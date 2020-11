Julkkismalli joutui pienentämään rintansa 16-vuotiaana – surkeiden sattumusten sarja sai alkunsa festareilta

Hollywoodin tähtiparin tytär joutui sairaalahoitoon tulehtuneen rintansa vuoksi.

19-vuotias amerikkalaismalli Amelia Gray Hamlin avautuu podcastissa surkeiden sattumusten sarjasta, jonka myötä hän joutui rintaleikkaukseen vain 16 vuoden ikäisenä.

Kaikki sai alkunsa suositulla Coachella-musiikkifestivaalilla Kaliforniassa muutama vuosi sitten. Hamlinilla oli vasemmassa rinnassaan nännilävistys, joka tarttui festivaalihuumassa johonkin kiinni aiheuttaen rintaan pienen haavauman.

– Kun syön kananmunaa, se aiheuttaa pieniä bakteeritulehduksia eri puolelle kehoani. Olin syönyt festareilla paljon kananmunaa aamiaiseksi, Hamlin pohjusti kertomustaan Skinny Confidential -podcastissa, josta uutisoi muun muassa People.

Amelia Gray Hamlin tekee uraa mallina.­

Kehon tulehdustila johti siihen, että bakteeri löysi tiensä rinnan haavaumaan ja nosti Hamlinille 40 asteen kuumeen.

– Olin 16-vuotias ja minulla oli rintatulehdus, malli parahti haastattelussa.

Rintatulehdusta esiintyy 3-6 prosentilla imettävistä äideistä, mutta muilla naisilla se on harvinainen. Jos tulehdusta ei hoideta, se voi saada potilaan heikkoon kuntoon lyhyessäkin ajassa.

– Se oli kamalinta, mitä olen koskaan kokenut.

Rinta oli kipeä ja todella turvonnut, jonka vuoksi Hamlin joutui lopulta sairaalaan. Lääkärin mukaan oli lähellä, ettei tulehdus johtanut verenmyrkytykseen.

Vaikka tulehdus saatiin kuriin, Hamlinin vasen rinta ei palautunut entiseen kokoonsa. Niinpä hän joutui lopulta leikkaukseen, jonka myötä rinnat saatiin jälleen yhdennäköisiksi.

Amelia Gray on näyttelijäparin Harry Hamlinin ja Lisa Rinnan tytär. Hänen isänsä on näytellyt lukuisissa tv-sarjoissa ja elokuvissa, muun muassa Mad Men- ja L.A. Law -sarjoissa.

Lisa Rinna on puolestaan menestynyt saippuaoopperatähti, joka on näytellyt sarjoissa Päivien viemää ja Melrose Place. Hän on aikoinaan esiintynyt myös miestenlehti Playboyssa.

Amelia Hamlin puolestaan on nähty viime aikoina Kourtney Kardashianin exän Scott Disickin kainalossa.