Elg on nyt kahden lapsen äiti.­

Salatut elämät -sarjasta tuttu Tiia Elg, 34, kertoo Instagramissaan synnyttäneensä poikavauvan. Vauva tuli maailmaan eilen perjantaina, lapsen oikeuksien päivänä.

– Hei hei raskaus, tervetuloa uusi elämä, Elg kirjoittaa Instagramissa.

– Eilen, Lasten oikeuksien päivänä, meille syntyi vahva poika. Hän on timantti. Tuossa hän uutuudeltaan tuhisee ja ihmettelee maailmaa, ja me ihmettelemme häntä: Suppusuu, tomera katse, pehmoinen ja tummatukkainen. Maailma on hetkeksi pysähtynyt. Kaikki erittäin hyvin.

Elgin julkaisuun on satanut lukuisia onnitteluita, myös muilta Salkkarit-tähdiltä. Muun muassa aikoinaan Peppi Puolakkaa näytellyt Sara Parikka ja Monica Mustavaarana tunnettu Irina Vartia välittivät kollegalleen onnentoivotuksia.

Näyttelijä Tia Elg tunnetaan Salatut elämät -sarjan Eva Tammisena. Hän on ollut sarjassa vuodesta 2014 lähtien pitäen välillä taukoa perheenlisäyksen takia.

Elg seurusteli aikoinaan niin ikään Salkkareissa näytelleen Jasper Pääkkösen kanssa, mutta pari erosi vuonna 2015. Nyt Elg on yhdessä tanssija Alexey Smolyaninovin kanssa. Mies on Elgiä kymmenen vuotta nuorempi.

Pariskunnalla on entuudestaan yksi lapsi, huhtikuussa 2019 syntynyt Isabella-tytär.