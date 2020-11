Minttu Kaulanen julkaisi harvinaisen ryhmäkuvan lapsistaan – someseuraajat ymmällään: ”Katsoin, että sinä olet kuvassa”

Minttu Kaulasella on kolme tytärtä.

Tänään perjantaina vietetään lapsen oikeuksien päivää, joka on tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös vakiintunut liputuspäivä.

Tärkeä juhlapäivä on saanut monet julkisuudenhenkilöt puhumaan aiheesta sosiaalisessa mediassa. Yrittäjä ja tv-tähti Michele ”Minttu” Murphy-Kaulanen julkaisi lasten kunniaksi harvinaisen yhteiskuvan omasta katraastaan.

– Pääasiallinen tehtäväni on kasvattaa näistä naisista itsenäisiä, onnellisia ja oman arvonsa tuntevia, kolmen tyttären äiti kirjoittaa julkaisunsa yhteydessä.

Kesäisessä kuvassa esiintyy Mintun vanhin tytär Jasmin, keskimmäinen Jade sekä kuopus Rianna. Tytöistä vanhimmat ovat Mintun edellisestä suhteesta ja Rianna on Minttu ja Sampo Kaulasen yhteinen. Kaulasten uusperheeseen kuuluu lisäksi Sampon teini-ikäinen tytär Jenriina.

– Lapsella on oikeus muun muassa nimeen, kansalaisuuteen, fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen, sosiaaliseen turvaan ja koulutukseen, Minttu kirjoittaa.

Kauppiaan rouvan someseuraajat ihailivat tämän viisaita sanoja, mutta myös äimistyivät tytärten ja äidin yhdennäköisyyttä.

– Minä äkkiä katsoin, että sinäkin olet kuvassa. Niin on samaa näköä, eräs toteaa Mintulle Instagramissa.

– Herranjesta kuinka voikaan tyttäret olla äitinsä identtisiä, komppaa toinen.

– Kuin kaksi marjaa.

Sampo ja Minttu Kaulanen Rianna-tyttärensä kanssa syksyllä 2018.­

Minttu Kaulanen jakaa lapsistaan kuvia somessa verrattain harvoin. Hän on kertonut aiemmin olevansa hyvin huolehtivainen jälkikasvuaan kohtaan, ja että pienikin lapsia koskeva ongelma voi saada hänet suunniltaan.

– Rakastan lapsiani enemmän kuin elämää. On kyse flunssaisesta 12-vuotiaasta, vauvarokon kourissa olevasta pienestä tai 17-vuotiaasta, jolta poistetaan nielurisat, tämä mun huoli ja tunne lapsista on yhtäläinen, hän on kirjoittanut blogissaan.