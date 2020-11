Jukka Hildén, 40, joutui hylkäämään osan ystävistään, kun hän rakastui Chachiin, 24, – ”Oli parempi pistää välit poikki”

Kun Duudsonit-rämäpää Jukka Hildén, 40, ja tanssija-sometähti Chachi Hildén lähes kolme vuotta sitten rakastuivat, epäilijöitä riitti niin lähipiirissä kuin faneissakin.

Keskiviikkona vuoden täyttävä Sophia Hildén kiipeilee isänsä Jukka Hildénin sylissä ja halaa tätä välillä tiukasti. Hetkittäin hän luo meikkituolissa istuvalle äidilleen Chachi Hildénille ( o.s. Gonzales)peilin kautta kujeilevan virnistyksen.

– Sophia on tällä hetkellä täysin isäntyttö. Hänen lempisanansa on tällä hetkellä dädä, hän hokee sitä sanaa koko ajan, Chachi kertoo.

Pienellä tytöllä on ollut isäänsä kova ikävä, sillä kaksikon yhteinen aika on viime aikoina jäänyt vähäiseksi. Jukka kisasi koko syksyn ajan Tanssii tähtien kanssa -sarjassa. Samaan aikaan hän kuvasi toista tv-sarjaa, josta hän ei vielä saa kertoa julkisesti. Jukka ja hänen tanssiparinsa Katri Mäkinen putosivat tanssikisasta viime sunnuntaina, minkä jälkeen kalenterista on vapautunut tilaa olla perheen kanssa enemmän.

Vuoden naimisissa olleet Jukka, 40, ja Chachi, 24, elävät hektistä, mutta hauskaa, uusperhearkea, johon kuuluvat myös Jukan 8- ja 6-vuotiaat lapset edellisestä liitosta. Kipinä parin rakkaustarinalle syttyi, kun he tutustuivat vuoden 2017 lopulla Perussa Huippujengi-sarjan englanninkielisessä versiossa. Jukka juonsi ohjelman, jossa julkisuuden henkilöt yrittivät valloittaa Tocllaraju-vuoren huippua. Tanssijana ja tubettajana tunnetuksi tullut Chachi oli yksi kilpailijoista.

Kaksikko koki kuvauksissa syvää sielunkumppanuutta, mutta molemmat olivat vielä tuolloin tahoillaan parisuhteessa.

– Pohdin paljon sarjan kuvauksissa sitä, olenko minä oikeasti onnellinen. Olimme kasvaneet erilleen ja pohdimme, että ehkä olisi parempi, jos olisimme vain ystäviä ja samalla upeita vanhempia lapsillemme, Jukka kertoo ja jatkaa:

– Kun lopulta päätimme erota, otin yhteyttä Chachiin. Aloimme aluksi hengailla yhdessä ystävinä ja silloin toden teolla rakastuin Chachiin.

Jukka ja Chachi kokevat Sophian lähentäneen heitä entisestään.­

Myös Chachi käsitteli sarjan kuvauksissa elämänsä kipukohtia. Ohjelmaan osallistuessaan Chachi oli parisuhteessa, jonka hän kuvailee olleen erittäin myrkyllinen.

– Olin juuri silloin irtautumassa parisuhteesta, jossa käytettiin henkistä väkivaltaa. Vuorella tajusin, että olen vahvempi kuin mitä olin antanut itseni olla.

Kun Chachi palasi kuvauksista kotiin, hän pakkasi välittömästi kaikki tavaransa ja jätti silloisen miesystävänsä.

– En ollut parisuhteessa saanut nähdä ystäviäni ja kun näin heitä pitkästä aikaa eron jälkeen, he totesivat, että: ”Chachi viimein sinä olet oma itsesi.”

Jukka kuvailee rakastuneensa Chachissa tämän tapaan katsella maailmaa ja sitä, kuinka tämä ei koskaan tuomitse muita ihmisiä.

– Vaikka Chachi on nuori, hän on vanha sielu. Hän muutti pois kotoa pois 15-vuotiaana ja hän on nähnyt maailmaa paljon. Hän oli kokenut paljon ja hän on joutunut kasvamaan aikuiseksi yksin ilman kenenkään tukea.

– Chachi on myös tosi hauska ja tietysti mielettömän kaunis.

Chachi kuvailee addiktoituneensa Jukan valoisaan persoonaan.

– Hän oli niin optimistinen ja positiivinen. Hän näytti minulle, että hyviäkin ihmisiä on olemassa.

Vastarakastunut pari ei kuitenkaan saanut nauttia onnestaan rauhassa. Suhteen epäilijöitä ja lyttääjiä riitti niin kummankin lähipiirissä kuin faneissakin. Hildénit kuvailevat tuon olleen raskasta aikaa siitä huolimatta, että he itse olivat täysin varmoja suhteestaan.

Jukkaa harmittaa, että suhde leimattiin niin rajusti. Karuja kommentteja pari sai kuulla etenkin 16 vuoden ikäerostaan.

– Läheiset ihmiset totesivat, että olen varmasti vain seonnut, burn outissa tai masentunut. Jotkut sanoivat suoraan, että teen elämäni suurimman virheen ja minun ei pitäisi tehdä näin hätiköityjä päätöksiä, Jukka kertoo ja jatkaa:

– Kukaan ei kuunnellut, mitä minulla oli sanottavana. Yritin selittää, että olen onnellisempi kuin koskaan ja että nyt minulla on tilaa olla, hengittää ja ajatella. Minun haukuttiin olevan tyypillinen mies, joka vain vaihtaa nuorempaan naiseen.

–Mielestäni meillä on todella kaunis rakkaustarina ja en voisi olla onnellisempi kuin mitä olen tällä hetkellä. Olen niin onnellinen, että meinaan räjähtää kuin ilmapallo, Jukka kuvailee olotilaansa.­

Jukka menetti parisuhteen vuoksi ystäviäkin, mutta asia ei harmita häntä.

– Minusta tuntuu, että aika ajoin on siivottava ”läheisten listaa”. Olin pitkään sellainen tyyppi, joka sanoi kaikkeen kyllä. Sen vuoksi kaikki aina soittivat minulle ja pyysivät minua auttamaan asioissa, mutta en itse saanut mitään vastavuoroisesti takaisin. Siispä, kun tämänkaltaiset laukoivat mielipiteensä minun ja Chachin suhteesta, oli parempi pistää välit poikki.

Hän täsmentää, että kyse ei ole missään nimessä Duudsoneista, jotka ovat olleet hänen tukenaan kaikissa elämän tilanteissa.

– Kaikki Duudsonit rakastavat Chachia ja olemme viettäneet paljon aikaa yhdessä.

YouTubessa ja Instagramissa supersuositun Chachin fanit ottivat eron ja uuden vanhemman miesystävän erittäin henkilökohtaisesti. Ystävät onneksi suhtautuivat lempeämmin, vaikka heitäkin mietitytti parin ikäero ja se että Jukalla oli kaksi lasta.

– Minusta itsestäni se oli vain suuri plussa, että Jukalla oli jo lapsia. Kun Sophia syntyi, hän tiesi heti, miten toimia ja ei pelännyt vaihtaa kakkavaippoja.

Nyt kun pari on ollut yhdessä lähes kolme vuotta, ei vastaväitteitä enää ole tarvinnut kuunnella. Välit Jukan ex-vaimon kanssa ovat myös hyvät ja lapset asuvat vuoroviikoin vanhempiensa luona.

