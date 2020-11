Hittileffoja tahkonnut koomikko lopetti uransa kuin seinään ja jäi koti-isäksi – nämä tähdet saivat tarpeekseen ja jättivät Hollywoodin

Viime vuosina yhä useampi näyttelijätähti on ilmoittanut pistävänsä pillit pussiin ja lopettavansa uransa.

Elämä parrasvaloissa ei ole aina yhtä juhlaa ja viimeisen muutaman vuoden aikana yhä useampi tunnettu näyttelijä on kertonut lopettavansa näyttelemisen.

Viimeisimpänä uransa lopettamisesta ilmoitti amerikkalaisnäyttelijä Terrence Howard. Howardin, 51, ura oli vinhassa nousukiidossa 2000-luvun alussa, kun hän oli Oscar-ehdokkaana parhaasta miespääosasta elokuvasta Hustle & Flow (2005).

Terrence Howard on luonut menestyksekkään uran tv:ssä ja elokuvissa.­

Sitä seurasivat roolit Iron Man -elokuvassa ja Kova laki: Los Angeles -sarjassa. 2015 Howardin ura lähti jälleen nousukiitoon, kun hänen tähdittämästään Empire-sarjasta tuli valtaisa ilmiö. Sarjassa Howard esitti musiikkimoguli Lucious Lyonia, joka saa kuulla sairastavansa parantumatonta ALS-tautia.

Roolisuoritus keräsi hehkutusta, mutta suosiosta huolimatta Howard ilmoitti jättävänsä Hollywoodin heti kun sarjan viides kausi on saatu purkkiin.

– Olen saanut tarpeekseni näyttelemisestä. Nyt loppui teeskentely, Howard julisti joulukuussa 2019.

Tähti oli salamyhkäinen tulevaisuudensuunnitelmistaan.

– Aion tuoda totuuden ihmisille, hän maalaili.

People-lehti kertoo tähden ajautuneen viime vuonna ongelmiin, kun selvisi, että verottaja tutkii tähden raha-asioita. Lehtitietojen mukaan tähdeltä karhutaan maksamattomia veroja liki kahden miljoonan euron edestä.

Terrence Howardin mukaan hän ei halua enää näytellä, eli ”teeskennellä”. Cinemablend kuitenkin uutisoi hiljattain, että näyttelijä puuhaa parhaillaan tv-sarjaa. Epäselvää on, että ovatko tähden rahasotkut kenties saaneet miehen palaamaan takaisin näyttelemisen pariin.­

Kyllästyi julkisuuteen

Cameron Diaz on uransa huippuhetkinä ollut Hollywoodin parhaiten palkattu näyttelijä, ja hänet on nimetty Golden Globe -ehdokkaaksi peräti neljästi, mutta vuonna 2014 hän päätti yllättäen lopettaa uransa ja kadota julkisuudesta.

Diazin, 48, katoamista kummasteltiin pitkään, mutta 2019 tähti kertoi InStyle-lehden haastattelussa saaneensa yksinkertaisesti tarpeekseen julkisuudesta.

– Minusta tuli julkkis 22-vuotiaana ja siitä on jo 25 vuotta. Siitä on pitkä aika. Näen asian niin, että olen antanut puolet elämästäni julkisuudelle, Diaz pohti lehden haastattelussa.

Cameron Diaz kuvattuna elokuvassa Sekaisin Marista (1998).­

Näyttelijä on kuvaillut, ettei kaipaa julkisuutta tai sen asettamia paineita. Diaz avioitui vuonna 2015 rokkari Benji Maddenin kanssa ja avioliitto sai näyttelijän katsomaan asioita uudelta kantilta.

– Pysähdyin, katsoin ympärilleni ja tajusin, mitä kaikkea olin menettänyt.

Esikoisensa joulukuussa 2019 saanut Diaz on kuvaillut perhe-elämän ja aviomiehen olevan hänelle nyt kaikista tärkeintä. –Mikään ei merkitse enää mitään, kun minulla on mieheni. Kukaan ei pärjää hänelle vertailussa. Kaikki edelliset suhteet vain huuhtoutuivat pois mielestäni. Tajusin, mitä oikea rakkaus ja sitoutuminen on, hän on ylistänyt puolisoaan.­

”En vihaa näyttelemistä, mutta...”

Oikuttelevan ja julman kuningas Joffreyn rooli Game of Thrones -sarjassa leimasi nuoren irlantilaisnäyttelijä Jack Gleesonin. Hahmo oli sarjan fanien suuri inhokki ja Gleeson sai kuulla roolihahmostaan palautetta jatkuvasti.

Jack Gleeson muistetaan roolistaan julmana kuningas Joffreyna.­

Vuonna 2014 tuolloin 21-vuotias Gleeson ilmoitti jättävänsä näyttelemisen. Gleeson sanoi Entertainment Weeklyn haastattelussa, ettei pahiksen rooliin leimautuminen kuitenkaan ollut lopulta se syy parrasvaloista vetäytymiselle.

– Olen näytellyt 8-vuotiaasta saakka. Näytteleminen ei ole enää yhtä hauskaa kuin ennen, lapsitähtenä uransa aloittanut Gleeson perusteli.

Game of Thrones -tähti Jack Gleeson on kuvaillut näyttelemisen olevan hänelle pelkkä harrastus.­

Gleeson kuvaili, että näytteleminen oli hänelle pitkään pelkkä hauska harrastus, mutta Game of Thronesin jälkeen kaikki muuttui.

– Kun sitä tekeekin elääkseen, niin suhtautuminen näyttelemiseen muuttuu. En vihaa näyttelemistä, mutta en halua tehdä siitä itselleni ammattia.

Irlantilaisnäyttelijä on kertonut olevansa kiinnostunut opiskelusta ja haaveilevansa opettajan ammatista.

Keväällä 2020 brittilehdet kuitenkin uutisoivat, että Gleeson, 28, on mahdollisesti pikkuhiljaa palaamassa näyttelemisen pariin. Hänet nimittäin on kiinnitetty BBC:n Out of Her Mind -komediasarjaan. Sarja alkoi Britanniassa lokakuussa.

Näyttelijätähti käänsi selkänsä Hollywoodille

Josh Hartnett teki läpimurtonsa elokuvissa Pearl Harbor ja Isku Mogadishuun. Komean amerikkalaisnäyttelijän kasvot komeilivat pian lukemattomien lehtien sivuilla ja hänelle povattiin menestyksekästä uraa Hollywoodissa.

Hartnett kuitenkin teki täyskäännöksen ja päätti lähteä Hollywoodista. Näyttelijä tekee yhä elokuvia, mutta valtavien kassamagneettien pääosassa Hartnettia ei enää nähdä omasta tahdostaan.

Näyttelijä on sanonut huomanneensa uransa huipulla vuonna 2001, ettei tähteys ole häntä varten.

– Olin joka lehden kannessa. En voinut mennä mihinkään. En tuntenut oloani kotoisaksi. Olin yksin enkä luottanut kenenkään. Joten palasin takaisin Minnesotaan, Hartnett on kertonut aikaisemmin julkisuudessa elämänmuutoksestaan People-lehdelle.

Josh Hartnett tekee nykyään pienempiä rooleja kuin ennen. Hänet on viime vuosina nähty muun muassa Penny Deadful -tv-sarjassa.­

Päätös tyrmistytti niin näyttelijän työtovereita kuin fanejakin. Monet pitivät tuolloin parikymppisen miehen päätöstä silkkana hulluutena, ja epäilivät tämän katuvan lähtöään jälkikäteen.

Hartnett, 42, ei kadu mitään, vaikka hän onkin menettänyt vuosien varrella lukuisia hittirooleja, kuten roolin Christopher Nolanin Batman-elokuvasta.

– Hollywood voi olla hyvin epäterveellinen ympäristö, hän on todennut.

Koomikko jäi koti-isäksi

Kanadalaisnäyttelijä Rick Moranis muistetaan 80-luvun hittikomedioista. Haamujengi (1984) ja elokuvalle vuonna 1989 julkaistu jatko-osa tekivät koomikosta tunnetun ympäri maailmaa. Kulti, kutistin kakarat (1989) oli miehen oma hitti ja iso menestys.

90-luvulla Moranis nähtiin vielä Kiviset ja Soraset -elokuvassa ja muutamassa muussa pienemmässä tuotannossa. Sitten Moranis katosi julkisuudesta.

Helmikuussa 1991 Moraniksen vaimo Ann Belsky kuoli syöpään. Moranis päätti keskittyä kahteen lapseensa ja jäi kotiin.

– Halusin viettää aikaa perheeni kanssa. En voinut ylläpitää perhe-elämää kun näyttelin. En tiedä, kuinka muut tekevät sen. Mehän teimme töitä 18 tuntia päivässä, Moranis kertoi hiljattain The Guardianille.

Moranis kuvattuna Kulti, suurensin kakaran -elokuvassa (1992). Elokuva oli jatko-osa valtavaksi hitiksi muodostuneelle Kulti, kutistin kakarat -elokuvalle.­

Alunperin Moraniksen oli tarkoitus pitää vain parin vuoden tauko näyttelemisestä. Pian hän huomasi, ettei kaipaa enää ollenkaan parrasvaloihin.

– Urallani oli kaksi vaihetta. Yksi vaihe oli se, kun minun piti olla hauskempi kuin kukaan muu. Jossain vaiheessa mentiin rajan yli ja minusta tuli kauppatavaraa.

2000-luvulla Moranis on tehnyt ääninäyttelijän töitä, kirjoittanut kolumneja lehtiin ja tehnyt jopa kantrikappaleita. Nyt, yli 20 vuotta myöhemmin, 67-vuotias näyttelijä on lupautunut mukaan Kulti, kutistin kakarat -elokuvan uuteen versioon.

Rick Moranis palaa valkokankaalle yli 20 vuoden tauon jälkeen tekeillä olevassa Kulti, kutistin kakarat -elokuvan jatko-osassa.­

Teinitähden raju alamäki

Amanda Bynes, 34, ponnahti julkisuuteen 2000-luvun alussa teinitähtenä. Bynes muistetaan muun muassa elokuvista Mistä tytöt tykkää (2003), Haaksirikkohuijaus (2005) ja Easy A (2010).

Easy A -komedian jälkeen Bynes ilmoitti lopettavansa näyttelemisen. Otsikoissa hän on ollut viime vuosina lähinnä mielenterveysongelmiensa takia.

Amanda Bynes oli 2000-luvun alun suosituimpia teinitähtiä.­

2018 entinen teinitähti antoi ensimmäisen haastattelunsa vuosikausiin, jossa hän kertoi kertoi menettäneensä intohimon näyttelemiseen ja olleensa aivan hakoteillä.

– Elämälläni ei ollut merkitystä. Olin tehnyt töitä koko ikäni ja yhtäkkiä minulla ei ollut mitään. Minulla oli luppoaikaa ja niinpä poltin pilveä päivät pitkät. Liikuin epäilyttävien tyyppien kanssa ja eristäydyin maailmasta. Huumeet veivät minut mukanani ja maailmasta tuli synkkä ja surullinen paikka, hän sanoi.

Amanda Bynes kuvattuna vuonna 2000.­

Bynesin elämä ajautui vuoden 2010 jälkeen rajuun syöksykierteeseen, joka loppui vasta kun hän joutui psykiatriseen hoitolaitokseen. Oikeus on määräsi Bynesin vanhempiensa holhoukseen vuonna 2014. Vanhemmat toimivat edelleen tyttärensä asioidenhoitajina.

Vointi on välillä ottanut takapakkia, mutta Bynes on ollut varovaisen toiveikas siitä, että hän voisi jonakin päivänä palata näyttelemisen pariin.

– Voisin ehkä tehdä roolin tv-ohjelmassa, Bynes on pohtinut.

Tähden asianajaja on kuitenkin ilmoittanut, että toistaiseksi Bynes keskittyy muotialan opintoihinsa, vaikka erilaisia roolitarjouksia onkin tullut.

Tv-tähti perusti oman yrityksen

Portia de Rossi muistetaan rooleistaan suosituissa komediasarjoissa. Suurelle yleisölle hän tuli tutuksi Ally McBeal -sarjan Nelle Porterina 90-luvun lopussa. De Rossin uralle on mahtunut myös toinen jättihitti Sukuvika-sarja, jota on hehkutettu erääksi maailman parhaista komediasarjoista.

Portia de Rossi pyörittää nykyisin omaa yritystään.­

Parrasvaloissa de Rossi on viihtynyt muutoinkin kuin pelkän työnsä puolesta. Hän on naimisissa koomikko ja talk show juontaja Ellen DeGeneresin kanssa ja pari on yksi Hollywoodin seuratuimpia.

2018 de Rossi ilmoitti vaimonsa talk show’ssa aikovansa laittaa pillit pussiin ja keskittyä tulevaisuudessa johonkin muuhun kuin näyttelemiseen. De Rossi sanoi ruvenneensa tarkastelemaan urahaaveitaan ja tulevaisuudennäkymiään tarkemmin 45-vuotiaana.

– Mietin, onko jotain haastavaa ja erilaista, mitä voisin kokeilla. Tiesin aika hyvin millaisia töitä tekisin näyttelijänä seuraavan 20 vuoden ajan, joten päätin lopettaa näyttelemisen ja aloittaa oman yrityksen, hän kertoi.

Portia de Rossin puoliso on koomikko ja talk show -juontaja Ellen DeGeneres.­

Näyttelijä pyörittääkin nyt omaa yritystään, joka printtaa erilaisia taideteoksia 3D-muodossa.

Carrey palasi parrasvaloihin

Kuminaama Jim Carrey oli yksi ensimmäisistä näyttelijöistä, jotka tahkosivat valtavia palkkioita elokuvistaan. Carrey tienasi muhkeat liki 20 miljoonan euron palkkiot hittikomedioista kuten Valehtelija, valehtelija ja Bruce – taivaanlahja.

Carrey kuitenkin väsyi sekoilukomedioiden tekemiseen ja hauskan miehen maine tuntui raskaalta. 2000-luvun alun kiivaiden vuosien jälkeen Carrey vähensi töidensä määrää merkittävästi ja teki pääasiassa pikkurooleja elokuvissa ja tv:ssä.

2018 Carrey kertoi haastattelussa viettävänsä päivänsä nykyään lähinnä maalaten ja kirjoja lukien.

– Voisi kuvailla, että elämäni on hyvin yksinäistä. Vietän paljon aikaa yksin, mutta pidän yksinolosta. Se voi tuntua joistakin oudolta, mutta minä pidän siitä, Carrey kertoi.

Jim Carrey muistetaan hillittömistä sekoilukomedioistaan. Kuvassa Carrey ja Jeff Daniels elokuvassa Nuija ja tosinuija.­

Samana vuonna antamassaan haastattelussa tähti pohti julkisuutta ja sitä, miltä hänen tyttärestään Janesta on tuntunut kasvaa aikuiseksi megajulkkiksen tyttärenä.

– Jane kirjoitti päiväkirjaansa ensimmäisellä luokalla, ettei hän tiedä pitävätkö muut lapset hänestä vain sen takia, että hän on minun tyttäreni. Kun hain hänet koulusta, lapset piirittivät minut, koska esitin heidän suosikkihahmojaan. Mietin sitä nyt ja kuinka vaikeaa se on ollut hänelle, näyttelijä sanoi.

Carrey, 58, teki komean paluun näyttelemisen pariin HBO:n kehutussa Kidding-sarjassa, jossa hän esitti masennuksesta kärsivää lastenohjelman juontajaa.

Jim Carrey on puhunut julkisuudessa avoimesti masennuksestaan ja siitä, miten se vaikuttaa hänen elämäänsä. –Nykyisin olen joskus onnellinen. Tällä hetkellä en kärsi masennuksesta. Masennus ei enää hukuta minua alleen niin, että se upottaisi minut ja hukkuisin siihen, hän on todennut.­

Tänä vuonna hänet on nähty Saturday Night Live -viihdeohjelmassa, jossa hän on riemastuttanut katsojia esittämällä Yhdysvaltain seuraavaa presidenttiä Joe Bidenia.