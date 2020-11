Sampo Marjomaa järkyttyi, kun hän sai tylyt potkut 15 vuoden juontopestistä – sitten puhelimeen kilahti paljon puhuva viesti Roni Backilta

Sampo Marjomaan 15 vuoden juontotyöt Hauskoissa kotivideoissa päättyivät tylysti yhteen puhelinsoittoon. Hölöttelevänä hauskuuttajana tunnetulla Marjomaalla on kuitenkin aina ollut monta rautaa tulessa.

Juontaja, näyttelijä ja muusikko Sampo Marjomaa, 44, astelee haastatteluun take away -kahvikuppi kädessään.

– Tiedätkö, oli pakko ottaa kahvi mukaan, koska kotona oli espresso loppu ja oli oikein kriisien aamu, Marjomaa naurahtaa ja ottaa kupista hörpyn.

Kahvilassa hän on jäänyt myös suustaan kiinni nähtyään siellä työkuvioistaan tuttuja ihmisiä. Suomalaiset tuntevat Marjomaan parhaiten Hauskat kotivideot -ohjelmasta, jonka juontajana hän työskenteli 15 vuotta ennen kuin viime keväänä yksi puhelinsoitto Nelosen kanavajohdosta päätti pestin. Moni ei tiedä, että Marjomaa on tv:ssä nähdyn höpöttelijäroolin lisäksi vuosien varrella puuhannut vaikka mitä.

– No, mitä minulla nyt ei olisi meneillään, Marjomaa vastaa, kun häneltä kysyy tämän hetken työkuvioista.

– Päätyönäni oli pitkään televisio, mutta tällainen underground-meininki on kiinnostanut minua pitkään.

Lista on pitkä: hiljattain Marjomaan Dark Country -bändiltä julkaistiin uusi kappale Give Me Wings ja yhtyeen levy ilmestyi viime vuonna. Marjomaalla on myös kuvitustaustaa ja hän on suunnitellut printtejä Wulf & Supply -katumuotimerkille, jonka kuvio tälläkin hetkellä koristaa hänen paitaansa, kenkiään ja kangaskassiaan.

– Lisäksi teen paljon viestintä- ja kirjoitushommia, jotka eivät ehkä ole niin näkyviä ja kiinnostavia. Parhaillaan kehittelen kahta fiktiosarjaa, joista toinen on tekeillä Amerikan Yhdysvaltoihin, mutta niistä ei oikein vielä voi puhua enempää.

Sampo Marjomaa on valmistunut Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemian elokuvalinjalta vuonna 2000 lopputyönään ohjaus. Hän on aina rakastanut sekä kameran edessä että takana työskentelyä, minkä vuoksi myös näytteleminen on lähellä sydäntä. Hänet on nähty esimerkiksi teatteri- ja burleskiesityksissä.

Marjomaa kuvailee Suomen burleskikentän olevan hyvin eläväinen ja kiinnostava.

– Minua kiinnostavat miesten esineellistäminen ja miehiset stereotypiat, koska naisia on niin kauan esineellistetty. Tasa-arvon nimissä minua kiinnostaa miesarkkityyppien kanssa pelleily.

Osana burleskiesityksiä on vaatteiden riisuminen, mutta alastomuus ei esityksiin kuulu.

– Minä en missään nimessä ole alasti lavalla, Marjomaa parahtaa ja jatkaa nauraen:

– Lavalla ollaan miltei alasti. Jos katsoo Instagramia, niin ne beibet siellä on alastomampia, heillä on jotkut 20 sentin kolikot nännien päällä ja luottokortti haaroissa.

Myös Marjomaalla itsellään on ”tasapuolisuuden vuoksi” Instagramissa alastonkuvia itsestään, mutta palataan siihen vähän myöhemmin. Mitä työkuvioihin tulee, sitten ovat vielä ne juontokeikat, jotka tosin kaikki pyyhkiytyivät pois kalenterista koronan myötä. Se kävi samana päivänä, kun Marjomaa sai kenkää Hauskoista kotivideoista.

Marjomaa paljastaa jutelleensa Roni Backin kanssa juontajapestin vaihtumisesta.­

Marjomaa kuvailee pestin päättymisen olleen kuin dramaattinen elokuvakohtaus. Hän oli Helsingin Messukeskuksessa juontokeikalla, kun sai puhelinsoiton Nelosen kanavajohtajalta.

– Hän esitti asian hyvin asiallisesti, mutta olihan se brutaalia lopettaa 15 vuoden yhteistyö puhelinsoitolla.

Marjomaan tilalle ohjelman juontajaksi tuli tubettaja Roni Back. Marjomaa kertoo potkujensa syyksi sen, että ohjelmassa tahdottiin kokeilla ”youtubemaista” lähestymistapaa.

– Ei ollut mitään keskustelua siitä, miten olisimme yhdessä voineet kehittää ohjelmaa tai että olisimme edes tavanneet lounaan merkeissä ja minulle olisi kasvotusten sanottu: thank you and good bye.

Pysäyttävän kyseisestä päivästä teki myös se, että puhelun jälkeen pääministeri Sanna Marin ilmoitti koronaviruksen vuoksi tehtävistä rajoituksista, joiden vuoksi messut keskeytettiin pikavauhtia. Samalla hetkellä Marjomaan kaikki muutkin juontokeikat peruuntuivat.

Sampo Marjomaa vuonna 2008.­

Marjomaa olisi mielellään sanonut Hauskojen kotivideoiden katsojille hyvästit ja luovuttanut juontopestin Backille ohjelmassa.

– Ohjelmaa tehtiin Suomen kansalle, eikä kanavajohdolle.

Kun asia tuli julkisuuteen, Marjomaa sai Backilta viestin. Back ei ollut tiennyt, miten asia oli hoidettu ja oli tapahtuneesta pahoillaan.

– Roni vaikuttaa hyvältä tyypiltä, mutten ole katsonut hänen juontamiaan Hauskoja kotivideoita, sillä en omista tv:tä.

Marjomaa kertoo kansalta vyöryneen palautetta hyökyaallon lailla. Ihmiset kertoivat koskettavia tarinoitaan ohjelman parista ja siitä, mikä merkitys ohjelmalla ja Marjomaan juonnoilla heille oli. Marjomaa on ollut palautteesta liikuttunut.

– Kotivideoita usein tehtiin siten, että olin yksin studiossa robottikameran kanssa. Siksi minun on ollut vaikea käsittää, että sadattuhannet ihmiset ovat katsoneet ohjelmaa.

Roni Back siirtyi Marjomaan tilalle juontamaan Hauskoja kotivideoita.­

Koskettavimman palautteen Marjomaa sai juontotyöstään ollessaan töissä eräässä teatteriproduktiossa. Marjomaa oli tauolla, kun hänen pukuhuoneensa oveen koputettiin. Ovella oli projektissa mukana ollut ujo harjoittelija, joka pahoitteli häiriötä.

– Hänellä oli pakottava tarve tulla kertomaan, kuinka hänen perheessään oli ollut tosi vaikea aika, koska hänen isänsä oli juuri kuollut. Oli mennyt ainakin vuosi siten, että hänen äitinsä ei ollut nauranut ollenkaan. Harjoittelija kertoi, että hänen äitinsä nauroi ensimmäistä kertaa, kun hän katsoi sohvalla Hauskoja kotivideoita. Hän kiitti minua tästä, Marjomaa kertoo.

– Minulla alkoi välittömästi kyyneleet valua pitkin poskia, sillä se oli täysin odottamaton ja raaka palaute ihmiseltä, jota ahdisti edes tulla puhumaan minulle. Silloin tajusin, että ohjelmalla oli ollut isompi vaikutus kuin että se olisi vain jotain pyllyilyä puudeleiden kanssa.

Marjomaa puhuu paljon siitä, kuinka hän on aina ollut ulkopuolinen Suomen mediakentässä ja kuinka viihteen tekeminen on aliarvostettua.

– On supertärkeää, että ihmiset saavat nauraa ja että he saavat hengähdyksen elämästään. Musiikin, taiteen ja viihteen merkitys on valtava, sillä siten ihmiset pääsevät hetkeksi aikaa irti murheistaan.

– Komediaa ei arvosteta tarpeeksi. Esimerkiksi Oscareissa ei palkita parasta komediaelokuvaa. Komedia voi olla joillekin ihmisille maailman tärkein asia ja pitää heidät hengissä. Sen avulla voi oikeasti pelastaa elämiä.

Sampo Marjomaa on tehnyt pitkän uran tv-viihteen parissa.­

Yksi Marjomaan suurista rakkauksista on suomen kieli ja suomalainen kulttuuriperintö. Vaikka Hauskat kotivideot saattoi näyttää monille tv-katsojille älyvapaalta sekoilulta, Marjomaa tahtoi ujuttaa juontoihinsa syvyyttä.

– Käytin juonnoissani esimerkiksi Kalevala-värssyjä ja ammensin suomalaisesta kansanperinteestä. Tahdoin käyttää suomen kieltä värikkäästi ja monimuotoisesti.

Marjomaa ymmärtää, etteivät kaikki syttyneet hänen juonnoilleen.

– Aina, kun tekee vähän erilaista ja pioneerihenkistä työtä, voi saada leiman. Mutta tietäjät tietää ja se riittää minulle. Sitten on suuret massat, jotka ajattelevat, että kuka tuo urpo on ja miksi se puhuu niin monimutkaisesti.

– Minulle tuli suht usein palautetta siitä, että olen huono juontaja, koska katsoja ei ymmärtänyt juttujani. Se oli aika paljastava palaute.

Ja sitten olivat ne ohjelman lopussa Marjomaan päälle viskotut puhallettavat uimalelut. Mikä juttu se oikein oli?

Marjomaa kertoo perinteen alkaneen jo, kun hän parikymppisenä juonsi Turku-TV-paikalliskanavalla.

– Turku-TV:ssä juontoni loppuivat aina näyteltyyn tappeluun. Se alkoi esimerkiksi väittelyllä, minkä jälkeen minut tönäistiin tuolilta alas.

– Perimmäisenä ajatuksena oli se, että mediassa esiintyvät henkilöt, kuten uutistenlukijat ja juontajat, ovat aina vähän omahyväisen oloisia. Tahdoin kirjaimellisesti pudottaa juontajan auktoriteettia, ettei juontaja ole mikään henkilö, joka vaan kertoo katsojille viisauksia elämästä.

– Uimaleluilla oli tietenkin myös se tarkoitus, että ohjelmassa oli jokin koukku. Jakson lopussa kaikki odottivat, että kohta tuohon urpoon osuu jokin esine.