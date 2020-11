Goldie Hawn aloitti uransa tanssityttönä ja seksisymbolina – lopulta hänestä tuli tienraivaaja, joka teki ainutlaatuisen tempun Hollywoodissa

Näyttelijä Goldie Hawn täyttää lauantaina 75 vuotta. Tv-ohjelmien kikattavasta tanssitytöstä kuoriutui Oscar-voittaja ja tienraivaaja.

Go-go-tanssijasta Oscar-voittajaksi

Nuori, vaalea ja näpsäkkä Goldie Hawn aloitti viihdeuransa go-go-tanssijana New Yorkin yökerhoissa 60-luvulla. Palkka oli hyvä, 25 dollaria päivässä, mutta lopulta Hawn sai tarpeekseen tanssityttöjä vikitelleistä miehistä.

Hän lainasi rahat lentolippuun äidiltään ja muutti Los Angelesiin. Tie viihdebisnekseen oli kivikkoinen ja Hawn on muistellut alalla olleiden miesten olleen kiinnostuneita aivan muusta kuin hänen näyttelijänlahjoistaan.

– Et tule pärjäämään tällä alalla. Mene kotiin ja avioidu hammaslääkärin kanssa, 19-vuotiaalle Hawille räyhättiin, kun hän torjui koekuvauksissa itsensä alastomaksi riisuneen miehen.

Itkuinen Hawn oli valmis palaamaan kotiin Washingtoniin ja menemään naimisiin hammaslääkärin kanssa. Sitten kohtalo, tai pikemminkin kykyjenetsijä, puuttui peliin. Vuosi oli 1966 ja kykyjenetsijä oli kiinnittänyt huomionsa tv-ohjelman kuvauksissa tanssineeseen tyttöön.

Hawn pääsi näyttämään kyntensä taitavana ja nopeaälyisenä komediennena 80-luvun tyttökomedioissa.­

Pian Hawn sai ensimmäiset tv-roolinsa. Koko kansan tuntema blondi hänestä tuli suositun Laugh-In -viihdeohjelman ansiosta vuonna 1968. Tv-katsojat ihastuivat suurisilmäiseen kikattajatyttöön, jolla oli hurmaavan tarttuva nauru.

Hawn otti hupsun blondin roolinsa avosylin vastaan ja loi siitä itselleen menestyvän brändin.

– Eräs naistenlehden toimittaja kysyi minulta kerran, että eikö ole kamalaa, että joudun esittämään tyhmää blondia. En ymmärtänyt kysymystä ollenkaan, sillä tunsin itseni vapaaksi, Hawn on sanonut.

Hollywoodin kärkikaartiin hän singahti rytinällä vuonna 1969 julkaistussa elokuvassa Kaktuksen kukka. Elokuvassa Hawn varasti show’n näyttelijäkonkareilta Walter Matthaulta ja Ingrid Bergmanilta. Roolisuoritus palkittiin parhaan naissivuosan Oscar-palkinnolla.

Hawn on muistellut uraansa go-go-tanssijana lämmöllä. Laugh-In -viihdeohjelmassa Hawn nähtiin tanssahtelemassa bikineissä ja tekotatuoinneissa.­

Edelläkävijä

Goldie Hawnia on kutsuttu tienraivaajaksi, joka avasi ovet naiskoomikoille Hollywoodiin. Näyttelijä itse on nimennyt uransa merkittävimmiksi töiksi Tyttö joka kävi intin (1980) ja Hylättyjen vaimojen kerho (1996) -elokuvat.

– Tyttö joka kävi intin menestyi paremmin kuin kukaan odotti. Elokuvaa markkinoitiin vain minun nimelläni. Siinä ei ollut miestä, joka olisi kannatellut elokuvaa harteillaan, kuten siihen aikaan elokuvissa aina oli. En ikinä olisi uskonut, kuinka paljon elokuva muuttaisi elämääni, Hawn on sanonut.

Erityisesti Hylättyjen vaimojen kerho -elokuva oli herättänyt epäilyksiä, sillä pääosissa nähtiin Hawnin lisäksi kaksi muuta naista, Diane Keaton ja Bette Midler.

– Elokuvastudiot eivät uskoneet, että naisten tähdittämä elokuva voisi menestyä, Hawn on muistellut ja huomauttanut, että elokuva keräsi lopulta yli 800 miljoonan euron lipputulot.

Julkisuus ja menestys ovat aina olleet Hawnille toissijaisia asioita. Balettia nuoruudessaan opiskellut Hawn on sanonut olevansa ennen kaikkea tanssija ja esiintyjä, joka haluaa viihdyttää yleisöä.

– Ihmisten mielikuvalla minusta tähtenä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, millainen olen oikeasti. Jos joku sanoo ihailevansa minua, niin minua ilahduttaa nähdä heidät onnellisena. Se ei kuitenkaan pönkitä egoani.

Tyttö joka kävi intin (1980) on Hawnille tärkeä merkkipaalu uralla.­

Kaiken se kestää

Hawn ja näyttelijäpuoliso Kurt Russell, 69, ovat pitäneet yhtä jo 37 vuoden ajan. Parin suhdetta on pidetty eräänä Hollywoodin onnellisimmista. Häitä on Hawnin mukaan kuitenkin turha odotella.

– Olemme molemmat olleet ennen naimisissa. Minä olin naimisissa kaksi kertaa. Se ei toiminut. Pidän itsenäisyydestä. Minusta on kivaa olla hänen tyttöystävänsä. Se on seksikästä.

Rakastavaiset kohtasivat ensimmäisen kerran jo vuonna 1966 Se ainoa oikea pelimanniperhe -elokuvan kuvauksissa. Hawn oli 21-vuotias ja Russell 16-vuotias.

– Hän oli suloinen, mutta aivan liian nuori, Hawn totesi BBC:n haastattelussa.

Näyttelijöiden tiet kohtasivat uudelleen 1983 Tyttö joka paiski töitä -elokuvan kulisseissa.

– Möläytin, että sinulla on upea kroppa. Hän kiitti minua kohteliaisuudesta, Kurt Russell on muistellut suhteen alkua.

Goldie Hawn ja Kurt Russell eivät ole koskaan suunnitelleet avioituvansa. –En näe syytä mennä naimisiin. Kysyimme jo vuosia sitten lapsilta, että haluaisivatko he, että me olisimme naimisissa. Eivät halunneet, Hawn on sanonut.­

Russell paljasti talk show -haastattelussa vuonna 2017, että pari päätyi harrastamaan seksiä heti ensitreffeillä. Parivaljakko joutui murtautumaan Hawnin ostamaan taloon, sillä näyttelijä ei ollut vielä saanut avainta uuteen kotiinsa.

– Olimme tyhjässä makuuhuoneessa kun poliisi keskeytti puuhat.

Hawnilla on kaksi lasta edellisestä avioliitosta, Russelilla puolestaan yksi. Parin yhteinen Wyatt-poika syntyi vuonna 1986. Hawnin kaikki kolme lasta ovat näyttelijöitä. Tunnetuin heistä on Kate Hudson, mutta myös Oliver Hudson ja Wyatt Russell ovat päätyneet alalle.

Kate Hudson on kuvaillut äitiään vapaaksi sieluksi ja se näkyi myös kasvatustyylissä.

– Meillä oli kotona aina hauska ja myönteinen ilmapiiri. Opimme arvostamaan pieniä asioita ja käyttämään mielikuvitustamme.

Ikä saa näkyä

Roolit miehiä hurmaavina hupsuina blondeina tekivät Goldie Hawnista seksisymbolin. Imagoa pönkitti entisestään esiintyminen Playboy-lehden kannessa tammikuussa 1985.

Hawn on sanonut suhtautuvansa ikääntymiseen ja ulkonäkönsä muutoksiin armollisesti. Hän ei haikaile täysin rypyttömän ulkonäön perään, vaikka julkisuudessa onkin liikkunut huhuja siitä, että tähti olisi turvautunut kauneusleikkauksiin näyttääkseen nuoremmalta.

– Ikääntyminen on luonnollista. On hyväksyttävä, että tietyt roolit loppuvat. Et ole ikuisesti Hollywood-kaunotar tai seksisymboli, hän on kuitannut.

Goldie Hawnin kaikki kolme lasta ovat seuranneet äitiään näyttelemisen pariin. Heistä menestyksekkäimmän uran on luonut tytär Kate Hudson.­

75 vuotta täyttävä tähti on edelleen näyttävä kaunotar ja Hawn on nimennyt terveelliset elämäntavat nuorekkuutensa salaisuuksiksi.

– Olen tanssija, joten olen aina liikkeellä. Käyn lenkillä ja pyöräilemässä. Meditoin ja rauhoitun kesken kiireisen päivän.

Hawn nauttii suurimman osan ravinnostaan nestemuodossa.

– En syö kovin paljoa. Luulen, että useammat meistä syövät liikaa. Juon viherjuomani joka päivä, näyttelijä on todennut.

15 vuoden tauko

Komedienne pisti pillit pussiin vuonna 2002 Susan Sarandonin kanssa tehdyn Kerran bändäri – aina bändäri -elokuvan jälkeen. Kesti 15 vuotta, ennen kuin Hawn saatiin houkuteltua takaisin Hollywoodiin.

Hän on sanonut havahtuneensa siihen, että elämässä on muutakin kuin näytteleminen. Hän on myöntänyt, että viidenkympin jälkeen naisnäyttelijöille on harvemmin tarjolla mielenkiintoisia rooleja.

– Halusin tutkia syvintä sisimpääni ja kysyä kuka oikein olen. Mitä tarjottavaa minulla on ja mitä voin oppia. Niinpä ryhdyin opiskelemaan psykologiaa, Hawn kertoi 2017.

Goldie Hawnista piti tulla tanssinopettaja, mutta veri veti nuorta naista näyttelijäksi.­

Näyttelijä perusti lasten hyvinvointiin ja koulutukseen keskittyvän hyväntekeväisyysjärjestönsä, Hawn Foundationin.

Buddhalaisuutta harjoittava tähti on viime vuosina tullut tunnetuksi myös hyvinvointiguruna ja hän on julkaissut useita mindfulnessiin keskittyviä kirjoja.

Näyttelijä teki komean paluun parrasvaloihin koomikko Amy Schumerin rinnalla komediassa Snatched (2017). Seuraavaksi näyttelijä nähdään puolisonsa Kurt Russellin kanssa Netflixin jouluelokuvassa The Christmas Chronicles 2, jossa he näyttelevät joulupukkia ja joulupukin muoria.

– Pieni tauko tekee aina hyvää. Olin unohtanut, kuinka kivaa elokuvien tekeminen on, Hawn on iloinnut.

Lähteet: Vanity Fair, People, Harper’s Bazaar, A Lotus Grows in the Mud -elämäkerta