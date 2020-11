Päivi Räsänen avautuu podcastissa seksistä – paljastaa, milloin hän ja Niilo-puoliso päätyivät ensimmäistä kertaa sänkyyn

Päivi Räsäsen kertoo, miksi seksiä kannattaa odottaa avioliittoon asti.

Kansanedustaja Päivä Räsänen on vieraana Jonna Joutsenen emännöimässä Rakkauden nallekarkit -podcastin tuoreimmassa jaksossa. Jaksossa keskustellaan muun muassa esiaviollisesta seksistä sekä sinkkuna olemisesta.

Podcastissa Räsänen korostaa, että joillekin naimattomuus voi olla jopa kutsumus.

– Elämme aikaa, jossa sitoutuminen saattaa pelottaa ja halutaan vapautta elämään, jolloin ajatus perheellistymisestä tai puolisoon sitoutumisesta saattaa tuntua raskaalta. Se on toisaalta melko surullista, sillä se näkyy väestön ikärakenteessa, Räsänen sanoo.

– Ehkä me elämme myös tietynlaisen mielihyväkulttuurin aikaa, että elämän tarkoitusta ei niinkään haeta siitä, millä tavalla voisi olla rakentamassa yhteiskuntaa ja tulevaisuutta, vaan enemmänkin siitä, mitä itse haluaa elämältään. Mielihyvä määrittää elämän tarkoitusta enemmän kuin aikaisemmin, kansanedustaja (kd.) pohtii.

Räsänen tapasi Niilo-puolisonsa jo opiskeluaikoina. Räsänen paljastaa podcastissa, ettei Niilo Räsänen ollut hänen ensimmäinen poikaystävänsä.

– Minulla oli sellainen teiniajan seurustelusuhde, mutta se ei ollut mitään vakavaa, Räsänen täsmentää.

Teologian tohtori Niilo Räsänen työskentelee Kansanlähetysopiston rehtorina.­

Jonna Joutsen kysyy suoraan, mitä mieltä Räsänen on esiaviollisesta seksistä.

– Luotan siihen opetukseen, mikä on kristillisen ihmiskuvan mukainen ja mikä nousee Raamatun opetuksista, että seksi kuuluu nimenomaan miehen ja naisen väliseen avioliittoon, Räsänen vastaa.

– Seksi on todella vahva side, minkä takia koen, että avioliiton ulkopuoliset sukupuolisuhteet, olivatpa ne syrjähyppyjä tai esiaviollisia suhteita, tietyllä tavalla aina haavoittavat ihmistä, jos niitä on avioliiton ulkopuolella.

Joutsen jatkaa kysymällä, miten on mahdollista pitää näppinsä erosta toisesta, jos kumpikin suhteessa tuntee vetoa toista kohtaan.

– Omalta kohdaltani voin kertoa, että seurustelimme Niilon kanssa lähes kaksi vuotta ennen. Koen hyväksi sen, että pääsimme tutustumaan henkisellä tasolla ennen varsinaista sitoutumista ja seksisuhdetta. Loimme syvän luottamuksen.

– Väitän, ja oma kokemukseni on se, että kasvava seksuaalinen jännite on todella hieno pohja koko myöhemmälle suhteelle, Räsänen hymähtää.

– Mitä jos hääyönä tulee pettymys? Joutsen kysyy ja korostaa, että ensimmäiseen kertaan luodaan usein paljon odotuksia.

– Ajattelen, että seksisuhde ja seksuaalisuus vaan paranevat ajan myötä. Se on varmasti harjoittelua alusta lähtien. Siitä on myös hyvä puhua, sillä se hääyö välttämättä toteudu sellaisena kuin etukäteen kuvittelee.

Pariskunta itsenäisyyspäivänä 2015.­

Päivi ja Niilo Räsänen ovat olleet yhdessä jo liki 35 vuotta. Heillä on viisi aikuista lasta, jotka ovat kaikki muuttaneet pois synnyinkodistaan. Räsänen kertoi muutama vuosi sitten kaksinolon tuoneen avioliittoon uudenlaisia sävyjä.

– Täytyy sanoa, että on tullut ihan uudenlaista romantiikkaa tähän avioliittoon. Välillä on ihan sellainen olo kuin olisimme vastanaineita. On ollut hauskaa, Päivi Räsänen sanoi IS:n haastattelussa.

Pitkän avioliitonsa salaisuutena Räsäset kertoivat pitävänsä samanlaista arvomaailmaa, jonka uskovat olevan avioliiton pohja. Aviokriisiä he eivät Päivi Räsäsen mukaan ole kokeneet.

– Silloin kun seurustelimme, keskustelimme hyvin paljon kaikenlaisista asioista ja loimme kuvaa siitä, mitkä asiat meitä yhdistävät ja missä kenties voi tulla joitain hankauksia. Uskon, että hyvä keskusteluyhteys ja ystävyys on todella tärkeä pohja avioliitolle, Päivi Räsänen kertoi näkemyksistään ja lisäsi:

– Tuntuu, että iän myötä avioliittomme vain paranee.

